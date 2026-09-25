Vlastníma rukama: Nealko už není trest pro řidiče. Trojice nadšenců mění českou pivní kulturu
Nealkoholické pivo nemusí být pouhou náhražkou, po které člověk sáhne, když „to jinak nejde“. Trojice marketérů Tomáš Peterka, Michal Schindler a Jiří Jaroš proto založila Feels Good – létající pivovar zaměřený výhradně na pivo bez alkoholu. Bez vlastní varny, velkého investora i ambice soutěžit v počtu prodaných hektolitrů chce českému trhu nabídnout výraznější chutě, moderní design a především nový pohled na společenský život bez promile.
Na večírku, u grilu nebo v restauraci se stále opakuje stejná otázka. Proč si dáváš nealko? Zakladatelé značky Feels Good mají jednoduchou odpověď: „Kámo, protože chci.“
Právě nutnost obhajovat rozhodnutí nepít alkohol se stala jedním z podnětů ke vzniku nového českého pivního projektu. Feels Good nechce prodávat nealkoholické pivo jako nouzovou variantu pro řidiče, cyklisty nebo lidi, kteří si alkohol dát nesmějí. Chce z něj udělat svébytný nápoj s vlastní chutí, identitou a sebevědomou značkou.
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Kamenické řemeslo poznával Tomáš Hrdina odmalička po boku svého otce. Dnes vede rodinnou firmu, vlastní pískovcový lom a jeho kámen se objevuje na Pražském hradě, Karlštejně a tvoří i památník obětem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nejnovější realizací kyjského rodáka je křížová cesta, která vznikla nedaleko jeho rodinné firmy. Křížová cesta je první zastávkou reportážní série Vlastníma rukama ve které budeme přinášet zprávy a reportáže ze zajímavých firem a míst, která lidé vylepšili.
Za projektem stojí tři bývalí kolegové z různých oblastí marketingu. Tomáš Peterka, Michal Schindler a Jiří Jaroš. Ani jeden z nich není profesionální pivovarník. Přesto se rozhodli vybudovat pivovar, který se bude věnovat výhradně produkci piv bez alkoholu.
Inspiraci našli za českými hranicemi
Myšlenka začala dozrávat při cestách po Evropě. Zatímco v Dánsku, Norsku nebo sousedním Polsku zakladatelé Feels Good nacházeli širokou nabídku nealkoholických piv různých stylů a chutí, český trh na ně působil podstatně konzervativněji.
Česko je sice považováno za pivní velmoc, podle zakladatelů projektu však zároveň zůstává zajatcem vlastní tradice. Nealkoholické pivo bývá v nabídce mnoha tuzemských pivovarů spíše doplňkem, který se má co nejvíce podobat jejich nejprodávanějšímu alkoholickému ležáku. Feels Good chce tento přístup obrátit.
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„Víme, že jsme nealko pivo neobjevili a že ho najdete u většiny pivovarů. Podle nás je ale nabídka v Česku pořád slabá. Nestačí nám nealko, které se krčí na konci nabídky a vzniklo nejspíš hlavně proto, aby bylo co pít, když to nejde jinak,“ říkají zakladatelé.
Jejich cílem je nabídnout poctivě uvařené pivo, u něhož není absence alkoholu omluvou ani hlavním prodejním argumentem. Rozhodující má být chuť.
Pivovar bez vlastní varny
Feels Good vzniká jako takzvaný létající pivovar. Nemá vlastní výrobní provoz, tanky ani varnu. Receptury zadává partnerským řemeslným pivovarům, které disponují potřebnou technologií a zkušenostmi.
Prvním výrobním partnerem se stal oceňovaný polský Browar Maryensztadt. Do budoucna chtějí zakladatelé spolupracovat také s pivovary v Česku, na Slovensku a v dalších evropských zemích.
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Tento model jim umožnil projekt rozjet s počáteční investicí nižší než jeden milion korun. Nemusejí v první fázi vázat peníze ve vlastním provozu a mohou pružněji zkoušet nové receptury, pivní styly i výrobní partnery.
