Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Přehradám dochází voda. Vltava omezí odtok, Husinci zbývá zlomek zásob

Přehradám dochází voda. Vltava omezí odtok, Husinci zbývá zlomek zásob

Jižní Čechy zavádějí opatření na ochranu zdrojů pitné vody, zatímco v zásobním prostoru Husinecké přehrady zbývá jen 1,3 procenta běžného objemu
Profimedia.cz
Michal Nosek
nos
Sledovat newstream.cz na Googlu

Ani podzim nepřinesl úlevu od sucha. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody a vodohospodáři mohou výrazně snížit odtok z Vltavské kaskády. Jižní Čechy zavádějí opatření na ochranu zdrojů pitné vody, zatímco v zásobním prostoru Husinecké přehrady zbývá jen 1,3 procenta běžného objemu. Na Svitavsku se kvůli chybějícím srážkám nedaří napustit rybník téměř rok.

Na Vltavě a Labi ve Středočeském kraji platí od středy 7. října stav nedostatku vody. Krajská komise pro sucho kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z dosavadních 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně také v Orlíku a může platit až do 30. dubna 2027. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení, uvedly podle ČTK ministerstvo zemědělství, Povodí Vltavy a Středočeský kraj.

Průtok v Praze pomáhají udržovat Slapy

Orlická přehrada začala kvůli klesající hladině snižovat odtok už 4. září. Povodí Vltavy proto poprvé využívá zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Nově povolené snížení odtoku u Vraného má úbytek zásob přibrzdit. Vodohospodáři tak reagují na situaci, kdy dlouhodobý nedostatek vody vyžaduje změny v provozu celé soustavy.

Lesy čeká po suchém létě důkladná revize

Lesy ČR prověří po suchém létě stav porostů. Do kontroly zapojí drony, satelity i AI

Zprávy z firem

Státní podnik Lesy České republiky zahájí mimořádný audit lesních porostů. Během podzimu a zimy zmapuje následky letošního sucha i riziko šíření kůrovce. Pokud kontroly odhalí vážnější problémy, ochranná opatření podnik spustí na jaře příštího roku.

nst

Přečíst článek

Jižní Čechy šetří vodu pro domácnosti

Mimořádná opatření přijímá také Jihočeský kraj, který v úterý 6. října vyhlásil stav sucha pro celé své území. Odtok z nádrže Římov se má snížit z 500 na 400 litrů za sekundu. Přehrada představuje hlavní zdroj pitné vody pro významnou část regionu a omezení má uchovat více vody pro domácnosti, veřejné instituce i další odběratele. Ministerstvo zemědělství krok zdůvodnilo dlouhodobě nízkými průtoky v řekách a potocích i nepříznivým výhledem počasí, který v nejbližších týdnech neslibuje významnější deště.

Zemědělci se chystají na podzimní práce

Sucho připravilo zemědělce o miliardy. Teď může zdražit ovoce, zelenina i další potraviny

Zprávy z firem

Slabá úroda obilí, řepky, ovoce i zeleniny a nedostatek krmiv mohou v příštích měsících zvýšit ceny potravin a zesílit jejich kolísání. Agrární komora ČR odhaduje letošní ekonomické dopady na zemědělství nejméně na 25,6 miliardy korun. Samotná sklizeň ovoce má být proti pětiletému průměru o více než polovinu nižší.

nos

Přečíst článek

Římovu má ulevit také opětovné využití úpravny vody v Písku, která letos kvůli nízkému stavu Otavy přerušila provoz. Podle hejtmana Martina Kuby nyní bude možné úpravnu provozovat i při nižším průtoku v řece. Využití vody z Otavy má snížit odběr z Římova, a tím pomoci chránit jeho zásoby. Hejtman zároveň vyzval obyvatele, aby vodou neplýtvali.

Husinci zbývá minimum zásob

Závažnost situace ukazuje Husinecká přehrada na Prachaticku. Podle úterního vyjádření ředitele závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiřího Balouna zůstalo v jejím zásobním prostoru přibližně 30 tisíc metrů krychlových vody, tedy jen 1,3 procenta běžného objemu. Hladina oproti normálnímu stavu klesla o sedm metrů. Nádrž proto začne vypouštět pouze tolik vody, kolik do ní přitéká, a přestane ze svých zásob podporovat průtok v Blanici.

Rosnička čeká na napuštění téměř rok

Nedostatek srážek výrazně zasahuje také Pardubický kraj. Rekreační rybník Rosnička u Svitav se po odbahnění nepodařilo napustit od loňského listopadu, přestože při průměrných srážkách měl být plný už letos v březnu. Podle vedoucího odboru životního prostředí svitavské radnice Marka Antoše zůstává vody minimum a značná část toho, co přiteklo, se vypařila. Koryto Svitavy, která rybník napájí, je v této oblasti prázdné a řeka výrazněji teče až o mnoho kilometrů dál. Rybáři proto do Rosničky dosud nemohli nasadit ryby.

V Jihlavě pomohl včasný zásah

Vývoj však není všude stejný. Rybník Stará Plovárna v Jihlavě, do kterého v srpnu kvůli záchraně ryb doplňovali vodu z cisterny, je podle úterní zprávy Českého rozhlasu znovu plný. Rybáři do něj o víkendu nasadili další ryby a většina původní obsádky díky včasnému zásahu přežila. Letní problémy způsoboval především slabý přítok z Jihlávky, který se během sucha přiblížil nule. Situaci zhoršovala i malá hloubka rybníka zaneseného bahnem.

Pokračující sucho bude řešit také Národní koalice pro boj se suchem. Její další jednání svolal premiér Andrej Babiš na 12. října. S odborníky chce vyhodnotit dosavadní opatření a projednat další kroky ke zmírnění dopadů nedostatku vody.

Související

Napouštění bazénu

Bazény na suchu. Obce brání kolapsu vodovodů, někde už nestačí ani vlastní studna

Enjoy

nos

Přečíst článek
Studna

Voda mizí do hloubky. Majitelé studní řeší problém, který desítky let neznali

Money

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Andrej Babiš
Aktualizováno

Babišova vláda vyráží do boje se suchem. Chystá zákon pro 20 vodních nádrží

Politika

ČTK

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Biliony dolarů za AI přijdou vniveč, tvrdí kryptomagnát. A vyhlíží další bitcoinový jackpot

Leaders

vku

Přečíst článek