Diamo propustí na 350 lidí. Kdo musí z kola ven, dozví se to příští týden

Státní podnik DIAMO Stráž po Ralskem na Českolipsku zahájí v pondělí 3. června propouštěcí pohovory se zaměstnanci, výpověď by mělo dostat 341 lidí, to je zhruba deset procent zaměstnanců.

Reklama

Propouštění je součástí reorganizace, kterou státní podnik zahájil na počátku letošního roku, cílem změn je snížení nákladů a zefektivnění činnosti podniku, uvedla v tiskové zprávě mluvčí podniku Lenka Rychtaříková.

„Státní podnik DIAMO působí na území celé České republiky, činnost zajišťuje prostřednictvím sedmi odštěpných závodů, a tedy sedmi managementů. Činnosti závodů se ale s postupem sanací a rekultivací významně přibližují, což nás přivedlo k rozhodnutí sloučit některé činnosti, a tedy i odštěpné závody, zracionalizovat agendy a více sladit postupy při zahlazování následků hornické činnosti či našich rozvojových aktivitách,“ uvedl k důvodům reorganizace ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.

Státní podnik zruší do konce srpna pět samostatných závodů. Od 1. září tak bude podle Kašpara fungovat nový odštěpný závod Příbram, který vznikne sloučením závodů PKÚ Chlumec, SUL Příbram a GEAM Dolní Rožínka. Ke stejnému datu budou sloučeny závody ODRA Ostrava a DARKOV Karviná do nového odštěpného závodu Karviná. Uvedené změny budou mít podle ředitele dopad i na počty zaměstnanců, propouštění se dotkne i závodu ve Stráži pod Ralskem.

„Ke snížení počtu zaměstnanců dojde v celém podniku, neboť z dlouhodobého hlediska není možné udržovat pracovní pozice, které dnes díky reorganizaci podniku a sjednocování procesů zvládneme zajišťovat v menším personálním obsazení. Ke konci srpna bez náhrady zanikne 529 pracovních míst napříč stávajícími odštěpnými závody. Propouštění se týká 341 zaměstnanců, se kterými bude rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů dohodou, případně výpovědí, zbylá zrušená pracovní místa jsou neobsazená,“ dodal Kašpar.

DIAMO je státní organizací, která se specializuje na zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Zaměřuje se i na ochranu ložisek a využití strategických surovin a další využití těžebních odpadů. Podnik má sedm odštěpných závodů ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku, Příbrami, Dolní Rožínce na Žďársku, Ostravě, Karviné a Chlumci na Ústecku. Podnik zaměstnává zhruba 3450 lidí, podle výroční zprávy překročil v roce 2022 obrat šest miliard korun, osobní náklady přesáhly 2,5 miliardy. Loňské údaje zatím k dispozici nejsou.

Diamo propustí přes 400 lidí. Ušetří tím až půl miliardy Zprávy z firem Státní podnik Diamo Stráž pod Ralskem na Českolipsku plánuje, že letos propustí zhruba 12 procent z 3450 zaměstnanců, propouštění chystá ve všech sedmi odštěpných závodech v republice, uvedla ve středu Česká televize (ČT). O práci by do konce srpna mělo přijít 430 lidí, dalších 150 neobsazených míst státní podnik zruší. V plánu je také sloučení některých závodů. Ročně by to mělo přinést úsporu 400 až 500 milionů korun, které bude možné použít na sanaci po těžbě. ČTK Přečíst článek