Raškův Natland se rozkročil na západ. První miliony posílá do Lucemburska
Investiční skupina Natland Tomáše Rašky rozšiřuje své realitní hřiště za hranice Česka a Slovenska. Poprvé vstupuje s nemovitostní investicí do západní Evropy a společně s česko-lucemburským partnerem IVC Arbol RE investuje desítky milionů korun do rezidenčního projektu v Lucembursku. U jedné akvizice přitom zůstat nechce. V hledáčku už má více než deset dalších příležitostí napříč Evropou.
Raškův Natland se po Česku a Slovensku vydává s realitami dál na západ. Investiční skupina vstoupila do developerského projektu v lucemburském Mameru, který leží pouhých sedm kilometrů od centra hlavního města. Pro Natland jde o premiérovou nemovitostní investici v západní Evropě.
Skupina do projektu ve spolupráci s IVC Arbol RE investuje částku v řádu desítek milionů korun. Hodnota celého developmentu se pohybuje ve stovkách milionů. Projekt už má platné povolení a počítá s výstavbou zhruba dvou desítek bytů o velikosti od 40 do 160 metrů čtverečních a parkovacích stání. Hotovo má být do dvou let od akvizice.
„Jde o další krok v evoluci Natlandu, o náš premiérový nemovitostně-investorský vstup směrem na západ. Dosud jsme byli aktivní především na domácím trhu a na Slovensku, ale příležitosti v zahraničí sledujeme dlouhodobě a oportunisticky,“ říká Tomáš Balvín, Investment Manager Natlandu odpovědný za nemovitostní investice.
Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.
Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů
Reality
Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.
Na nový trh s místním partnerem
Natland se při své první realitní investici v západní Evropě spojil s IVC Arbol RE, společným podnikem skupin Arbol Capital a Ilavska Vuillermoz Capital. Jejich zakladatelé mají podle tiskové zprávy více než dvacetileté zkušenosti s rezidenčním developmentem v Česku a Lucembursku.
Právě znalost místního prostředí byla podle Natlandu při vstupu na nový trh zásadní. „Vždy je pro nás důležitá možná spolupráce s lokálním partnerem, který trh detailně zná. Arbol Capital a Ilavska Vuillermoz Capital připravovali projekt Mamer dlouhodobě s velkou znalostí lokality, proto je naše spolupráce přirozená,“ dodává Balvín.
Mamer má podle investorů těžit především z blízkosti lucemburské metropole. Cesta vlakem nebo autem do hlavního města má trvat zhruba deset až 15 minut. Natland zároveň upozorňuje na omezenou nabídku nového bydlení na lucemburském trhu, kterou podle něj brzdí vysoké stavební náklady, nedostatek pozemků a delší povolovací procesy.
Secesní činžovní domy na Masarykově nábřeží vznikaly před více než stoletím jako reprezentativní bydlení na jedné z nejexponovanějších pražských adres. Rekonstrukce bytu v domě architektů Josefa Brzáka a Františka Weyra z let 1903 až 1905 ukazuje, jak lze takový prostor přizpůsobit současnému životu, aniž by přišel o svou historickou hodnotu.
Stoletý činžák na jedné z nejlepších pražských adres. Podívejte se, jak se mění bydlení na Masarykově nábřeží
Enjoy
Secesní činžovní domy na Masarykově nábřeží vznikaly před více než stoletím jako reprezentativní bydlení na jedné z nejexponovanějších pražských adres. Rekonstrukce bytu v domě architektů Josefa Brzáka a Františka Weyra z let 1903 až 1905 ukazuje, jak lze takový prostor přizpůsobit současnému životu, aniž by přišel o svou historickou hodnotu.
Lucemburskem to skončit nemá
Také IVC Arbol RE vidí v Lucembursku prostor pro další investice. „V Lucembursku aktuálně vidíme příležitost zrealizovat několik velmi zajímavých projektů. Známe velmi dobře místní prostředí a umíme efektivně posoudit ekonomiku projektu ve vazbě na současný vývoj trhu,“ říká Václav Audes za IVC Arbol RE.
