Přehradám dochází voda. Vltava omezí odtok, Husinci zbývá zlomek zásob
Ani podzim nepřinesl úlevu od sucha. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody a vodohospodáři mohou výrazně snížit odtok z Vltavské kaskády. Jižní Čechy zavádějí opatření na ochranu zdrojů pitné vody, zatímco v zásobním prostoru Husinecké přehrady zbývá jen 1,3 procenta běžného objemu. Na Svitavsku se kvůli chybějícím srážkám nedaří napustit rybník téměř rok.
Na Vltavě a Labi ve Středočeském kraji platí od středy 7. října stav nedostatku vody. Krajská komise pro sucho kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z dosavadních 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně také v Orlíku a může platit až do 30. dubna 2027. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení, uvedly podle ČTK ministerstvo zemědělství, Povodí Vltavy a Středočeský kraj.
Průtok v Praze pomáhají udržovat Slapy
Orlická přehrada začala kvůli klesající hladině snižovat odtok už 4. září. Povodí Vltavy proto poprvé využívá zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Nově povolené snížení odtoku u Vraného má úbytek zásob přibrzdit. Vodohospodáři tak reagují na situaci, kdy dlouhodobý nedostatek vody vyžaduje změny v provozu celé soustavy.
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Státní podnik Lesy České republiky zahájí mimořádný audit lesních porostů. Během podzimu a zimy zmapuje následky letošního sucha i riziko šíření kůrovce. Pokud kontroly odhalí vážnější problémy, ochranná opatření podnik spustí na jaře příštího roku.
Jižní Čechy šetří vodu pro domácnosti
Mimořádná opatření přijímá také Jihočeský kraj, který v úterý 6. října vyhlásil stav sucha pro celé své území. Odtok z nádrže Římov se má snížit z 500 na 400 litrů za sekundu. Přehrada představuje hlavní zdroj pitné vody pro významnou část regionu a omezení má uchovat více vody pro domácnosti, veřejné instituce i další odběratele. Ministerstvo zemědělství krok zdůvodnilo dlouhodobě nízkými průtoky v řekách a potocích i nepříznivým výhledem počasí, který v nejbližších týdnech neslibuje významnější deště.
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Slabá úroda obilí, řepky, ovoce i zeleniny a nedostatek krmiv mohou v příštích měsících zvýšit ceny potravin a zesílit jejich kolísání. Agrární komora ČR odhaduje letošní ekonomické dopady na zemědělství nejméně na 25,6 miliardy korun. Samotná sklizeň ovoce má být proti pětiletému průměru o více než polovinu nižší.
Římovu má ulevit také opětovné využití úpravny vody v Písku, která letos kvůli nízkému stavu Otavy přerušila provoz. Podle hejtmana Martina Kuby nyní bude možné úpravnu provozovat i při nižším průtoku v řece. Využití vody z Otavy má snížit odběr z Římova, a tím pomoci chránit jeho zásoby. Hejtman zároveň vyzval obyvatele, aby vodou neplýtvali.
Husinci zbývá minimum zásob
Závažnost situace ukazuje Husinecká přehrada na Prachaticku. Podle úterního vyjádření ředitele závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiřího Balouna zůstalo v jejím zásobním prostoru přibližně 30 tisíc metrů krychlových vody, tedy jen 1,3 procenta běžného objemu. Hladina oproti normálnímu stavu klesla o sedm metrů. Nádrž proto začne vypouštět pouze tolik vody, kolik do ní přitéká, a přestane ze svých zásob podporovat průtok v Blanici.
Rosnička čeká na napuštění téměř rok
Nedostatek srážek výrazně zasahuje také Pardubický kraj. Rekreační rybník Rosnička u Svitav se po odbahnění nepodařilo napustit od loňského listopadu, přestože při průměrných srážkách měl být plný už letos v březnu. Podle vedoucího odboru životního prostředí svitavské radnice Marka Antoše zůstává vody minimum a značná část toho, co přiteklo, se vypařila. Koryto Svitavy, která rybník napájí, je v této oblasti prázdné a řeka výrazněji teče až o mnoho kilometrů dál. Rybáři proto do Rosničky dosud nemohli nasadit ryby.
V Jihlavě pomohl včasný zásah
Vývoj však není všude stejný. Rybník Stará Plovárna v Jihlavě, do kterého v srpnu kvůli záchraně ryb doplňovali vodu z cisterny, je podle úterní zprávy Českého rozhlasu znovu plný. Rybáři do něj o víkendu nasadili další ryby a většina původní obsádky díky včasnému zásahu přežila. Letní problémy způsoboval především slabý přítok z Jihlávky, který se během sucha přiblížil nule. Situaci zhoršovala i malá hloubka rybníka zaneseného bahnem.
Pokračující sucho bude řešit také Národní koalice pro boj se suchem. Její další jednání svolal premiér Andrej Babiš na 12. října. S odborníky chce vyhodnotit dosavadní opatření a projednat další kroky ke zmírnění dopadů nedostatku vody.