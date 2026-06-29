Evropa se dál vaří. Přes 35 stupňů dnes zažije nejméně 130 milionů lidí
Evropu dál svírá extrémní horko. Teploty nad 35 stupňů dnes podle analýzy AFP zažije nejméně 130 milionů lidí, hlavně ve střední a východní Evropě. Skutečný počet může být kvůli rozpáleným městům ještě vyšší.
Evropu dál svírají extrémní vedra. Teploty nad 35 stupňů Celsia dnes podle analýzy agentury AFP zažije nejméně 130 milionů lidí, především ve střední a východní části kontinentu. Výpočet vychází z předpovědí německé meteorologické služby DWD a odhadů počtu obyvatel pro rok 2025 od Společného výzkumného střediska Evropské unie.
Oproti neděli jde o pokles. Tehdy se teplotám nad 35 stupňů podle stejné metodiky vystavilo více než 191 milionů Evropanů. Vlna veder se ale jen přesouvá. Západní Evropa si částečně oddechuje, zatímco horko se dál drží nad středem, východem a jihovýchodem kontinentu.
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Od Karpat přes Balkán
Největší oblast s extrémními teplotami se dnes táhne od Karpat přes Balkán. Vedra přes 35 stupňů mají zasáhnout téměř celé Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvatsko, Rakousko, jižní Polsko i západní Ukrajinu.
Dalších zhruba 30 milionů lidí bude vysokým teplotám vystaveno v Itálii, zejména v hustě osídlené Pádské nížině. Vedra se čekají také na jihozápadě Pyrenejského poloostrova.
Ve Francii, kterou extrémní teploty sužovaly v minulém týdnu, už horko postupně ustupuje. Zdravotní výstrahy tam ale zůstávají v platnosti a více než tři miliony lidí má stále zažít teploty nad 35 stupňů.
AFP při výpočtech použila metodu podobnou té, s níž pracuje rakouská nevládní organizace Klimadashboard. Ta porovnává hustotu obyvatelstva s meteorologickým modelem DWD zveřejněným v 5:00 středoevropského letního času.
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Střední Evropu zasáhla mimořádně silná vlna veder. Vědci upozorňují, že podobné epizody jsou stále častější, delší a intenzivnější a mají přímý dopad na zdraví lidí, fungování společnosti, zemědělství i přírodu. V Česku padají teplotní rekordy a největší zátěž se podle odborníků projevuje především v nížinách.
Model má rozlišení zhruba 6,5 kilometru. Evropa je v něm rozdělena do polí této velikosti a pro každé z nich se počítá průměrná teplota. Výsledná čísla proto nemusejí plně zachycovat dopad městských tepelných ostrovů, tedy situaci, kdy jsou města kvůli asfaltu, betonu a nedostatku zeleně výrazně teplejší než okolní venkov.
Podle Davida Jablonského z Klimadashboardu tak skutečný počet lidí vystavených extrémnímu horku může být ještě vyšší. Sama organizace na stránkách svého projektu European Heat Tracker upozorňuje, že kvůli omezením modelu pravděpodobně počet lidí zasažených teplotami nad 35 stupňů podhodnocuje.
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