„Nikdo z nás si nemyslí, že by uměl vyrobit lepší pivo než stovky malých a středních pivovarů po celé Evropě. Najdete v nich mistry, kteří milují proces výroby a jsou zapálení do experimentů,“ doplňuje trojice zakladatelů.
Asset-light model podle nich není pouze cestou, jak snížit počáteční náklady. Vychází také z přesvědčení, že nemá smysl budovat další varnu v době, kdy řada existujících pivovarů disponuje volnými kapacitami a zkušenými lidmi.
V dlouhodobém horizontu nicméně Feels Good nevylučuje ani vlastní specializovaný provoz. Nejprve ale chce ověřit, zda je na českém trhu pro podobně zaměřenou značku dostatečný prostor.
Místo hektolitrů pestřejší nabídka
Nový pivovar nechce soupeřit s velkými výrobci cenou ani objemem produkce. Zakladatelé počítají především s menšími plechovkami a lahvemi o objemu 0,33 litru. Pivo má být určeno k vychutnání, nikoli k několikahodinovému počítání vypitých půllitrů.
Po prvních testovacích várkách plánují postupně vybudovat stabilní nabídku osmi až deseti piv. Portfolio by mělo zahrnovat různé styly i sezonní speciály, které budou vznikat ve spolupráci s několika evropskými pivovary.
„Beer nechceme dělat na objem. Budeme hledat a střídat typy, chutě i spolupracující pivovary. Feels Good bude vždycky pivo na chuť,“ uvádějí zakladatelé.
Značka reaguje na rostoucí zájem lidí, kteří alkohol omezují, aniž by se jej nutně vzdávali úplně. Nealkoholické pivo má v jejich pojetí fungovat nejen při řízení nebo sportu, ale při všech příležitostech, při nichž si člověk chce dát dobré pivo a zároveň zůstat bez promile.
Jednorožec místo cyklisty a řidiče
Stejně důležitá jako samotné pivo je pro Feels Good také jeho prezentace. Zakladatelé jsou markeťáci a chtějí značku od počátku stavět jinak než tradiční pivovary.
Obvyklou reklamní kombinaci řidičů, cyklistů a sportovců nahrazuje svérázný jednorožec Róža. Jeho autorem je designér a ilustrátor Jiří Jaroš, který vytvořil celou vizuální podobu značky. Volnou inspirací mu byla flegmatická hlavní postava kultovního filmu Big Lebowski.
Róža žije po svém, neřeší názory okolí a nehodlá nikomu vysvětlovat, proč pije pivo bez alkoholu. Má tak zosobňovat člověka, který se rozhoduje podle sebe a nepotřebuje se za svou volbu omlouvat.
„Chceme na českém trhu vytvořit skvělou a zábavnou značku kvalitních nealkopiv. První český nealkopivovar, který bude mířit minimálně k evropskému srovnání,“ říká Tomáš Peterka, jenž v projektu zastupuje většinového vlastníka, společnost Konektime.com.
Podle něj už sice řada českých pivovarů odvádí kvalitní práci při výrobě piva i jeho prezentaci, celkový obraz trhu však stále zůstává příliš konzervativní. „V supermarketech a restauracích na nás pořád s přesilou útočí středověký švabach a nuda,“ dodává.
Tři marketéři a pivovarníci v pozadí
Každý ze zakladatelů přináší do projektu jinou část marketingových zkušeností. Tomáš Peterka stojí za výkonnostní agenturou Konektime.com, která v minulých letech investovala také do vlastních projektů a startupů.
Michal Schindler má na starosti především texty a obsahovou podobu značky. V minulosti působil ve Vodafonu, kde se podílel na firemním časopisu ČILICHILI. Jiří Jaroš odpovídá za design, ilustrace a vizuální identitu včetně jednorožce Róži.
Samotnou výrobu však zajišťují profesionální pivovarníci. Zakladatelé je proto považují za nedílnou součást týmu. Uvědomují si, že nápadná plechovka ani vtipná komunikace nemohou nahradit zkušenosti s recepturou a výrobním procesem.
„Ať je plechovka sebehezčí, to nejdůležitější je uvnitř,“ uzavírají.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.