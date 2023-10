Vohánkův Eurowag v Londýně nedocenili. Štěstí zkusí ještě na pražském parketu

Jsou to dva roky, co se akcie společnosti Eurowag začaly obchodovat na londýnské burze. A ačkoli se cenné papíry firmy staly součástí prestižního britského burzovního indexu, nejde o žádnou velkou hitparádu, spíše přehlídku přemetů a pádů. Za ty dva roky ztratily třetinu hodnoty. Nyní se akcie začnou obchodovat i na pražském parketu.

Akcie společnosti W.A.G Payment Solutions (Eurowag) budou od 23. října obchodovány na trhu Free Market pražské burzy. Obchodovat se bude v českých korunách pod zkráceným názvem WAG PAYMENT. Emisi na trh uvádí společnost Wood & Company. Burza cenných papírů Praha to uvedla v tiskové zprávě. Na trhu Free Market je nyní 30 společností.

Eurowag se primárně obchoduje na hlavním trhu londýnské burzy. Zahajovací cena bude odvozena od ceny ze dne 20. října na londýnské burze a bude přepočtena aktuálním kurzem podle České národní banky.

„Eurowag podnikající v silniční dopravě a digitalizaci služeb, by měl na pražské burze jako zástupce nového sektoru zaujmout. Akcie jsou z našeho pohledu fundamentálně atraktivní a na svém primárním trhu v Londýně trochu přehlížené. Doufáme, že lokální investoři tuto nabídku ocení,“ uvedl vedoucí obchodů Wood & Company Josef Kohout. Do budoucna doufá, že se emise může stát součástí indexu PX, což by mělo přinést další zájem ze strany institucionálních investorů.

Po Londýně zkouší Prahu

Likviditu na trhu Free Market budou od prvního obchodního dne podporovat společnosti Wood & Company a J&T Banka, další členové burzy se mohou připojit. Na trhu Free Market jsou obchodovány zahraniční emise, které jsou primárně obchodovány na jiných regulovaných trzích. Emise jsou na tento trh uváděny po dohodě se členy burzy.

„Eurowag je firma s českými kořeny, která bude pro investory vítaným zpestřením. Jsem si jistý, že investoři na pražské burze dokáží lépe ocenit kvality tohoto emitenta a uvítají možnost obchodovat tuto společnost bez nutnosti platit britskou transakční daň," upozornil zástupce generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha Jiří Opletal. Věří, že se podaří u této emise získat signifikantní podíl objemu obchodů stejně, jako se to povedlo dříve u emise Avastu.

Eurowag umožňuje menším dopravním společnostem využívat jednotný platební systém pro pohonné hmoty a mýtné či vrácení daně z přidané hodnoty (DPH). Těmto dopravcům poskytuje i služby, které jim za využití dat z jejich telematických systémů naplánují nejefektivnější trasy. Společnost vznikla před 27 lety. Firmu Eurowag založil v roce 1995 pod názvem W.A.G. podnikatel Martin Vohánka, který patří k nejbohatším Čechům.

