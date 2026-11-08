Polsko drží smutek za oběti střelby v Krakově, dle prokuratury šlo o terorismus
Jako teroristický čin vyšetřuje polská prokuratura sobotní střelbu v centru Krakova, kde útočník - mladý Polák - zabil šest lidí a dalších 15 zranil. Podle prokuratury zřejmě také zastřelil další tři lidi, nalezené v jeho bytě: své rodiče a sestru. Na dnešek a na pondělí vyhlásil polský prezident Karol Nawrocki státní smutek. Místo činu, krakovské hlavní náměstí, Rynek Glówny, i dnes zůstává uzavřené. Lidé na několika místech kolem policejního perimetru přišli zapálit svíčky a položit květiny, zaznamenala zpravodajka ČTK na místě. Plný byl v podvečer také kostel sv. Anny při mši za oběti tragédie.
Oba polští policisté, Jakub Kulik a Artur Morański, kteří v sobotu odpoledne jako první stíhali a zneškodnili útočníka v centru Krakova, se mezitím probrali z kómatu. Tisk je chválí jako hrdiny, kteří s nasazením vlastních životů zachránili další lidi.
V sobotu, krátce po 15. hodině, vjel čtyřiadvacetiletý Polák autem na hlavní náměstí v Krakově a začal střílet po náhodných kolemjdoucích. Když byl útočník Michal O. zatčen, měl na sobě oblečení připomínající vojenskou uniformu. Podle úřadů ale neměl s armádou nic společného.
"Doslova jsme utíkali o život a podařilo se nám ukrýt před kulkami, které létaly kolem," popsala situaci Belgičanka Marie-Ange Collaerová podle agentury AP. "Leželi jsme na zemi v obchodě a všude kolem slyšeli střelbu. Viděli jsme několik lidí, kteří to nepřežili, byla to naprostá hrůza," dodala.
Mezi šesti oběťmi po sobotní střelbě v Krakově je jeden Brit, ostatní jsou Poláci, uvedl dnes podle polských médií mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski. Další tři mrtví, které policie našla v útočníkově domě, byli jeho rodiče a sestra, napsala dnes agentura DPA s odvoláním na místní média.
Šílenec v Krakově zastřelil Brita a pět Poláků, předtím zabil svoje rodiče a sestru
Politika
Mezi šesti oběťmi po sobotní střelbě v Krakově je jeden Brit, ostatní jsou Poláci, uvedl dnes podle polských médií mluvčí Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski. Další tři mrtví, které policie našla v útočníkově domě, byli jeho rodiče a sestra, napsala dnes agentura DPA s odvoláním na místní média.
Oběma mladým policistům, zraněným v přestřelce s útočníkem, přispěchali bez váhání na pomoc dva chirurgové, kteří byli právě s rodinami v místní restauraci. Lékař Michal Pendziwiatr řekl serveru Gazeta Krakowska, že právě vyšli z restaurace, když jeho syn vykřikl: "Tati, tamhle střílejí po lidech a ti padají k zemi!"
Když střelba ustala, Pendziwiatr a jeho kolega Mateusz Wierdak pomohli zraněným policistům. "Byli při vědomí, ale měli střelná poranění hrudníku," popsal Wierdak. "Pachatel byl rovněž při vědomí, měl střelná poranění břicha, stehna a hrudníku," řekl Pendziwiatr. "Při poskytování pomoci nehraje roli, kdo je pachatel a kdo policista," dodal.
Do krakovských nemocnic se v sobotu dostavila řada lékařů, kteří kvůli tomu přerušili víkendové volno. "Nepovažujeme se za hrdiny, ale udělali jsme vše, co by na místě udělal záchranář. Šlo o vteřiny, v prvních okamžicích sanitka ještě nebyla na místě. My jsme s Mateuszem udělali, co bylo v našich silách, ale ti policisté jsou hrdinové," dodal krakovský chirurg.
Pachatel je v kritickém stavu
Krzysztof Jan Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakovem, dnes oznámil, že oběťmi sobotní střelby v Krakově jsou Brit, čtyři Poláci a žena, která nebyla polskou občankou. Její národnost nesdělil. O život v Krakově přišla také Rakušanka, její manžel byl raněn, oznámila později na síti X šéfka rakouské diplomacie Beate Meinlová-Reisingerová.
Vojvoda potvrdil informace, že mezi 16 zraněnými, včetně střelce, bylo pět cizinců a 11 Poláků. Řekl též, že stav jednoho ze zraněných je vážný a že pachatel je v kritickém stavu. Mluvčího Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski už dříve uvedl, že pět zraněných cizinců bylo občany Británie, Portugalska, Ruska, Německa a Rakouska. "Nebýt obětavého zásahu (dvou policistů), počet obětí mohl být mnohem vyšší," řekl Klenczar.
Dvojice policistů, tedy Kulik a Morański, byla podle tisku první hlídkou, která se vydala stíhat atentátníka, jenž v černém voze Subaru na centrálním náměstí a pak také v krakovských ulicích chladnokrevně střílel do lidí. Dostihli jej na křižovatce, když narazil do auta před ním. Záběry ze sociálních sítí ukazují, že atentátník zasáhl oba policisty, kteří padli na zem. Ale jeden z nich dokázal zasáhnout útočníka, který rovněž upadl. Kulik se navzdory bolesti přiblížil k útočníkovi a až do konce jej držel v šachu svou zbraní.
"Jsou to naši hrdinové," prohlásil premiér Donald Tusk o obou mladých policistech. "Jsou to policisté tělem a duší," míní bývalá policistka, nyní krakovská radní Alicja Szczepańská. "Přeci nebyli z protiteroristické jednotky, byli normální hlídka. Ale uvědomovali si, že nejdůležitější je zneškodnit útočníka, a to udělali," řekla.
Osamocený střelec
Podle policie Michal O. zřejmě neměl komplice. Důvody jeho činu nejsou jasné. Podle ministra vnitra Marcina Kierwinského vše nasvědčuje tomu, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií a že byl "ultranacionalista".
Zpravodajský server Wiadomości napsal, že sousedé útočníkovy rodiny byli šokováni tím, co se stalo. Otec provozoval živnost v oboru elektro a matka pracovala v supermarketu, sestra studovala akademii výtvarných umění v Krakově. "Působil trochu dojmem, že žije ve svém vlastním světě," řekl prodavač z obchodu, kam Michal O. občas zašel. Jeden ze sousedů jej popsal jako nekonfliktního člověka, který na sebe příliš neupozorňoval.
V transfuzním centru nedaleko centra se dnes podle zpravodajky ČTK tvořily dlouhé fronty. Mnozí obyvatelé spontánně přišli darovat krev na pomoc obětem. Na pomoc dvěma vážně zraněným policistům se mezitím ve sbírce již vybralo více než 4,6 milionu zlotých (přes 25 milionů Kč).