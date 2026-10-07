Praha staví tramvaj za 1,26 miliardy. Na Nové Dvory dorazí dřív než metro na Libuš
Z Libuše až k budoucí čtvrti na Nových Dvorech. Praha zahájila stavbu tramvajové trati za 1,26 miliardy korun bez daně, po které mají první cestující projet na konci roku 2028. Než ale dělníci položí koleje, čeká je rozsáhlá přeložka vodovodních přivaděčů ze Želivky. Nové spojení má obsloužit vznikající zástavbu a nabídnout přestup na budované metro D.
Pražský dopravní podnik (DPP) začal prodlužovat tramvajovou trať z Libuše na Nové Dvory. Přibližně 1,8 kilometru dlouhý úsek naváže na trať z Modřan na Libuš, která funguje od května 2023. Zakázku za 1,26 miliardy korun bez DPH získala v tendru společnost OHLA ŽS. Součástí projektu jsou vedle samotných kolejí také přeložky důležitých vodovodních přivaděčů, které výrazně ovlivní průběh výstavby.
Čtyři zastávky a spojení k nové čtvrti
Tramvaje pojedou z Libuše Novodvorskou ulicí, kde budou koleje zatravněné. Za křižovatkou s Chýnovskou ulicí trať zakončí bloková smyčka. Na novém úseku vzniknou zastávky Libuš a Přírodní, ve smyčce pak Chýnovská a Nové Dvory. Spojení má sloužit především plánované městské čtvrti u budoucí stanice metra D Nové Dvory a další zástavbě v okolí.
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Podle DPP tramvaj nabídne přímé spojení do míst, kam metro D nepovede, například do Modřan, Braníka, Podolí nebo na Palackého a Karlovo náměstí. Obyvatelé Modřan se naopak díky prodloužené trati dostanou k metru. „Podle aktuálního předpokladu by na Nové Dvory měla nejprve pokračovat část spojů linky 17, později, po dokončení další etapy metra D, pak linky 3 a 20,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).
Nejdřív voda, potom koleje
Podstatnou část stavby zabere přeložka dvou souběžných vodovodních řadů ze Želivky. Přesunout se musí v délce dvou kilometrů od stávající zastávky Libuš po křižovatku s Chýnovskou ulicí, protože část potrubí prochází budoucím staveništěm stanice metra D Libuš. Právě tyto práce jsou důvodem, proč výstavba trati potrvá dva roky.
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„V zásadě celou první stavební sezonu budou probíhat pouze zemní práce a přeložky vodovodních řadů. Tuto etapu bychom chtěli mít hotovou do konce roku 2027,“ uvedl technický ředitel DPP pro povrchovou dopravu Jan Šurovský. Tramvaje mají na Nové Dvory vyjet na konci roku 2028.
Na Libuši se připraví přestup do metra
Při stavbě kolejí vzniknou na Libuši také základy podchodu, který v budoucnu propojí tramvajové zastávky s jižním vestibulem stejnojmenné stanice metra D. Dopravní podnik podchod dokončí až při výstavbě stanice. Tendr na její stavbu s odhadovanou hodnotou 3,76 miliardy korun vyhlásil minulý týden, hotovou ji chce mít v roce 2032.
Praha rozšiřuje tramvajovou síť na několika místech
Prodloužení na Nové Dvory je jednou z několika právě budovaných tratí. Tento týden DPP zahájil také stavbu spojení z Malovanky na Strahov za 824 milionů korun bez DPH, které má začít fungovat v polovině roku 2028. Nedávno se rozběhly i práce na trati přes areál bývalého nákladového nádraží Žižkov. Ta propojí Žižkov s Jarovem, obslouží vznikající čtvrť a za 599,2 milionu korun bez DPH má být dokončena v létě 2027.
V polovině roku 2027 by se měly otevřít také koleje v horní části Václavského náměstí. Dopravní podnik je spolu s úpravami náměstí staví od poloviny roku 2024 za 1,24 miliardy korun. Další rozestavěná trať povede od Vinohradské ulice Počernickou na sídliště Malešice. Hotová má být začátkem roku 2028 a také v tomto případě jsou součástí projektu práce na páteřních vodovodech.
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