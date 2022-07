Drahý plyn udělal z tepelných čerpadel hit. Daikin je nestíhá vyrábět, v Polsku tak vyroste nový závod za miliardy

Japonský výrobce klimatizačních systémů a tepelných čerpadel Daikin investuje 1,5 miliardy zlotých (7,8 miliardy korun) do výstavby továrny na tepelná čerpadla ve středním Polsku. S odvoláním na úřad polského premiéra to uvedla agentura Reuters.

Závod bude stát u města Gdaňsk a podle úřadu premiéra se jedná o „největší investici zahraniční společnosti v Polsku za poslední roky”.

Poptávka po tepelných čerpadlech v Evropě v souvislosti s prudkým růstem cen plynu vzrůstá. Spotřebitelé čekají na instalaci tepelných čerpadel celé měsíce. „Abychom uspokojili obrovskou poptávku po tepelných čerpadlech, chceme zvýšit naši výrobní kapacitu, a proto se společnost Daikin Europe rozhodla postavit továrnu v Polsku,” řekl za firmu Masacugu Minaka.

Počet zařízení s tepelnými čerpadly k vytápění domů loni v Polsku stoupl téměř dvojnásobně na 79 tisíc kusů.

Tepelná čerpadla, někdy označovaná jako reverzní klimatizace, využívají elektřinu ke koncentraci tepelného potenciálu venkovního vzduchu, země nebo spodní vody a přeměňují ho na využitelné teplo. Jsou relativně energeticky účinnější než plynové kotle.

Evropská komise v květnu představila plán v hodnotě 210 miliard eur (5,2 bilionu korun), podle kterého má Evropa do roku 2027 ukončit svou závislost na ruských fosilních palivech a využít odklon od Moskvy k urychlení přechodu na zelenou energii. Tyto investice zahrnují 56 miliard eur na úspory energie a tepelná čerpadla.

Podle Evropské asociace tepelných čerpadel by splnění cílů plánu vyžadovalo, aby do roku 2026 bylo v EU instalováno přibližně 20 milionů tepelných čerpadel a do roku 2030 téměř 60 milionů zařízení.