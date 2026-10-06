PPF chce rozhýbat peníze klientů Air Bank. Spoléhá na Semotana a Hudce
PPF Renáty Kellnerové přidává do svého finančního byznysu další dílek. Vedle Air Bank a PPF banky staví investiční společnost Arvum, přes kterou chce klientům obou bank nabídnout vlastní fondy. Licenci od České národní banky už má. Teď přichází na řadu samotné investice – a ty PPF svěřila Michalu Semotanovi a Patriku Hudcovi, dvěma známým jménům českého kapitálového trhu.
Klienty Air Bank čeká nová možnost, kam posílat své peníze. Skupina PPF založila investiční společnost Arvum, která pro ně bude připravovat vlastní investiční fondy. Stejnou nabídku chce postupně otevřít také klientům PPF banky. Arvum už získalo potřebnou licenci České národní banky, oznámila PPF v tiskové zprávě.
Co přesně si budou moci lidé koupit, ale skupina zatím neprozradila. Neznáme zaměření prvních fondů, jejich rizikovost, minimální investici ani poplatky. PPF pouze uvádí, že Arvum bude postupně představovat fondy pro různé investiční cíle a rizikové profily. První konkrétní nabídku chce odkrýt v následujících měsících.
Licence ČNB je přitom teprve vstupenkou do hry. Umožňuje společnosti zahájit proces schvalování jednotlivých fondů, které pak může uvést na trh.
PPF sází na Semotana a Hudce
Mnohem jasněji už je v tom, kdo bude rozhodovat, kam peníze investorů potečou. Za investiční strategií a správou portfolií Arvum stojí Michal Semotan a Patrik Hudec. Nová společnost přitom sází na aktivní správu, tedy na rozhodování portfolio manažerů o konkrétních investicích.
„Chceme budovat investiční společnost, která klientům nabídne srozumitelná investiční řešení založená na aktivní správě a dlouhodobém vytváření hodnoty. Stejně důležité pro nás bude, aby klienti věděli, kdo jejich prostředky spravuje a podle jakých principů investiční rozhodnutí vznikají,“ říká předseda představenstva Arvum Michal Semotan.
Po téměř třech dekádách v J&T mění portfolio manažer Michal Semotan dres. Přechází do PPF. Spolu s Patrikem Hudcem bude budovat novou investiční společnost pro klienty Air Bank a PPF banky.
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Po téměř třech dekádách v J&T mění portfolio manažer Michal Semotan dres. Přechází do PPF. Spolu s Patrikem Hudcem bude budovat novou investiční společnost pro klienty Air Bank a PPF banky.
PPF tím skládá dohromady několik částí svého finančního byznysu. Arvum má dodat investiční produkty a jejich správu, Air Bank digitální prostředí a přístup ke klientům a PPF banka zkušenosti se správou majetku.
Arvum chce stavět na aktivním hledání příležitostí napříč trhy a různými druhy aktiv. O tom, kam peníze fondů zamíří, tak nebudou rozhodovat pouze předem nastavené indexy nebo automatické kopírování trhu.
„Věříme v aktivní investiční správu a rozhodování založené na zkušenostech portfolio manažerů, důsledné analýze trhu a disciplinovaném řízení rizik,“ říká člen představenstva Arvum Patrik Hudec.
Podle něj chce společnost dlouhodobě vyhledávat investiční příležitosti napříč trhy a třídami aktiv a skládat produkty podle různých investičních cílů klientů.
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Nová investiční společnost dává PPF možnost nabídnout klientům Air Bank a PPF banky další způsob, jak v rámci skupiny pracovat se svými úsporami. Jak ambiciózní plán s Arvum skupina má, ale zatím nelze z oznámených informací vyčíst. PPF nezveřejnila očekávaný objem peněz pod správou ani počet fondů, které chce uvést na trh.
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