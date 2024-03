Drogy na síti. Americké úřady zkoumají možnou roli internetových platforem

Americké federální úřady vyšetřují technologickou společnost Meta pro její možné zapojení do nelegálního prodeje drog a léčiv prostřednictvím jejích sítí. Informuje o tom list The Wall Street Journal (WSJ), který hovořil s nejmenovanými zdroji obeznámenými s vyšetřováním a má k dispozici kopie obsílek, jež obdrželi mimo jiné zástupci neziskových organizací zkoumající prodej drog na internetu. Meta podle svého prohlášení s vyšetřovateli spolupracuje a uvádí, že nelegální prodej drog není v souladu s jejími zásadami.

Americký list neupřesňuje, do jaké míry se vyšetřování týká nelegálního prodeje látek, které medicína považuje za léčiva, a do jaké míry nelegálních drog. Text deníku hovoří o léčivech i nelegálních drogách. Dokumenty, jejichž kopie mají novináři k dispozici, jsou datované loni. Mezi adresáty obsílek byl jeden či více zástupců výzkumné společnosti The Algorithmic Transparency Institute, která se zabývala obsahem na sociálních sítích Mety souvisejícím s drogami, nebo výkonná ředitelka Aliance pro boj se zločinem na internetu Gretchen Petersová. Petersová potvrdila, že ji federální úřady oslovily, dále však věc odmítla komentovat.

Odpovědnost na síti

Američtí zákonodárci v posledních měsících diskutují o důkladnějších regulacích sociálních sítí, které by na jejich provozovatele kladly větší odpovědnost za obsah sdílený třetími stranami. Ministerstvo spravedlnosti se už v minulosti snažilo prosadit změnu federálních protidrogových zákonů tak, aby se internetová platforma stala spolupachatelem v případě, že ji třetí strana zneužije k porušení zákona. To by se týkalo zejména společnosti Meta, , která vlastní například sociální sítě Facebook, Instagram, WhatsApp nebo Threads.

V roce 2011 se například společnost Google vzdala výdělku zhruba 11,5 miliardy korun z reklam kanadských internetových lékáren, které cílily na americké spotřebitele a de facto propagovaly nezákonný dovoz léků na předpis do Spojených států, píše list.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv je do vyšetřování společnosti Meta zapojený také, ačkoliv věc pro tisk odmítl komentovat. Nick Clegg, který se v Metě zabývá "globálními otázkami", v pátek uvedl, že společnost se připojila k americkému ministerstvu zahraničí a dalším, aby pomohla bojovat s prodejem drog na internetu a vzdělávala veřejnost o rizicích těchto látek. „Opioidová krize je ohromným rizikem pro veřejné zdraví a žádá si odpověď všech částí americké společnosti," prohlásil Clegg

