Po Rusku se britská HSBC stáhne taky z Kanady. Obří obchod můžou ještě stopnout regulátoři

Britská banka HSBC oznámila, že prodává své aktivity v Kanadě tamní Royal Bank of Canada (RBC) za 13,5 miliardy kanadských dolarů (234 miliard korun). Pokud bude transakce dokončena, bude to první velká bankovní fúze v Kanadě za posledních deset let.

HSBC se kdysi označovala za světovou lokální banku a vybudovala si rozsáhlou globální síť drobných bankovních služeb. V posledních letech však tyto aktivity omezuje s cílem zlepšit svoji ziskovost. Prodej kanadských aktivit urychlil tlak největšího akcionáře Ping An Insurance Group, který na HSBC naléhá, aby oddělila své aktivity v Asii.

HSBC končí v Rusku. Za minutu dvanáct stihla prodat tamní aktivity Expobank Money Britská banka HSBC prodá své aktivity v Rusku místní bance Expobank, která podniká i v České republice. Dohodu podepsala těsně předtím, než Moskva oznámila záměr takové transakce blokovat jako odvetu za sankce uvalené Západem na její bankovní domy. Největší britská banka to uvedla v e-mailu agentuře Reuters. ČTK, elz Přečíst článek

RBC akvizicí získá 130 poboček a 780 tisíc zákazníků a upevní si vedoucí pozici na jenom z nejvíce koncentrovaných bankovních trhů na světě. Zhruba šest největších bank v Kanadě kontroluje zhruba 80 procent nesplácených úvěrů. Analytici varují, že dohoda přitáhne pozornost antimonopolního úřadu a je otázkou, jak schválení dopadne. Je možné, že RBC bude muset učinit nějaké ústupky.

HSBC očekává z transakce zisk před zdaněním ve výši 5,7 miliardy dolarů (134,2 miliardy korun). Část tohoto zisku by mohla, jak uvedla, po uzavření vrátit akcionářům prostřednictvím mimořádné dividendy nebo zpětného odkupu akcií na počátku roku 2024, napsala agentura Reuters.

Šéf české HSBC Richard Keery: Přejít na ESG je povinnost naší generace Leaders V České republice je široké povědomí o udržitelnosti, míní šéf tuzemské pobočky banky HSBC Richard Keery. Ta se podílela například na dvou emisích zelených dluhopisů pro jednu realitní společnost, každou v objemu 750 milionu eur. „Zájem na trhu o tento typ finančního instrumentu je obecně velice silný. Na českém trhu je poměrně hodně volných peněz a naši klienti hledají možnosti, jak diverzifikovat své investice. Nákup zelených dluhopisů je pro ně významná příležitost,“ říká Keery. Zdeněk Pečený Přečíst článek