Babiše doběhly utajované nákupy pekáren. Penam dostal půlmiliardovou pokutu

Pekárenská skupina Penam z holdingu Agrofert dostala od slovenského antimonopolního úřadu (PMÚ) pokutu 21 milionů eur (502 milionů korun) za porušení antimonopolních pravidel. O rozhodnutí úřadu informoval Denník N. Antimonopolní úřad výši pokuty potvrdil, potrestanou firmu ale nejmenoval. Verdikt úřadu není pravomocný. Agrofert uvedl, že se proti pokutě odvolá.

Podle PMÚ podnikatel v pekárenství neoznámil úřadu, že získal kontrolu nad dvěma konkurenčními pekárnami a že bez jeho souhlasu vykonával práva a povinnosti v souvislosti s touto akvizicí. Úřad uvedl, že tím podnikatel porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže a že zmíněná pokuta zahrnuje obě zmíněná provinění. Sankce patří k nejvyšším, jakou PMÚ dosud uložil.

„Rozhodnutí považujeme za chybné a nezákonné. Názory Protimonopolního úřadu vyjádřené v rozhodnutí odporují provedenému dokazování a skutečnému stavu věci a jsou výsledkem nesprávného právního posouzení a překročení pravomoci úřadu,” uvedla manažerka komunikace Agrofertu Adéla Čabayová.

Klička, která se vymstila

Podle Denníku N případ souvisí s utajeným nákupem dvou výrobců pečiva v Bratislavě a v Žilině, byť úřad tuto akvizici Penamu dříve zakázal. List napsal, že Andrej Babiš, který Agrofert založil, obě pekárny v roce 2014 získal oklikou, když je koupil prostřednictvím blízkých advokátů a antimonopolnímu úřadu to neohlásil.

Čabayová upřesnila, že slovenský antimonopolní úřad vydal rozhodnutí 29. června. Uložil Agrofertu dvě pokuty v celkové výši 21 milionů eur za porušení povinnosti oznámit spojení v souvislosti s akvizicí slovenské pekárny První bratislavská pekárenská v roce 2013 a pozdější akvizicí slovenské pekárny PEZA v roce 2016.

Andrej Babiš, který je předsedou hnutí ANO, kvůli zákonu o střetu zájmů vložil v roce 2017 své akcie do svěřenských fondů. Podle slovenského registru partnerů veřejného sektoru je Babiš ve vztahu k Penamu jedním z konečných uživatelů výhod. Jde o osoby, které danou firmu vlastní nebo z její činnosti mají hospodářský prospěch.

