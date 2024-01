Týden tradera: Po akciové korekci může v USA přijít rychlé snižování úroků

První lednový týden se nesl ve znamení určité korekce předchozích dosažených zisků. Mezi hlavní důvody tohoto pohybu lze jmenovat nárůst napětí na Blízkém východě. Dánský Maersk oznámil, že až do odvolání platí odklon jeho lodí od nebezpečné oblasti v Rudém moři. To vzbuzuje obecné obavy o vliv těchto problémů na globální ekonomický vývoj. Negativně rovněž působí také zprávy o zabití jednoho z představitelů teroristického hnutí Hamás na území Libanonu.

Měnová politika Fedu úspěšně dál tlumí americký trh práce. Pokračující uvolnění potvrzují přicházející data. Listopadový průzkum volných pracovních míst a fluktuace na trhu práce dosáhl hodnoty 8,79 milionu, což je nejnižší úroveň od března 2021 a pod konsenzuálním odhadem, který předpokládal hodnotu 8,85 milionu. V letošním roce tak možná budeme překvapení, jak rychle mohou úrokové sazby klesat.

Růst zadlužení USA v loňském roce pokračoval a dosáhl nebývalých hodnot. Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal 34 bilionů dolarů. Státní dluh tuto hranici překročil o několik let dříve, než se předpokládalo. Na nárůstu zadlužení se jednoznačně podepsala pandemie. Výraznější rozpočtová konsolidace je zatím v nedohlednu, ve volebním roce 2024 bych neočekával v této věci významný posun. Americké vládní dluhopisy přesto budou mít stále dostatek kupců, jsou totiž funkčním „bezpečným přístavem“.

Napětí na Blízkém výhodě opět roste a dopadá negativně na finanční trhy. Ceny ropy proto poměrně razantně vzrostly kvůli obavám o dodávky z Blízkého východu v důsledku přerušení dodávek na poli v Libyi a zvýšeného napětí kolem války mezi Izraelem a Gazou. Do toho se přidává hrozba v Rudém moři, která prodražuje námořní cesty. Začátek nového roku se tak nese ve znamení geopolitických témat. Pokud by se napětí dále stupňovalo bez vyhlídek na eskalaci, mohlo by „černé zlato“ letos atakovat hodnoty mezi 90 až 100 dolary za barel.