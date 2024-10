Efektivní vytápění budoucnosti: Sálavé panely jako cesta k úsporám a komfortu

S rostoucími cenami energií a důrazem na ekologickou udržitelnost se energetická účinnost v oblasti vytápění stává klíčovým tématem. Stále větší popularitu tak získávají stropní a stěnové sálavé panely. Důvod je zřejmý - dokáží rovnoměrně šířit teplo a poskytovat vysoký tepelný komfort, minimalizovat energetické ztráty a navíc výrazně snížit náklady na energie.

Sálavé panely také podporují volnost v designu interiérů, protože nevyžadují viditelné topné prvky, jako jsou radiátory. Teplo se šíří prostřednictvím stropů a stěn, což nejen zlepšuje estetiku prostoru, ale také přispívá k příjemnějšímu vnitřnímu klimatu. Tyto systémy nacházejí uplatnění v různých typech nemovitostí, od rodinných domů až po komerční objekty.

Tichý chod bez víření prachu

Sálavý princip šíření tepla přes stropy a stěny zajišťuje příjemné vnitřní klima bez chladných zón. Okolí se totiž ohřívá rovnoměrně a bez jakéhokoliv víření vzduchu a prachu, díky čemuž se nevysušuje vzduch tak jako v případě tradičních konvekčních topných těles a vnitřní klima je příznivější pro dýchací cesty. Navíc nedochází ke vzniku plísní na vlhkých zdech, protože ty se sálavým teplem vysušují. A tak je tento způsob vytápění vhodný i pro alergiky.

Náklady na energie až o třetinu nižší

Na sálavém principu je založen mimo jiné pokročilý systém Wavin Comfia, jehož velkou výhodou je, že kromě vytápění nabízí i chlazení. Uživatelé od něj ovšem mohou očekávat nejen vysoký tepelný komfort, ale i výrazné snížení nákladů na energie. Systém je totiž navržen s ohledem na moderní požadavky na energetickou účinnost. Pokud je navíc systém propojen se zónovou regulací teploty, úspory nákladů za energii mohou klesnout až o třetinu.

Ještě větších úspor pak lze dosáhnout v případě kombinace tohoto systému se zónovou regulací. Příkladem může být nová generace systému Wavin Sentio, která řídí vytápění i chlazení dle parametrů jednotlivých místností a jejich účelu a času využití. Navíc umí i optimalizovat větrání, čímž zajišťuje optimální klima v každé místnosti. Podle zkušeností investorů se počáteční investice do zónové regulace Sentio obvykle vrací již během dvou topných sezón, a to napříč různými typy nemovitostí.

Snadná montáž a kompatibilita s různými zdroji

Řešení Wavin Comfia zahrnuje tenké, flexibilní trubky spojené do praktických prefabrikovaných panelů různých rozměrů, které lze snadno integrovat do konstrukce stropu či stěn. Díky tomu, že panely nevyužívají žádný ventilátor ani výústky, nevzniká při topení či chlazení žádné nežádoucí proudění vzduchu ani hluk. Výhodou je i to, že toto řešení lze integrovat s různými zdroji tepla, jako jsou tepelné čerpadla, solární panely nebo kotle, čímž se zvyšuje jeho univerzálnost a přizpůsobitelnost.

Kombinovatelnost pro ještě větší tepelný komfort

Velkou výhodou pak je kombinovatelnost tohoto řešení s ostatními sálavými systémy, například s podlahovým topením. Dle potřeb a dispozic každé místnosti lze tedy instalovat jiný systém. Do obývacího pokoje například stropní panel, do ložnice stěnový a do koupelny či kuchyně podlahovku. Vše přitom může být napojeno na jeden zdroj a ovládáno jednou řídící jednotkou.

