Byl to komplot, hlásá exšéf Nissanu a žaluje automobilku o více než miliardu dolarů

Příběh jak z pera hollywoodského scénáristy se dočká dalšího pokračování. Exšéf automobilky Nissan Carlos Ghosn před pár lety v Japonsku obviněný ze zpronevěry firemních peněz vrací úder z Libanonu, kam v roce 2019 uprchl. Automobilku žaluje o více než miliardu dolarů.

Bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn podal v Libanonu žalobu na japonskou automobilku, další dvě společnosti a 12 lidí. V žalobě z 18. května je obviňuje z pomluvy, urážky na cti a falšování věcných důkazů. Žádá přes jednu miliardu dolarů (přes 21,8 miliardy korun). Píše agentura Reuters. Nissan se k věci zatím nevyjádřil.

Ghosn byl architektem francouzsko-japonské aliance Renault-Nissan, do níž se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. V roce 2018 byl v Japonsku zatčen a obviněn z několika trestných činů, mimo jiné ze zneužití firemních peněz a z toho, že nepřiznal všechny své příjmy.

Azyl v Libanonu

Vinu Ghosn popírá. Tvrdí, že jeho zadržení bylo součástí spiknutí vedoucích pracovníků Nissanu, jehož cílem bylo zablokovat fúzi. V Japonsku byl propuštěn na kauci. Na konci roku 2019 ze země uprchl do Libanonu na palubě soukromého letadla schovaný v bedně na hudební nástroje.

Kvůli obvinění ze zpronevěry firemních peněz a údajně nepřiznaným příjmům Ghosna čeká v Japonsku soudní proces. Po příletu do Libanonu Ghosn prohlásil, že utíká před „zmanipulovaným“ soudním systémem v Japonsku a jeho cílem je očistit své jméno. Soudní zdroj uvedl, že soudní jednání se bude konat 18. září.

