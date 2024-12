Čuprův Rohlik.cz prodal další balík dluhopisů. Emisi navýšil o miliardu na čtyři

Peníze získané z třetí emise využije Rohlík.cz Investment na své refinancování, provozní rezervy a zejména další rozvoj.

Reklama

Podnikatel Tomáš Čupr prostřednictvím společnosti Rohlik.cz Finance II prodal celou třetí emisi dluhopisů v objemu tři miliardy korun a oznámil její navýšení na čtyři miliardy korun. Úpis, který začal v polovině listopadu, tedy pokračuje a datum oficiálního emitování dluhopisů zůstává na 20. prosince 2024. Čupr o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Dluhopisy jsou splatné na konci roku 2029 a jejich roční výnos činí šest procent.

Společnost podle Čupra během úpisu zaznamenala dotazy držitelů dluhopisů z předchozí emise na možnost vyměnit je za dluhopisy nové emise a podpořit tak růst firmy a její investice na nových trzích. Přestože emitent dosud nerozhodl o dřívějším splacení předchozí emise dluhopisů, vyjde vstříc individuálním žádostem investorů o výměnu dluhopisů. Taková výměna přináší investorům výnos po dobu dalších pěti let se zhodnocením, které ve většině případů překonává výnosy předchozí emise.

Výnos až jedenáct procent ročně

Třetí emise dluhopisů Rohlik FII 6,00/29 nabízí základní výnos do splatnosti deset procent ročně. Ten zahrnuje výnos z kuponu šest procent ročně a k tomu mimořádný výnos 20 procent vyplácený na konci splatnosti dluhopisu, tedy v přepočtu čtyři procenta ročně. Mimořádný výnos vyplácený při splatnosti může dosáhnout až 27,5 procenta. V takovém případě by výnos do splatnosti dosáhl jedenáct procent ročně.

Peníze získané z třetí emise dluhopisů využije Rohlík.cz Investment na své refinancování, provozní rezervy a zejména další rozvoj například v podobě široké expanze na zahraničních trzích.

Reklama

Čupr je zakladatelem společnosti Rohlik Group, která je jedním z předních evropských doručovatelů potravin objednaných on-line. Rohlik Group je také prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Podle informací společnosti z loňského října za devět let fungování Rohlíku využilo jeho služeb skoro 950 000 českých domácností. Rohlík za tu dobu doručil celkem přes 30 milionů objednávek.

Podle Hospodářských novin z nedávno zveřejněného auditu vyplývá, že skupina Rohlik Group za finanční rok k letošnímu 30. dubnu vykázala ztrátu 1,5 miliardy korun. V meziročním srovnání firmě vzrostly objednávky o 24,5 procenta a tržby o téměř 33 procent. Podle výroční zprávy ve Sbírce listin společnost Rohlik Group ve finančním roce končícím 30. dubna 2022 vykázala ztrátu 212 milionů korun. Obrat firmy ve stejném období dosáhl 12 miliard korun.

Podle žebříčku časopisu Forbes je Čupr nyní 29. nejbohatším Čechem, přisuzuje mu majetek v hodnotě 14,5 miliardy korun.

Čupr vydává další dluhopisy. Od investorů chce získat až 4,5 miliardy Zprávy z firem Podnikatel Tomáš Čupr prostřednictvím společnosti Rohlik.cz Finance II vydává dluhopisy v objemu tři miliardy korun s možností navýšení až na 4,5 miliardy. Dluhopisy jsou splatné na konci roku 2029 a jejich roční výnos činí šest procent. ČTK Přečíst článek

Rohlík.cz jde do Německa. Bude rozvážet potraviny pro Amazon Zprávy z firem Český on-line obchod Rohlík.cz bude v Německu rozvážet potraviny pro e-shop Amazon Prime. Na jeho webu, který používá víc než 20 milionů Němců, bude Rohlík potraviny nabízet pod svým německým jménem Knuspr.de, uvedl server Seznam Zprávy. Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr serveru řekl, že partnerství firmy dojednávaly v posledních čtyřech měsících. Podle Čupra tak Amazon nemusí ztrácet čas rozvojem vlastní rozvážkové služby na potraviny, ale svěří ji specialistovi, který už v Německu funguje. ČTK Přečíst článek

Antimonopolní úřad povolil Čuprovi nákup skupiny lékáren Pilulka Zprávy z firem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil zakladateli rozvážkové služby potravin Rohlík.cz Tomáši Čuprovi nákup české skupiny lékáren Pilulka. Informovala o tom Čuprova skupina TCF Capital, která kontrolní podíl v Pilulce kupuje prostřednictvím firmy Growth Expert. Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda povolení fúze transakce potvrdil. ČTK Přečíst článek