Ropa prudce zdražuje. Hurikán ochromuje těžbu v USA, Brent vystřelil nad 104 dolarů
Ropné trhy zasáhla další vlna zdražování. Hurikán Isaias mířící k americkému pobřeží Mexického zálivu už přiměl těžaře k odstavení čtvrtiny tamní produkce. Severomořská ropa Brent ve čtvrtek ráno zdražila téměř o čtyři procenta a překonala hranici 104 dolarů za barel. Obavy z dalších výpadků těžby zvyšují napětí na trhu, který bedlivě sleduje postup bouře.
Ceny ropy na světových trzích ve čtvrtek prudce rostou kvůli hurikánu Isaias, který se blíží k americkému pobřeží. Meteorologové varují před vydatnými dešti a přívalovými povodněmi, zatímco energetické společnosti se připravují na možné škody na těžebních zařízeních v Mexickém zálivu. Část produkce už byla preventivně zastavena.
Severomořská ropa Brent kolem 09:15 SELČ zdražovala o 3,79 procenta na 104 dolarů za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 3,42 procenta a obchodovala se za 91,30 dolaru za barel.
Ve středu bylo v americké části Mexického zálivu přerušeno přibližně 25 procent těžby, což odpovídá zhruba 522 tisícům barelů denně. Evakuováno bylo také osm z celkových 371 obsluhovaných ropných plošin. Podle Mezinárodní energetické agentury se přitom v oblasti v září těžilo 2,05 milionu barelů ropy denně, tedy přibližně 15 procent celkové americké produkce.
Právě význam Mexického zálivu pro americký ropný průmysl vysvětluje nervozitu obchodníků. Další omezení těžby by mohla snížit nabídku ropy na trhu a vytvořit dodatečný tlak na růst cen.
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Trhy
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Florida a Alabama vyhlašují stav nouze
Přípravy na příchod hurikánu mezitím nabírají na intenzitě. Americké úřady vyhlásily stav nouze v desítkách okresů na Floridě a v Alabamě. Alabamská guvernérka Kay Iveyová přijala mimořádná opatření ve 40 okresech, zatímco na Floridě se stav nouze týká 25 okresů v oblastech Panhandle a Big Bend.
V přímořských městech Gulf Shores a Orange Beach úřady vyzvaly obyvatele nízko položených oblastí, aby zvážili dobrovolnou evakuaci. V Gulf Shores byl kvůli očekávané bouři zrušen také Národní krevetový festival, který podle organizátorů loni přilákal přibližně 325 tisíc návštěvníků.
V Pensacole se energetické společnosti připravují na možné výpadky elektřiny a město poskytlo obyvatelům písek, kterým mohou chránit své domovy před záplavami. Starosta D. C. Reeves zároveň vyzval obyvatele, aby věnovali pozornost starším sousedům a dalším lidem, kteří mohou potřebovat pomoc.
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Názory
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Pobřeží už zažilo ničivé hurikány
Americké pobřeží Mexického zálivu má s ničivými tropickými bouřemi dlouholeté zkušenosti. V roce 1969 zasáhl oblast poblíž města Waveland v Mississippi hurikán Camille, který si vyžádal více než 250 obětí. Hurikán Katrina v roce 2005 zpustošil části Mississippi, zaplavil New Orleans a připravil o život téměř 1400 lidí. V roce 2018 pak hurikán Michael těžce poškodil oblast kolem floridského Panama City.
Nynější hurikán Isaias tak představuje nejen bezprostřední hrozbu pro obyvatele pobřežních oblastí, ale také významné riziko pro energetickou infrastrukturu Spojených států. Ropné trhy budou v dalších dnech sledovat především rozsah případných škod a rychlost, s jakou se podaří odstavenou těžbu obnovit.
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Politika
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