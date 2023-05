Sunak i Hunt sbírají kladné body. Britská ekonomika letos poroste

Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) vysekla pochvalu britské vládě za její snahy o stabilizaci ekonomiky. Díky tomu mohl fond zlepšit odhad letošního vývoje britské ekonomiky. Zatímco ještě minulý měsíc předpovídal její pokles o 0,3 procenta, nyní počítá s růstem o 0,4 procenta.

Reklama

„Britské úřady v posledních měsících podnikly rozhodné a zodpovědné kroky,“ uvedla výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgievová. „Vidíme, že vládní prioritou je boj proti inflaci, což je správné,“ dodala.

Zlepšení výhledu podle MMF odráží překvapivou odolnost poptávky, vyšší vládní výdaje a růst podnikatelské důvěry. Mezi pozitivní faktory fond zařadil rovněž pokles cen energie a polevování problémů v dodavatelských řetězcích.

Nesejděte z cesty

Georgievová ocenila současnou rozpočtovou obezřetnost britské vlády. Zároveň vládu vyzvala, aby se v této souvislosti nenechala ovlivnit politickými faktory a nepřikročila kvůli blížícím se volbám ke snižování daní.

MMF rovněž předpověděl, že inflace v Británii do konce letošního roku sestoupí na zhruba pět procent z březnových více než deseti procent. Do poloviny roku 2025 by se pak inflace podle fondu měla vrátit k dvouprocentnímu cíli britské centrální banky.

Britský ministr financí Jeremy Hunt uvedl, že zpráva MMF potvrzuje správnost vládních kroků „k obnovení stability a zkrocení inflace“. „Pokud se budeme tohoto plánu držet, potvrzuje MMF, že naše dlouhodobé růstové vyhlídky jsou silnější než v Německu, Francii a Itálii,“ citoval ministra server BBC. Podle stínového ministra financí Pata McFaddena nicméně zpráva MMF odhaluje „křehkost britské ekonomiky“ a poukazuje na zpomalování růstu ekonomické aktivity od loňského roku a přetrvávající vysoké ceny, píše BBC.

Sunak vtipkuje, ale usmívá se spíš Starmer. Co o britské politice vypověděly komunální volby Politika V Anglii a Severním Irsku se v minulých dnech konaly komunální volby, které naznačily mnohé o celostátním rozložení sil. Radost mohou mít labouristé a opoziční strany. Pro Sunakovy konzervativce byly varováním. Karel Pučelík Přečíst článek