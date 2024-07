Zisk klientů Airbnb v USA klesá. Majitelé nemovitostí hledají jiné cesty k pronájmům

Majitelům, kteří své nemovitosti v USA pronajímají na platformě Airbnb, dochází s firmou trpělivost. Chtějí získávat klienty přímo.

V posledních zhruba 15 letech společnost Airbnb vytvořila nový trh s krátkodobými pronájmy nemovitostí. Tato internetová stránka spolu s konkurenty, jako je Vrbo , usnadnila majitelům nemovitostí získávat nájemníky tím, že cestujícím pomohla najít alternativy k hotelům a zpracovat některé podrobnosti o transakci. To bylo požehnáním pro mnoho vlastníků nemovitostí, kteří najednou měli nový zdroj příjmu, který jim pomohl splácet hypotéky nebo financovat renovace. Airbnb, největší světová platforma pro krátkodobé pronájmy, loni přidala více než milion aktivních nabídek a zároveň vykázala rekordní zisk. Od své první veřejné nabídky v roce 2020 více než zdvojnásobil svou tržní hodnotu na 97 miliard dolarů .

Agentura Bloomber uvádí, že je stále těžší být hostitelem Airbnb, alespoň v USA. Podle analytické společnosti AirDNA se do května letošního roku meziroční příjmy amerických hostitelů za 22 z posledních 28 měsíců snižovaly . Poklesy se v posledních měsících zmírňovaly a zisky hostitelů v USA ve třech z prvních pěti měsíců tohoto roku vzrostly. Mnoho trhů je již pronájmy nasyce a poptávka po prázdninových domech slábne, protože cestovatelé opět zvažují hotely za konkurenceschopné.

Co nabízí Airbnb

Některá klíčová města, včetně Los Angeles, New Yorku, Phoenixu a San Diega omezila krátkodobé pronájmy a zablokovala hostitele. Někteří hostitelé si také stěžují, že Airbnb ztížilo vydělávání peněz díky svým zásadám vracení peněz a algoritmům , které používá k rozhodování, které vlastnosti se zobrazí v horní části jeho výsledků vyhledávání.

Kombinace pronájmů

Na Airbnb existuje určitá možnost přechodu na střednědobé pronájmy – pobyty delší než 30 dní, ale kratší než roční nájemní smlouvy, které lidé podepisují na své primární byty. Přilákat kontinuální proud lidí k pronájmu bytu jednou nebo dvakrát týdně vyžaduje službu, jako je Airbnb. Pokud však hledáte jen několik nájemníků ročně, bude rozumnější najít si je sami, píše Bloomberg

V praxi je však tato strategie často způsobem, jak příjem z krátkodobého Airbnb doplnit, než jej zcela nahradit. Vivian Yipová, hostitelka z Austinu zahájila tento model před více než třemi lety. Prvotní inspirace přišla na začátku pandemie Covid-19 v roce 2020, kdy Airbnb zrušilo rezervace hostitelů jejich jménem bez plné kompenzace. „Uvědomila jsem si, jak je moje podnikání křehké,“ říká Yipová.

Generální ředitel Airbnb Brian Chesky bagatelizoval význam jednotlivých pronajímatelů, kteří obcházejí služby jeho společnosti, a v roce 2021 prohlásil, že si majitelé nemovitostí nedokáží představit podnikání bez Airbnb. V reakci na žádost o komentář k tomuto článku uvedl, že jeho platforma nabízí výhody pro hostitele zaměřené na krátkodobé a dlouhodobé pobyty, včetně prověření, zpracování plateb a pojištění.

Delší pobyty

Hosté také stále více využívají samotný Airbnb k rezervaci střednědobých pronájmů. Tato kategorie zabrala od pandemie větší část byznysu Airbnb, řekla v květnu investorům finanční ředitelka Ellie Mertzová . Pobyty delší než 28 dní dosáhly vrcholu u 24 procent rezervací v prvním čtvrtletí roku 2021 ve srovnání s 13 procenty ve stejném období roku 2019. Za poslední rok se toto číslo ustálilo na přibližně 18 %. Střednědobé pronájmy nadále rostou, protože Airbnb podniká kroky na podporu této kategorie, jako tomu bylo loni v létě, kdy snížilo poplatky za služby pro pobyty delší než tři měsíce.

Segmentu zatím dominují velké společnosti zabývající se správou nemovitostí jako Anyplace , Blueground a June Homes , které nashromáždily tisíce zařízených apartmánů a pokojů v butikových hotelech, které mohou uvést na Airbnb i na své vlastní webové stránky. Menší hráči si ale také kupují software pro správu nemovitostí a zakládají své vlastní rezervační webové stránky, které mohou přilákat nájemníky tím, že nabízejí nižší ceny za nemovitosti, které lidé zpočátku nacházejí na Airbnb nebo Vrbo .

Zájem o přímé rezervace vytváří příležitost pro podniky, jako je Furnished Finder. Tato stránka, která si účtuje 150 dolarů ročně za nabídku, místo aby vybírala provizi, se stala známým jménem mezi hostiteli nabízejícími měsíční pobyty zdravotním sestrám. Zájem vzrostl loni na podzim, kdy New York fakticky zakázal krátkodobé pronájmy bytů a v říjnu platforma přidala více domů než v kterémkoli měsíci své 10leté historie, uvedl generální ředitel Jeff Hurst .

Dnes má Furnished Finder v USA 300 tisíc nemovitostí, což je stále ještě daleko od 7,7 milionů Airbnb na celém světě. Ale je to ziskové a plánuje najmout více vývojářů a produktových manažerů.