Pro projekt v Mameru firma kvůli jeho objemu hledala kapitálového partnera, kterým se stal Natland. Spolupráce by podle Audese mohla otevřít cestu k dalším projektům nejen v Lucembursku, ale také v dalších zemích západní Evropské unie.
A plány Natlandu sahají ještě dál. Skupina aktuálně monitoruje nebo už analyzuje více než deset dalších investičních příležitostí od Srbska přes Polsko až po Nizozemsko.
„Vidíme další zajímavé projekty napříč Evropou a nejde pouze o oblast developmentu či výnosové nemovitosti. Stejně tak jsme otevřeni další spolupráci a partnerství v investicích, které nabízejí zajímavé zhodnocení, například případy s transformačním potenciálem,“ říká Balvín.
České miliardy hledají reality za hranicemi a Reico si právě otevřelo další trh. Fond ze skupiny Erste koupil v Rakousku pět prodejen Hornbachu, šestou přidá během několika týdnů a už se rozhlíží po dalších příležitostech. Rakousko tak během jediné transakce ukouslo téměř čtvrtinu portfolia fondu Reico Long Lease.
České Reico vstupuje na rakouský realitní trh. Fond koupil dlouhodobě pronajaté hobbymarkety
Reality
České miliardy hledají reality za hranicemi a Reico si právě otevřelo další trh. Fond ze skupiny Erste koupil v Rakousku pět prodejen Hornbachu, šestou přidá během několika týdnů a už se rozhlíží po dalších příležitostech. Rakousko tak během jediné transakce ukouslo téměř čtvrtinu portfolia fondu Reico Long Lease.
Ve frontě má projekty za 58 miliard
Natland má zatím hlavní část svého realitního byznysu v Česku a na Slovensku. V Praze vlastní projekty Zličín Gate a Hostivař, na Slovensku například bratislavskou kancelářskou budovu Bajkalská Office Centre, development v lokalitě Mlýnské nivy nebo pozemky pro kombinované využití o rozloze přes 326 hektarů nedaleko Bratislavy. Loni se také stal spoluinvestorem a partnerem WOOD & Company při akvizici obchodního centra VIVO! a administrativních budov myhive v Bratislavě.
Skupina uvádí, že má za sebou více než dva tisíce realizovaných bytových jednotek a další tři tisíce v různých fázích přípravy. Tržní hodnota jejího nemovitostního portfolia přesahuje 3,6 miliardy korun.
Ještě výraznější číslo představují připravované investice. Realitní pipeline Natlandu dosahuje 58 miliard korun. Lucemburský projekt je tak sice první investicí skupiny tohoto typu v západní Evropě, podle jejích současných plánů ale zřejmě nebude poslední.
Česká spořitelna rozšiřuje svůj infrastrukturní byznys. Po dostupném nájemním bydlení se pouští do péče o seniory, do níž chce do roku 2030 investovat až 11 miliard korun a pomoci financovat zhruba pět tisíc nových lůžek. Zároveň otevírá své realitní projekty velkým investorům. Nový fond má cílit na dlouhodobý výnos kolem osmi procent ročně, říká v rozhovoru pro Newstream šéf Dostupného bydlení České spořitelny Marek Blaha.
Blaha z České spořitelny: Domovů pro seniory by mohlo vznikat třikrát víc. Chceme tomu pomoct
Reality
Česká spořitelna rozšiřuje svůj infrastrukturní byznys. Po dostupném nájemním bydlení se pouští do péče o seniory, do níž chce do roku 2030 investovat až 11 miliard korun a pomoci financovat zhruba pět tisíc nových lůžek. Zároveň otevírá své realitní projekty velkým investorům. Nový fond má cílit na dlouhodobý výnos kolem osmi procent ročně, říká v rozhovoru pro Newstream šéf Dostupného bydlení České spořitelny Marek Blaha.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.