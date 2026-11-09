Střelec z Krakova zemřel. Zřejmě zavraždil i vlastní rodinu
Polsko se vzpamatovává z tragédie, která si vyžádala nejméně šest obětí a 15 zraněných. Čtyřiadvacetiletý útočník, který v sobotu střílel do lidí na hlavním náměstí v Krakově, v pondělí nad ránem zemřel v nemocnici. Policie ho postřelila při přestřelce po útoku. Podle prokuratury má muž zřejmě na svědomí také smrt svých rodičů a sestry. V zemi pokračuje státní smutek.
Útočník, který v sobotu v centru polského Krakova zastřelil šest lidí a dalších 15 zranil, v pondělí ráno zemřel v nemocnici. Informovala o tom polská policie na sociální síti X. Zprávu podle stanice TVN24 potvrdil také šéf Malopolského vojvodství Krzysztof Klenczar. Muž utrpěl vážná zranění při přestřelce s policisty, kteří ho po útoku dopadli.
„Pachatel útoku zemřel ve 04:30 v jedné z krakovských nemocnic,“ uvedl Klenczar. Jeho zdravotní stav byl podle něj od počátku kritický. „Navzdory zlu, které spáchal, bylo vynaloženo úsilí na záchranu jeho života,“ dodal s tím, že útočník podstoupil nejméně tři operace.
Jako teroristický čin vyšetřuje polská prokuratura sobotní střelbu v centru Krakova, kde útočník - mladý Polák - zabil šest lidí a dalších 15 zranil. Podle prokuratury zřejmě také zastřelil další tři lidi, nalezené v jeho bytě: své rodiče a sestru. Na dnešek a na pondělí vyhlásil polský prezident Karol Nawrocki státní smutek. Místo činu, krakovské hlavní náměstí, Rynek Glówny, i dnes zůstává uzavřené. Lidé na několika místech kolem policejního perimetru přišli zapálit svíčky a položit květiny, zaznamenala zpravodajka ČTK na místě. Plný byl v podvečer také kostel sv. Anny při mši za oběti tragédie.
Polsko drží smutek za oběti střelby v Krakově, dle prokuratury šlo o terorismus
Politika
Jako teroristický čin vyšetřuje polská prokuratura sobotní střelbu v centru Krakova, kde útočník - mladý Polák - zabil šest lidí a dalších 15 zranil. Podle prokuratury zřejmě také zastřelil další tři lidi, nalezené v jeho bytě: své rodiče a sestru. Na dnešek a na pondělí vyhlásil polský prezident Karol Nawrocki státní smutek. Místo činu, krakovské hlavní náměstí, Rynek Glówny, i dnes zůstává uzavřené. Lidé na několika místech kolem policejního perimetru přišli zapálit svíčky a položit květiny, zaznamenala zpravodajka ČTK na místě. Plný byl v podvečer také kostel sv. Anny při mši za oběti tragédie.
Patnáct zraněných. Jeden z policistů je ve vážném stavu
Po sobotním útoku skončilo v šesti krakovských nemocnicích 15 zraněných. Čtrnáct z nich je podle Klenczara ve stabilizovaném stavu. Vážná zranění však utrpěl policista, který se přímo podílel na dopadení pachatele.
Útočníkem byl podle polských médií čtyřiadvacetiletý Polák. V sobotu vjel autem na hlavní krakovské náměstí Rynek Główny, kde začal střílet do lidí. Následně z místa ujel. Dvojice policistů ho dostihla poté, co narazil do jiného automobilu. Při následné přestřelce pachatele postřelili, oba policisté však rovněž utrpěli zranění.
Mezi šesti oběťmi po sobotní střelbě v Krakově je jeden Brit, ostatní jsou Poláci, uvedl dnes podle polských médií mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski. Další tři mrtví, které policie našla v útočníkově domě, byli jeho rodiče a sestra, napsala dnes agentura DPA s odvoláním na místní média.
Šílenec v Krakově zastřelil Brita a pět Poláků, předtím zabil svoje rodiče a sestru
Politika
Mezi šesti oběťmi po sobotní střelbě v Krakově je jeden Brit, ostatní jsou Poláci, uvedl dnes podle polských médií mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski. Další tři mrtví, které policie našla v útočníkově domě, byli jeho rodiče a sestra, napsala dnes agentura DPA s odvoláním na místní média.
Policie našla v jeho bytě další tři mrtvé
Vyšetřování navíc ukazuje, že počet obětí útočníka může být ještě vyšší. Podle prokuratury muž zřejmě před střelbou v centru Krakova zavraždil také své rodiče a sestru. Jejich těla policisté nalezli v jeho bytě.
V Polsku kvůli tragédii pokračuje druhý den státní smutek.
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Americká ekonomika roste tempem, které jí Evropa může závidět. Donaldu Trumpovi to ale volební vítězství nepřineslo. Republikáni přišli o obě komory Kongresu a prezident místo ústupu mění nejbližší spolupracovníky. Do čela Bílého domu přichází architekt jeho tvrdé protiimigrační politiky Stephen Miller. Trump tak sice ztrácí kontrolu nad zákonodárnou mocí, rozhodně se ale nehodlá vzdát té výkonné. Čeká Ameriku další vlna prezidentských dekretů a politických střetů?