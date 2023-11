Aston Martin překvapil vysokou ztrátou. Vlně výprodejů akcií neunikl

Výrobce luxusních sporťáků značky Aston Martin čelil průtahům při spouštění výroby nového modelu. Výsledkem těchto útrap je neočekávaně vysoká ztráta a nelibost investorů, který horší než očekávaný výsledek hospodaření britské automobilce hned spočítali. Akcie firmy ve středu na londýnské burze odepsaly devět procent.

Britský výrobce luxusních sportovních automobilů Aston Martin vykázal za třetí čtvrtletí překvapivě vysokou provozní ztrátu a kvůli problémům při výrobě nového modelu DB12 snížil odhad celoročního objemu prodeje. Automobilka ve středeční tiskové zprávě oznámila, že její očištěná provozní snížila na 48,4 milionu liber (zhruba 1,4 miliardy korun) z 55,5 milionu liber před rokem. Analytici však podle agentury Reuters očekávali výraznější pokles ztráty, a to na 38 milionů liber.

Čtvrtletní tržby společnosti se meziročně zvýšily o 15 procent na 362,1 milionu liber. Zaostaly ale za očekáváním analytiků, kteří je odhadovali na 370 milionů liber.

Objem prodeje se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil o čtyři procenta na 1444 vozů. V celém letošním roce nyní automobilka počítá s prodejem 6700 aut, zatímco dříve celoroční prodej odhadovala na 7000 vozů.

„Vzhledem k počátečním průtahům při rozbíhání výroby vozu DB12 během třetího čtvrtletí jsme mírně upravili výhled celoročního objemu prodeje,“ uvedla firma. Dodala nicméně, že problémy jsou už vyřešeny a že poptávka po novém modelu je velmi silná.

Automobilka Aston Martin byla založena v roce 1913. Její auta proslavil mimo jiné fiktivní tajný agent James Bond. V roce 2018 firma uvedla své akcie na londýnskou burzu. Před rokem, na podzim 2022, vymetaly akcie britské automobilky dno. Letos až na men

