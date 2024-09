Zlato je letos silné. Významně však roste i cena kakaa či pomerančového džusu

Z komodit na světových trzích v prvních osmi měsících roku výrazně zdražilo zlato, stříbro, kakao, káva a pomerančový džus, zvýšila se ale i cena plynu, uhlí a elektřiny. Naopak významně zlevnila železná ruda, bavlna, pšenice nebo kukuřice. Hlavní komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku do konce srpna klesl o tři procenta.

Reklama

„Situace na komoditních trzích byla v posledních týdnech stabilní. Po masivním červencovém propadu jsme však v průběhu srpna byli svědky stabilizace,“ řekl analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Hlavní příčinou nevýrazného výkonu komoditních trhů zůstává podle něj situace v Číně, kde pokulhává primárně sektor nemovitostí.

Nejvyšší vzestup z komoditního trhu předvádí kakao, upozornil Tyleček. Tato komodita vykazuje růst o 130 procent v tomto roce kvůli nepříznivému počasí v západní Africe, které zdecimovalo tamní úrodu. S vysokým rozdílem následuje pomerančový džus s 55procentním růstem a káva Arabica s 32procentním růstem. Také v těchto případech je hlavním viníkem počasí. Pomeranče decimují nemoci a káva se potýká se suchem v Brazílii a Vietnamu.

Lukáš Kovanda: Německo je stále „nemocným mužem Evropy“ a jeho „nemocí“ je i odevzdání se Číně Názory Německá automobilka Volkswagen zvažuje zavírání svých fabrik v Německu. Je to zlom. K něčemu takovému ve své takřka devadesátileté historii totiž nikdy nepřistoupila. Drtí ji vysoké ceny energií, těžké bruselské regulace, zelená agenda i nezachycený nástup elektromobility. Když Volkswagen byť jen zvažuje uzavření některé ze svých evropských fabrik, což nikdy neučinil, je to vysoce alarmující, soudí analytici autobranže. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Zlato míří vzůru

S významnými růsty následují drahé kovy. „Cena zlata vzrostla od začátku roku do konce srpna o 21,4 procenta na rekordních 2503 dolarů za troyskou unci. V srpnu se žlutý kov prodával nejdráže v historii,“ uvedl analytik společnosti Golden Gate Pavel Ryba. Cena stříbra tempem růstu kopírovala zlato, od začátku roku zdražilo o 21,3 procenta. Naopak cena palladia se snížila o téměř 13 procent, platiny o 7,4 procenta.

Reklama

Ropa má podle Tylečka za sebou v posledních týdnech rozkolísané obchodování. Severomořský Brent se dokonce letos dostal 0,2 procenta do záporných hodnot a obchoduje se pod 80 dolary za barel. Texaský ropný benchmark naopak roste o 2,7 procenta. Trh se bojí plánovaného zvýšení těžby organizace OPEC+. Navíc ropa v září vstupuje do slabé sezony, která se projevuje poklesem poptávky.

Cena ročního kontraktu na uhlí v Rotterdamu přidává čtyři procenta a roční kontrakt na plyn přidává 14 procent. Cena elektřiny na burze v Lipsku k dodání v příštím roce roste o šest procent.

Pomerančovníky ve světě ničí ošklivá choroba. Ve Středomoří není, ale vhodné podmínky tam už má připravené Zprávy z firem Vědci hledají způsoby, jak lidem zachránit ranní pomerančový džus a vůbec finančně dostupný bohatý zdroj vitaminů v citrusovém ovoci. Bylo by dobré, kdyby to zvládli dřív, než nemoc, která snižuje úrodu, dorazí i do Evropy. Josef Tuček Přečíst článek

Výrazně rozkolísané jsou v tomto roce průmyslové kovy. „Po vysokém květnovém růstu se následujících měsících zřítily na nižší úrovně kvůli nejistým výkonům čínské ekonomiky, v posledních týdnech však dobývají zpět ztracené pozice,“ upozornil Tyleček. Měď v Londýně roste o 7,9 procenta a hliník přidává 2,4 procenta. Výrazně zlevnila železná ruda, a to o 22 procent, a ocel. Její cena klesla o 27 procent.

Většina zemědělských komodit v tomto roce zlevňuje. Cena sójových bobů ztrácí 24 procent a obchodují se na nejslabších úrovních od roku 2020. Stejná minima platí také pro pšenici s poklesem o 15 procent a kukuřici s propadem o 20 procent. Za zmínku stojí také 14procentní ztráty bavlny. Hlavním důvodem je očekávaná globální nadúroda a vysoké zásoby z posledních let, uzavřel Tyleček.