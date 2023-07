Česko málo využívá řeky pro přepravu, může za to špatná splavnost i sucho

Nákladní lodní doprava by v Česku mohla přepravovat násobně více nákladu, uvedlo ministerstvo dopravy. Nezbytná je ale podle mluvčího resortu Františka Jemelky spolehlivost přepravy z hlediska termínů dodání a rozložení přepravy do celého roku. Loni podle předběžných údajů statistického úřadu přepravily lodě 1,26 milionu tun nákladu. Je to nejméně od roku 1995.

Podle ministerstva dopravy je potenciál pro přepravu po vodě například u hutních výrobků, kovových odpadů či nerostů a stavebnin. K tomu, aby se zboží přesunulo se silnic a železnic na vodu, je potřeba garantovat spolehlivost dopravy po celém přepravním úseku, uvedlo ministerstvo. Zároveň je třeba udržovat parametry dopravní cesty a provádět pravidelnou údržbu.

"Potenciál přesunu zboží směrem k vnitrozemské vodní přepravě, a to jak tradičního, tak i dalších komodit a kontejnerů podle odborného odhadu několikanásobně převyšuje dnešní realizaci přeprav," řekl Jemelka. V úvahu pro přepravu po vodě připadají hutní výrobky, dřevní hmota či šrot. Také ale vysušené kaly z čističek odpadních vod ve Středočeském kraji.

Velkým tématem je pro nákladní lodní dopravce sucho. Letos je podle jednatele firmy Evropská lodní doprava-Sped Lukáše Hradského vodní stav v Ústí nad Labem nejnižší od dostavby Vltavské vodní kaskády. "Za posledních osm let máme již potřetí nejnižší vodní stav," uvedl. Podle ministerstva dopravy je v tomto ohledu nezbytné dokončení splavnosti Labsko-vltavské vodní cesty tak, aby byla využitelná celý rok. Jde především o odstranění úzkého hrdla v úseku mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem. "O tomto tématu se vedou intenzivní jednání mezi resorty dopravy a životního prostředí," dodal Jemelka.

Hradský také zmínil smlouvu o Labi mezi ČR a Německem, jejímž cílem je zajistit splavnost Labe od Pardubic až do Hamburku. Smlouvu doporučil Senát v roce 2021 k ratifikaci, v květnu ji doporučil podvýbor pro dopravu Poslanecké sněmovny k dokončení procesu rafitikace. "Aktuálně se očekává dokončení ratifikačního procesu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR před jejím zasláním k podpisu prezidentu republiky," uvedl Jemelka. Dodal, že smlouva definuje cílové parametry na Labské vodní cestě v Česku i Německu tak, aby bylo na uvedené vodní cestě možné provozovat za ekonomicky příznivých podmínek vnitrozemskou vodní dopravu.