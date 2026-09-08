Škoda rozjíždí elektrickou ofenzivu. Epiq a Peaq mají už 45 tisíc objednávek
Od kompaktního Epiqu po velké sedmimístné SUV Peaq. Škoda rozšiřuje svou elektrickou řadu a ještě před příchodem novinek do showroomů eviduje více než 45 tisíc objednávek. Elektromobily už přitom tvoří téměř 28 procent celosvětových prodejů značky.
Škoda Auto eviduje 45 tisíc objednávek na nové elektrické vozy Epiq a Peaq. Z toho je 770 objednávek modelu Peaq v České republice. Peaq a Epiq doplňují stávající nabídku elektromobilů Elroq a Enyaq, vyrábějí se od léta a v prodejnách se objeví na podzim. Na pondělní tiskové konferenci to uvedli zástupci značky.
„S Epiqem a Peaqem vytváříme zcela nové segmenty trhu, ve kterých se od začátku roku prodaly jen stovky vozů,“ uvedl vedoucí českého zastoupení Škody Jiří Maláček.
Dodal, že v současnosti má Škoda na českém trhu elektromobilů zhruba třetinový podíl. Celkově se v Česku za osm měsíců prodalo 11 665 elektromobilů, což je jen o 2 000 méně než za celý loňský rok. Letošní prodeje elektrických aut tak budou o několik tisíc elektromobilů vyšší než loni, dodal Maláček.
Britská automobilka Jaguar Land Rover zruší během dvou let přibližně čtyři tisíce pracovních míst a pokusí se ušetřit 1,7 miliardy liber. Firma doplácí na slabší prodeje, americká cla, loňský kybernetický útok i rychlý nástup levnějších čínských značek. Zdaleka přitom není sama. Desítky tisíc míst ruší Volkswagen a zeštíhlují také další evropské automobilky a jejich dodavatelé. Vývoj představuje riziko i pro Česko a Slovensko, jejichž ekonomiky jsou na automobilové výrobě mimořádně závislé.
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Zprávy z firem
Britská automobilka Jaguar Land Rover zruší během dvou let přibližně čtyři tisíce pracovních míst a pokusí se ušetřit 1,7 miliardy liber. Firma doplácí na slabší prodeje, americká cla, loňský kybernetický útok i rychlý nástup levnějších čínských značek. Zdaleka přitom není sama. Desítky tisíc míst ruší Volkswagen a zeštíhlují také další evropské automobilky a jejich dodavatelé. Vývoj představuje riziko i pro Česko a Slovensko, jejichž ekonomiky jsou na automobilové výrobě mimořádně závislé.
Elektromobily už tvoří téměř 28 procent prodejů Škody
V prvním pololetí Škoda podle Petra Benedy, odpovědného za produktový marketing, prodala celosvětově 108 tisíc elektromobilů Elroq a Enyaq, což je meziroční nárůst o 48 procent. Elektromobily tvořily téměř 28 procent celkových prodejů značky.
Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Loni za celý rok prodala firma 170 tisíc elektromobilů.
Epiq se má stát vstupním modelem do světa elektromobilů se základní cenou 619 tisíc korun. V současnosti je ale v nabídce jen silnější verze, která začíná na 779 tisících korunách. Vlajková loď Peaq pak má získat zákazníky v nejvyšším segmentu s cenou začínající na 1,15 milionu korun.
Peaq bude největším SUV v historii značky
Velké elektrické SUV Peaq pojme až sedm pasažérů a představuje elektrickou alternativu ke spalovacímu modelu Kodiaq. Peaq je největším a nejprostornějším SUV v historii značky.
S celkovou délkou 4 874 milimetrů je nová vlajková loď Škody o 116 milimetrů delší než Kodiaq. Zároveň má o 124 milimetrů delší rozvor než Superb a zavazadlový prostor o objemu 935 litrů.
Skupině Volkswagen dodává více než 200 českých firem, ale většina z nich nevyrábí jen pro jeden model, takže nebude zúžením produktové palety koncernu VW ohrožena.
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Zprávy z firem
Skupině Volkswagen dodává více než 200 českých firem, ale většina z nich nevyrábí jen pro jeden model, takže nebude zúžením produktové palety koncernu VW ohrožena.
Vůz dává zákazníkům na výběr ze dvou kapacit trakční baterie. Větší o kapacitě 91 kWh je vůbec největší baterií v modelech značky Škoda a umožňuje dojezd přes 630 kilometrů, což je nejvíce ze všech elektromobilů značky. Menší baterie má kapacitu 63 kWh.
Peaq bude dostupný ve třech výkonových provedeních, která nabídnou pohon zadních i všech kol a výkon od 150 kW do 220 kW. Maximální rychlost je 160 až 180 km/h. Potenciálními konkurenty jsou například Kia EV9 nebo Hyundai Ioniq 9, případně čínské Voyah Free či BYD Tang.
Epiq míří do dostupnější části trhu
Epiq je prvním modelem Škody na nové platformě MEB+ a zároveň prvním elektromobilem značky s pohonem předních kol. Díky dojezdu až 440 kilometrů a rychlému nabíjení je Epiq vhodný zejména do města.
Spolu s modelem Epiq letos na platformě MEB+ v segmentu malých elektromobilů uvádí koncern Volkswagen další tři modely, a to Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross a Cupra Raval.
Volkswagen spouští rozsáhlou proměnu, která do konce desetiletí připraví o místo až 100 tisíc lidí. Nejistá zůstává také budoucnost čtyř německých továren. Škoda Auto, která je součástí koncernu, ale ujišťuje, že nový transformační plán nemá na její aktivity přímý dopad. Mladoboleslavská automobilka nicméně už dříve spustila vlastní úsporný program a do roku 2028 chce snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent.
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Zprávy z firem
Volkswagen spouští rozsáhlou proměnu, která do konce desetiletí připraví o místo až 100 tisíc lidí. Nejistá zůstává také budoucnost čtyř německých továren. Škoda Auto, která je součástí koncernu, ale ujišťuje, že nový transformační plán nemá na její aktivity přímý dopad. Mladoboleslavská automobilka nicméně už dříve spustila vlastní úsporný program a do roku 2028 chce snížit počet nepřímých zaměstnanců o 15 procent.
Epiq se spolu s ID. Cross vyrábí v koncernovém závodě u španělské Pamplony. Jeho potenciálními konkurenty jsou Citroën ë-C3, Renault 4, Fiat Grande Panda nebo Kia EV2, ale i několik přicházejících čínských modelů.
Epiq bude dostupný se dvěma kapacitami trakční baterie a ve třech výkonových verzích. Silnější verze 55 nabídne baterii s kapacitou 51,5 kWh a výkon 155 kW. Slabší provedení má mít baterii s kapacitou 37,5 kWh a bude disponovat výkonem 85 nebo 99 kW ve verzích s označením 35 a 40. Délka nového modelu je 4,17 metru.
Škoda v současnosti nabízí celosvětově 14 modelů, z toho čtyři elektrické.
Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
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Zprávy z firem
Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Leaders
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.