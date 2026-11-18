České tramvaje se prosazují na německých kolejích. Škoda získala další zakázku, blíží se ke 400 vozům
Až 79 nových tramvají, tři německá města a další úspěch českého průmyslu. Škoda Group ze skupiny PPF získala kontrakt v průmyslovém Porýní-Porúří a dál posiluje svou pozici na jednom z klíčových evropských trhů. Její tramvaje budou brzy součástí dopravy už ve 14 německých městech. Celkový počet objednaných a dodaných vozů se blíží čtyřem stovkám.
České tramvaje se stále výrazněji prosazují na německých kolejích. Škoda Group získala další významnou zakázku, tentokrát pro dopravní podniky v Essenu, Krefeldu a Oberhausenu v průmyslové oblasti Porýní-Porúří. Kontrakt počítá s dodávkou až 79 moderních nízkopodlažních tramvají. Díky nové zakázce se počet německých měst, v nichž budou jezdit vozy českého výrobce, rozšíří na čtrnáct. Celkem už němečtí dopravci od Škody převzali nebo objednali téměř 400 tramvají.
Pro plzeňskou strojírenskou skupinu jde o další úspěch na německém trhu, který považuje za strategický pro svůj evropský růst. Nová zakázka navazuje na dosavadní dodávky například do Mannheimu, Heidelbergu, Ludwigshafenu, Bonnu, Kasselu, Mohuče, Chemnitzu, Chotěbuzi či Frankfurtu nad Odrou.
Škoda Group po rekordním loňsku dál zrychluje. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk o 140 procent na zhruba 2,7 miliardy korun a získala nové zakázky za více než 11 miliard. Růst táhnou především železniční vozidla, zejména bateriové a hybridní vlaky, a skupina se díky investicím připravila na výrazné navýšení výroby.
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Zprávy z firem
Škoda Group po rekordním loňsku dál zrychluje. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk o 140 procent na zhruba 2,7 miliardy korun a získala nové zakázky za více než 11 miliard. Růst táhnou především železniční vozidla, zejména bateriové a hybridní vlaky, a skupina se díky investicím připravila na výrazné navýšení výroby.
„Zakázka pro Porýní-Porúří je dalším významným milníkem našeho růstu v Německu a potvrzením, že jsme silným evropským hráčem, který dokáže konkurovat největším výrobcům v oboru,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Škoda Group Petr Novotný.
Až 79 tramvají pro průmyslové srdce Německa
Nové tramvaje zamíří ke třem dopravcům. Škoda pro ně vyvíjí společnou modulární platformu, která umožní přizpůsobit jednotlivá vozidla technickým požadavkům konkrétních měst. Tramvaje budou dostupné ve dvou délkových variantách, přibližně 30 a 38 metrů, a podle uspořádání interiéru pojmou 170 až 230 cestujících.
Vozy mají dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu a zvládnou stoupání do 7,5 procenta. Výrobce počítá také s moderními bezpečnostními technologiemi včetně antikolizního systému a inteligentního omezovače rychlosti. Konstrukce je navržena na životnost 30 let. Součástí kontraktu budou rovněž doprovodné služby a technická podpora.
Hodnotu nové zakázky ani přesný harmonogram dodávek Škoda Group ve zveřejněné tiskové zprávě neuvedla.
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Německo jako klíčový trh. Škoda patří do PPF
Úspěch v Porýní-Porúří zapadá do širší expanze Škoda Group, která se z tradičního českého výrobce kolejových vozidel etablovala jako dodavatel dopravních technologií pro evropské trhy. Vedle tramvají vyrábí příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, trolejbusy, elektrobusy a řídicí či pohonné systémy.
Skupina zaměstnává přibližně deset tisíc lidí a výrobní závody má v České republice, Finsku a Turecku. Obchodní zastoupení působí také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. V loňském roce dosáhla Škoda Group tržeb 1,45 miliardy eur a provozního zisku EBITDA ve výši 143 milionů eur.
Škoda Group je součástí investiční skupiny PPF.
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Mnichov staví koncertní megahalu za více než deset miliard korun, která má přilákat 20 tisíc fanoušků na jednu show a regionu přinášet ekonomický efekt 350 milionů eur ročně. Pozadu nezůstává ani Česko, kde vznikají projekty za miliardy korun. Koncertní byznys totiž dávno není jen o hudbě. Ve hře jsou miliardové příjmy pro hotely, restaurace i celá města a jejich okolí.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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