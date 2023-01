České dráhy vypsaly tendr na dodávku 15 bateriových vlaků za 3,4 miliardy

České dráhy vypsaly zadávací řízení na dodání a servis 15 bateriových vlaků. Odhadovaná cena zakázky je asi 3,4 miliardy korun. Do provozu by mohly být nasazeny už v roce 2025.

Pro provoz v Moravskoslezském kraji ČD poptávají 15 vlaků s dojezdem nejméně 80 kilometrů v bateriovém režimu. Uvedl to mluvčí ČD Lukáš Kubát. Předpokládaná cena investice zahrnující pořízení vlaků, vybraných náhradních dílů a servis po dobu 15 let je podle něj 3,4 miliardy korun. V budoucnosti dopravce plánuje pořízení dalších bateriových vlaků pro různé regiony České republiky. Nasazení prvních bateriových vlaků předpokládá v roce 2025.

Bez emisí a přestupů

Mezi regionálními objednavateli dopravy se zvyšuje zájem snižovat emise skleníkových plynů a zkvalitňovat dopravní obslužnost, řekl generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec. Oboje podle něj splňují elektrické jednotky s bateriemi, které jsou na elektrifikovaných úsecích napájeny přímo z troleje a na neelektrifikovaných tratích zajišťuje pohon elektřina akumulovaná v baterii.

Novými vozidly budou ČD jezdit bez přestupu mezi elektrifikovanými i neelektrifikovanými tratěmi, uvedl Krapinec. Cestujícím tak odpadnou přestupy mezi elektrickou a motorovou soupravou. Díky tomu ČD nabídnou přímé spoje bez přestupu z různých koutů kraje, například z Krnova nebo Budišova nad Budišovkou, přímo do centra Ostravy a zároveň budou nahrazeny motorové vlaky a sníženy emise skleníkových plynů.

České dráhy chtějí koupit 15 jednotek ve dvousystémovém provedení pro napájení z troleje a navíc z baterie. Půjde o bezbariérová, nízkopodlažní vozidla s klimatizovanými oddíly, nejméně 135 místy k sezení v první a ve druhé třídě, prostorem pro osoby na vozíku, kočárky a jízdní kola, vybavená moderním audiovizuálním informačním systémem, zásuvkami pro napájení elektroniky cestujících nebo wi-fi, doplnil člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

100 miliard do roku 2030

Bateriové jednotky budou vybaveny zabezpečovacím a komunikačním systémem ETCS a GSM-R. Při napájení z troleje budou mít maximální rychlost 160 km/h a z baterie 120 km/h. Baterie musí umožnit dojezd nejméně 80 kilometrů. Jednotky budou vybaveny systémem rekuperace, který umožní elektřinu vyrobenou při brzdění vracet zpět do trakční sítě nebo do baterií. Díky tomu se sníží energetická náročnost nových vlaků, uvedl dopravce.

České dráhy plánují v rámci Strategie 2030 investovat do obnovy vlaků do roku 2030 až 100 miliard korun. V současné době mají objednáno 110 elektrických jednotek RegioPanter, 76 motorových jednotek PESA, 20 devítivozových expresních souprav ComfortJet a 50 elektrických lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km/h. Na linkách s novými vozidly sleduje národní dopravce rostoucí zájem o cestování.

