Bez prověrky, pod palbou kritiky. Petr Mlsna se brání: Šlápli jsme lidem na kuří oko
Šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku a čelí ostré kritice Transparency International. Podle jejího ředitele Davida Kotory ztráta prověrky dále zpochybňuje jeho důvěryhodnost. Mlsna se brání poukazem na miliardové pokuty a tvrdí, že úřad pod jeho vedením nebude v područí vlivových skupin. Zároveň zvažuje, že se o funkci bude ucházet znovu.
Odebrání bezpečnostní prověrky předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi přichází v době, kdy se rozhoduje o dalším vedení úřadu. Mlsnovi končí šestiletý mandát a premiér Andrej Babiš (ANO) už vyhlásil výběrové řízení na jeho nástupce. Mlsna může kandidovat podruhé a přihlášku zvažuje. Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Kotory ale další pochybnosti o jeho důvěryhodnosti nejsou slučitelné s vedením tak významné instituce.
„Člověk s takovými pochybnostmi nemá stát v čele jednoho z nejdůležitějších kontrolních úřadů v zemi, který dohlíží na klíčové miliardové projekty – od dálnic a mostů přes železniční dopravu až po jaderné elektrárny,“ řekl Kotora ČTK. Odebrání prověrky na stupeň „tajné“ označil za další závažný signál zpochybňující Mlsnovu důvěryhodnost.
Mlsna: Akce vyvolává reakci
Mlsna ve svém vyjádření zdůraznil výsledky úřadu a jeho nezávislost. „Náš úřad nesedí v koutě, chráníme spotřebitele, narovnáváme trhy, trestáme tvrdě kartely. Za posledního půl roku úřad uložil pokuty přes 2,5 miliardy a spoustě lidem a firmám šlápl na kuří oko. Akce vyvolává reakci,“ uvedl. Antimonopolní úřad podle něj pod jeho vedením nikdy nebude v područí žádných vlivových skupin a bude vždy sloužit spotřebitelům a chránit férovou soutěž. „To je jeho a moje poslání,“ dodal.
Edenred, Pluxee a Up musí zaplatit pokuty v celkové výši 280 milionů korun za dlouholetou kartelovou dohodu. Firmy podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže koordinovaly podmínky pro obchodní řetězce, konkrétně maximální počet stravenek použitelných při jednom nákupu. Předseda ÚOHS Petr Mlsna nyní sankce definitivně potvrdil.
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Edenred, Pluxee a Up musí zaplatit pokuty v celkové výši 280 milionů korun za dlouholetou kartelovou dohodu. Firmy podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže koordinovaly podmínky pro obchodní řetězce, konkrétně maximální počet stravenek použitelných při jednom nákupu. Předseda ÚOHS Petr Mlsna nyní sankce definitivně potvrdil.
O odebrání prověrky Národním bezpečnostním úřadem informoval Deník N. Mlsna tuto skutečnost potvrdil s tím, že důvody nezná a bude se proti rozhodnutí bránit. Zároveň upozornil, že bezpečnostní prověrka není pro výkon funkce předsedy ÚOHS potřebná.
Pod lupou je i snížení pokuty pro AŽD
Transparency International podle Kotory na pochybnosti kolem Mlsnova působení upozorňuje dlouhodobě. Kritizuje jeho soukromé vazby i některá rozhodnutí. „Transparency International dlouhodobě upozorňuje na pochybnosti o integritě Petra Mlsny, jeho rizikové soukromé vazby na aktéry, o jejichž záležitostech následně rozhoduje, a také na jeho sporná rozhodnutí, která jdou proti metodice jím vedeného úřadu. Příkladem je kauza snížení pokuty pro společnost AŽD,“ uvedl Kotora.
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Praha znovu vybrala společnost Porr jako vítěze tendru na dostavbu Nové Palmovky, kde má vzniknout sídlo evropské kosmické agentury EUSPA. Zakázka za 2,6 miliardy korun bez DPH se přitom táhne už od roku 2023 a opakovaně do ní zasahoval antimonopolní úřad.
Mlsna loni v prosinci změnil dvě ze šesti pokut uložených firmám za kartelové dohody při železničních zakázkách. Společnosti AŽD Praha na základě podaného rozkladu snížil sankci o více než 34 milionů na 17,86 milionu korun. Firmě EPLcond ji naopak zvýšil o 1,2 milionu na 24 milionů korun. Se závěry svého úřadu se tehdy neztotožnil, protože podle něj nerespektovaly principy spravedlnosti a přiměřenosti trestu s ohledem na míru zapojení jednotlivých firem do kartelové dohody.
O vedení úřadu se rozhodne už brzy
Výběrové řízení na nového předsedu ÚOHS vyhlásil promiér Babiš v úterý odpoledne. Uchazeči musí přihlášky doručit do 18. listopadu, předpokládaný nástup do funkce je 1. prosince.