Český knižní sekáč rozjíždí polskou ofenzivu. Pod značkou Bookbot
Dvacet milionů korun už příští rok. A do pěti let byznys velký jako dnes v Česku. Takové ambice má Knihobot v Polsku, kam právě oficiálně vstupuje. Český prodejce knih z druhé ruky už přitom většinu obratu získává v zahraničí. A polský trh mu slibuje další prostor k růstu.
Český online knižní secondhand Knihobot pokračuje v evropské expanzi. Tentokrát míří do Polska, kde pod mezinárodní značkou Bookbot spouští plnohodnotnou službu pro nákup a prodej použitých knih. Na tamním trhu přitom nezačíná od nuly. Ještě před oficiálním vstupem si podle oznámení společnosi její služby našlo více než 12 tisíc registrovaných zákazníků, kteří si za poslední rok objednali desítky tisíc knih. Firma tak sází na trh, kde už má poptávku ověřenou.
„Polský trh jsme si nevybrali od stolu. Data nám jasně ukázala, že tam po naší službě je poptávka, i když jsme pro ni zatím nic neudělali. To je pro vstup na nový trh nejlepší možná výchozí pozice. Teď přicházíme s plnohodnotnou službou a očekáváme rychlý růst,“ říká zakladatel a šéf Knihobotu Dominik Gazdoš.
Knihobot je start-up. Vznikl v roce 2019. Jeho princip je, že mu dáte knihy, které nechcete, a on je prodá, někdy i levněji, než kolik stojí jako nové. A vyplatí vás. Nebo naopak zde můžete knihy i koupit. Letos se jich přes Knihobot otočí deset milionů. A obrat firmy míří k miliardě korun. Firma nyní kromě Česka, Slovenska, Rakouska a Německa působí také ve Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemí, kam letos vstoupila. „Novější trhy je předčasné posuzovat, ale lze říct, že nám jde dobře příjem knih z Itálie,“ říká Ladislav Bárta, výkonný ředitel Knihobotu.
Míříme na miliardu korun, říká výkonný ředitel Knihobotu Bárta
Leaders
Knihobot je start-up. Vznikl v roce 2019. Jeho princip je, že mu dáte knihy, které nechcete, a on je prodá, někdy i levněji, než kolik stojí jako nové. A vyplatí vás. Nebo naopak zde můžete knihy i koupit. Letos se jich přes Knihobot otočí deset milionů. A obrat firmy míří k miliardě korun. Firma nyní kromě Česka, Slovenska, Rakouska a Německa působí také ve Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemí, kam letos vstoupila. „Novější trhy je předčasné posuzovat, ale lze říct, že nám jde dobře příjem knih z Itálie,“ říká Ladislav Bárta, výkonný ředitel Knihobotu.
Polsko má být pro Knihobot druhým Německem
Polsko představuje pro Knihobot jeden z největších růstových potenciálů v Evropě. Země s více než 37 miliony obyvatel nabízí výrazně větší zákaznickou základnu než Česko. Podle Gazdoše je polský trh v přepočtu na aktivní čtenáře přibližně dvakrát větší než ten tuzemský.
„Polsko má víc než trojnásobek obyvatel Česka a v přepočtu na aktivní čtenáře je zhruba dvakrát větší než náš domácí trh. Naším cílem je dosáhnout tam do pěti let stejné velikosti, jakou máme dnes v Česku. Spolu s Německem by pak Polsko tvořilo významnou část našeho byznysu,“ vysvětluje Gazdoš.
Firma počítá s tím, že už v roce 2027 dosáhne na polském trhu obratu kolem 20 milionů korun. Pokud se její plány naplní, Polsko se vedle Německa zařadí mezi nejdůležitější zahraniční trhy české společnosti.
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Knihobot chce změnit způsob, jakým Poláci prodávají knihy
Knihobot vidí příležitost také v tom, že jeho obchodní model podle Gazdoše na polském trhu zatím chybí. Tamní zákazníci mohou použité knihy prodávat za pevnou výkupní cenu nebo je jednotlivě nabízet prostřednictvím inzertních platforem. Česká firma chce celý proces zjednodušit a převzít většinu práce spojené s prodejem.
Zákazníkům bude stačit vyfotit hřbety knih a poslat fotografie ke schválení. Pokud Bookbot tituly přijme, zdarma zajistí jejich dopravu kurýrem nebo prostřednictvím výdejních boxů. Následně knihy nafotí a nabídne je zákazníkům napříč evropskými trhy. Odměna pro prodávající bude fungovat podobně jako v Česku, kde činí 60 procent z prodejní ceny minus 29 korun.
Prostřednictvím polského webu Bookbot.pl budou moci zákazníci také nakupovat knihy z nabídky celé evropské sítě. Do oběhu přitom firma přijímá nejen polské tituly, ale i knihy v dalších jazycích.
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Zahraničí už vydělává více než Česko. Německo roste o 160 procent
Expanze se pro Knihobot stává hlavním motorem růstu. Zahraniční trhy už podle firmy vytvářejí 55 procent jejího aktuálního obratu. Výrazně se jí daří zejména v Německu, kde meziročně vyrostla přibližně o 160 procent. Polsko má tento úspěch zopakovat a postupně se stát dalším významným zdrojem příjmů.
Společnost založená v roce 2019 dnes působí v deseti evropských zemích včetně Česka. Vedle domácího trhu a Polska nabízí své služby například na Slovensku, v Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemsku.
Navzdory rychlému zahraničnímu růstu chce ale Knihobot držet na uzdě náklady a soustředit se také na ziskovost. Podle Gazdoše firma vědomě upustila od snahy expandovat co nejrychleji ve prospěch efektivnějšího provozu.
„Rosteme, ale zodpovědně. Dobrovolně jsme vyměnili co nejvyšší tempo za efektivitu a větší kontrolu. Naším aktuálním cílem je totiž také hlídat celkové náklady a s nimi spojenou ziskovost, což se nám daří,“ uzavírá Gazdoš.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.