Chcete umět luxusní řemeslo? Moser spouští rekvalifikace na skláře

Sklárna s historií dlouhou 170 let si chce vychovat novou generaci sklářů. Zájemci o rekvalifikaci se budou učit od opravdových mistrů.

Legendární sklárna Moser přichází s rekvalifikačním programem, jehož cílem je zajistit kontinuitu sklářského řemesla a uchovat jeho dědictví pro budoucí generace. Uchazeči si podle sdělení firmy osvojí nejen tradiční techniky, ale získají i příležitost věnovat se řemeslu, na které mohou být právem hrdí. A hrdí na ně budou i jejich nejbližší. Nový projekt otevírá dveře talentovaným lidem, kteří chtějí být součástí odkazu přesahujícího století.

Moser již téměř 170 let reprezentuje české sklářské umění té nejvyšší úrovně. Jeho vedení však vnímá jako esenciální myslet i na budoucnost, proto otevírá příležitost pro pokračovatele ve sklářské tradici. „České sklářství je světově uznávané, ale bez nové generace jeho budoucnost není samozřejmostí. Rekvalifikace dává talentovaným lidem příležitost stát se součástí tohoto odkazu a učit se od těch nejlepších na světě,“ říká Martin Dvořák, generální ředitel sklárny Moser.

Předávání řemesla od světové elity

Sklářské řemeslo je založené na preciznosti, trpělivosti a smyslu pro detail. V programu Rekvalifikace se noví zájemci učí přímo od mistrů sklárny Moser, kteří své zkušenosti sbírali desítky let a nyní je předávají dál. Pod jejich vedením si uchazeči osvojí brusičské techniky a další dovednosti nezbytné pro tvorbu křišťálových děl. „Sklářství není jen práce, je to umění, které vyžaduje cit pro detail a roky praxe. Předávat naše know-how nové generaci je pro mě čest i odpovědnost, protože právě zkušení lidé jsou srdcem českého sklářství a jeho budoucnost bude stát na jejich dovednostech,“ uvádí František Moudrý, mistr brusič, který ve sklárně Moser působí již 50 let.

Jak rekvalifikace probíhá

Program je otevřený všem, bez ohledu na předchozí vzdělání či zkušenosti. Společnost Moser nehledá vyučené skláře – hledá lidi s vášní pro řemeslnou práci, trpělivostí a smyslem pro detail. Důležitá je především chuť učit se a odhodlání stát se součástí ruční výroby českého křišťálu.

Prvním krokem je dvoudenní zkušební program „Pojď si zkusit řemeslo a zůstaň u nás,“ během kterého si uchazeči mohou práci vlastnoručně vyzkoušet. Pod dohledem mistrů si osvojí základní dovednosti a zjistí, zda je řemeslo oslovilo. Pokud se osvědčí, následuje zapojení do plného rekvalifikačního programu.

„Chceme dát příležitost všem, kteří v sobě cítí touhu tvořit. Nezáleží na předchozích zkušenostech – každý, kdo má chuť učit se a objevovat krásu tradičního řemesla, u nás najde podporu. Tato práce má smysl a může se stát cestou k nové profesní budoucnosti,“ dodává k programu za personální oddělení Lenka Tomanová.