Americké aerolinky lobbují u Bidena za omezení konkurence, kvůli Rusku tratí miliardy

Americké aerolinky, které kvůli válce na Ukrajině nemohou létat ruským vzdušným prostorem, stupňují lobbistickou kampaň na Kongres a Bílý dům, aby se vypořádaly s tím, co nazývají rostoucím problémem. Ztrácejí zakázky ve prospěch zahraničních, zejména asijských konkurentů, kteří mohou ruský prostor využívat a přepravovat tak cestující mezi Spojenými státy a Asií rychleji a levněji.

Američtí dopravci musejí při letech do Asie absolvovat delší cestu, často s mezipřistáním. Podle nich tak dochází ke zvýhodnění rivalů, kterým zůstal vzdušný prostor nad Ruskem otevřen. Domáhají se tak zastání a pomoci u amerických politiků.

Prázdné sedačky šetří palivo

Američtí dopravci už přes rok prakticky nemohou využívat krátké polární trasy, které jim šetří čas i palivo. Museli změnit transpacifické letové plány mezi Spojenými státy a řadou destinací na druhém konci světa, aby zajistili, že budou mít vždy kde přistát v případě nouze. Snížili také zatížení letounů nákladem i cestujícími. A v neposlední řadě pozastavili více než tucet plánovaných nových linek do Bombaje, Tokia, Soulu a dalších asijských měst, píše deník New York Times.

Například společnost American Airlines musí na své trase z Nového Dillí do New Yorku kvůli doplnění paliva často přistávat v městečku Bangor ve státě Maine v severovýchodní výspě Spojených států, tedy zhruba hodinu a půl před New Yorkem. Tyto provozní zastávky na dočerpání paliva a obměnu posádky jsou obvykle způsobeny zdržením letu kvůli nepříznivému větru a počasí. Tyto lety již tak musejí být provozovány s desítkami neobsazených sedadel, protože na palubě bylo zapotřebí snížit hmotnost, aby palivo vydrželo co nejdéle.

Mnoho zahraničních leteckých společností nemá zakázáno létat nad Ruskem, upozorňují americké aerolinky a jejich lobbisté. Tyto díky tomu získávají více cestujících na trasách do a z USA. Pokračující přístup ke kratším a palivově úspornějším trasám, které ruský vzdušný prostor poskytuje, dává dopravcům jako Air India, Emirates a China Eastern Airlines nespravedlivou výhodu, uvedla průmyslová lobbistická skupina Airlines for America v nedávné prezentaci před americkými zákonodárci v Kongresu.

Tratí nejen dopravci, ale celá Amerika, tvrdí

Sdružení Airlines for America odhaduje ztrátu ročního podílu amerických dopravců na trhu na dvě miliardy dolarů ročně (45 miliard korun). „Zahraniční letecké společnosti využívající ruský vzdušný prostor na letech do a z USA získávají významnou konkurenční výhodu oproti americkým dopravcům na hlavních trzích, včetně Číny a Indie,“ stojí v prezentaci z února. „Tato situace je přímo ku prospěchu zahraničních leteckých společností a na úkor Spojených států jako celku,“ stojí dále ve zprávě.

Americké letecké společnosti po léta měly přístup do ruského vzdušného prostoru prostřednictvím řady dohod s Moskvou. Výměnou za to platily ruské vládě poplatky za podporu řízení letového provozu, které činily stovky milionů dolarů ročně.

Restrikce budou

Ale poté, co ruská invaze na Ukrajinu v loňském roce přiměla vlády v Evropě, Spojených státech a Kanadě zakázat ruským letadlům létat nad jejich vzdušným prostorem, Vladimir Putin okamžitě zavedl odvetná opatření a uzavřel ruský vzdušný prostor letadlům ze zemí, které vystupují na podporu Ukrajiny, včetně Česka.

Nyní aerolinky tlačí na Bílý dům a Kongres, aby problém vyřešily tím, že zahraniční dopravce ze zemí, které ještě nemají zakázán vstup do ruského vzdušného prostoru, podrobí stejným omezením, jaké platí pro americké letecké společnosti. Fakticky by je to tak přinutilo létat na stejných trasách jako používají jejich američtí konkurenti.

Podle informací deníku New York Times, který se odvolává na několik informovaných zdrojů, se zdá, že návrh získal pozornost u ministerstva dopravy. To mělo nedávno vypracovat nařízení, které by čínským dopravcům létajícím s pasažéry do USA zakázalo létat přes ruský vzdušný prostor. Návrh byl předložen skupině úředníků Bidenovy administrativy a tento týden by se o něm – spolu s dalšími navrhovanými opatřeními – mělo jednat.

„Bidenova administrativa by měla podniknout kroky k zajištění toho, aby zahraniční dopravci přelétající nad Ruskem neodlétali, nepřistávali ani neprocházeli přes americká letiště,“ uvedla Marli Collier, mluvčí Airlines for America.