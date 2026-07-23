Hollywoodská megafúze má zelenou z Bruselu. Paramount může převzít Warner Bros. Discovery
Evropská komise schválila obří spojení Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,3 bilionu korun. Brusel si ale vymínil podmínky, které mají ochránit konkurenci v evropské distribuci filmů. Transakce tak má zelenou v EU, v USA ji však dál brzdí odpor skupiny států vedené Kalifornií.
Evropská komise schválila převzetí americké mediální skupiny Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance. Hodnota transakce činí 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,3 bilionu korun. Brusel ale souhlas podmínil splněním řady závazků. Ty mají zabránit narušení hospodářské soutěže, zejména na trhu distribuce filmů v Evropském hospodářském prostoru.
Podle Evropské komise závazky, s nimiž Paramount souhlasil, plně odstraňují zjištěné obavy z možného omezení konkurence. Na jejich plnění bude dohlížet nezávislý správce.
„Dnešní schválení ze strany Evropské komise představuje další významný milník na cestě ke sloučení společností Paramount a Warner Bros. Discovery,“ uvedl šéf právního oddělení Paramountu Makan Delrahim. Podle něj fúze hospodářskou soutěž dokonce posílí, protože vytvoří silnějšího konkurenta technologickým platformám, které mají v odvětví dominantní postavení.
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Trhy
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Evropská komise při přezkumu dospěla k závěru, že spojení firem nevyvolává zásadní obavy na trzích filmové produkce ani audiovizuálního obsahu. Podle Bruselu na nich zůstane dostatek dalších konkurentů.
Riziko ale Komise našla v distribuci filmů v zemích, kde Paramount spolupracuje se společností Universal prostřednictvím společného podniku United International Pictures. Bez nápravných opatření by podle Bruselu mohlo dojít ke zhoršení podmínek pro provozovatele kin a nakonec i pro spotřebitele.
Paramount proto slíbil, že do 13 měsíců od dokončení transakce prodá svůj podíl v United International Pictures v Evropském hospodářském prostoru. Zároveň se na deset let zavázal, že nebude s Universalem uzavírat dohody o společné distribuci filmů v Evropě.
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Leaders
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Paramount Skydance podle podmínek nesmí ani přesouvat distribuci filmů Warner Bros. či Paramountu tak, aby tím posílil společnou distribuci s filmy studií Universal nebo Disney.
Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance se na spojení dohodly v únoru. O část Warner Bros. Discovery usilovala také streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou ale neuspěla.
Kalifornie blokuje dokončení spojení
Ve Spojených státech už akvizici v červnu schválilo ministerstvo spravedlnosti. Podle něj obchod hospodářskou soutěž nepoškodí. Transakce však zatím stojí, protože ji napadla skupina amerických států vedená Kalifornií. Okresní soudkyně ji předběžným opatřením na 14 dní pozastavila, aby žalující strana mohla 3. srpna přednést argumenty, proč by převzetí nemělo pokračovat.
Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením společností WarnerMedia a Discovery. Do skupiny patří slavné filmové studio Warner Bros. s právy na řadu známých příběhů a postav, včetně Harryho Pottera, DC Comics nebo Teorie velkého třesku. Součástí skupiny jsou také kanály HBO, Animal Planet a zpravodajská televize CNN.
CNN dlouhodobě čelí kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě budoucnost jejího zpravodajství patří k citlivým bodům celé transakce.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Paramount Skydance vznikl fúzí společností Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci loňského července. Do skupiny patří například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS nebo streamovací služba Paramount+.
Změna kurzu CNN
Loni v říjnu Paramount Skydance koupil provozovatele názorového webu The Free Press. Jeho zakladatelka a konzervativní komentátorka Bari Weissová se zároveň stala šéfredaktorkou zpravodajské stanice CBS News. Podle médií by po dokončení transakce měla dohlížet také na zpravodajství CNN, což vyvolává obavy ze změny kurzu stanice.
CBS pod vedením Weissové čelí kritice kvůli krokům, které podle kritiků vycházejí vstříc Trumpově administrativě. Kritiku a obvinění z cenzury vyvolalo i rozhodnutí Weissové neodvysílat v pořadu 60 Minutes reportáž z věznice CECOT v Salvadoru, kam Trumpova vláda bez řádného procesu deportovala migranty.
Weissová tvrdí, že reportáž nelze odvysílat bez vyjádření administrativy. Autoři namítají, že vláda opakovaně odmítla reagovat.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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