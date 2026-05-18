newstream.cz Trhy Ropa dál zdražuje. Trh se bojí výpadků dodávek kvůli válce s Íránem

Ropa dál zdražuje. Trh se bojí výpadků dodávek kvůli válce s Íránem

Rafinérie v Íránu
Ceny ropy na světových trzích pokračují v růstu. Investory dál znepokojuje narušení dodávek z Perského zálivu a uzavřený Hormuzský průliv, kterým před konfliktem procházela přibližně pětina světových dodávek ropy. Obavy z nedostatku suroviny převážily i nad zprávami íránských médií o údajném dočasném zrušení amerických sankcí na íránskou ropu, které později podle CNBC popřel představitel Bílého domu.

Cena severomořské ropy Brent se kolem 18:00 zvyšovala o 1,53 procenta na 110,93 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 1,38 procenta a obchodovala se za 106,88 dolaru za barel.

Trh znervózňuje uzavřený Hormuzský průliv

Minulý týden ceny ropy vzrostly o více než sedm procent. Reagovaly tak na slábnoucí naděje na mírovou dohodu, která by mohla ukončit blokádu Hormuzského průlivu. Ten je uzavřený od začátku března.

Před vypuknutím války touto strategickou námořní trasou procházela přibližně pětina globálních dodávek ropy. Její uzavření proto výrazně zasáhlo světový trh s energetickými surovinami.

IEA varuje před rychlým úbytkem zásob

Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol uvedl, že komerční zásoby ropy velmi rychle klesají. Dodávky z Perského zálivu podle něj dál narušuje válka na Blízkém východě. Zásoby podle Birola vystačí už jen na několik týdnů, informovala agentura Reuters.

Uvolnění strategických zásob podle něj dodalo na trh 2,5 milionu barelů ropy denně. Birol ale upozornil, že tyto zásoby nejsou neomezené. S příchodem jarního setí a letní turistické sezony navíc poroste poptávka po naftě, hnojivech, leteckém palivu i benzinu.

Konflikt zatím nemá řešení

Írán zablokoval přepravu ropy a plynu Hormuzským průlivem v odvetě za útoky Spojených států a Izraele z konce února. Ceny ropy na to tehdy reagovaly prudkým růstem.

Jednání o ukončení konfliktu, která by mohla obnovit dodávky a snížit ceny, zatím uvázla na mrtvém bodě. Americký prezident Donald Trump v neděli varoval, že čas běží, a pohrozil Íránu tvrdými následky, pokud se nepodaří uzavřít mírovou dohodu.

Nabídka má být letos nižší než poptávka

IEA minulý týden uvedla, že celosvětová nabídka ropy letos zřejmě nedosáhne úrovně poptávky. Konflikt v Íránu má podle agentury devastující dopad na produkci ropy na Blízkém východě a zásoby se vyčerpávají nebývalým tempem.

Ještě před válkou přitom IEA na letošní rok očekávala přebytek ropy na trhu. Podle agentury globální zásoby ropy v březnu a dubnu klesaly rekordním tempem, celkem o 246 milionů barelů.

Češi si za duben nabrali rekordní množství hypoték. Tento fakt působí poněkud v nesouladu s geopolitickým děním. Krize v Perském zálivu zvyšuje inflaci, odrazuje od spotřebitelských aktivit. Nové byty v Praze rychle zdražují, přesáhly hranici 180 tisíc korun za metr. Přesto si Češi rekordně půjčují. Proč?

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o jedenáct procent víc než před měsícem a o úchvatných 90 procent víc než před rokem. Hypoteční trh je na svém vrcholu. V březnu si novou hypotéku pořídilo sedm a půl tisíce lidí, v dubnu o tisíc víc.

Kde se bere tento apetit po nových půjčkách v době globální nejistoty? Vlastně to dává logiku. Česká národní banka sice na svém posledním zasedání nezvedla úrokové sazby, má prý dostatečnou rezervu, sazby jsou nad inflací. To ovšem implikuje, že ke zvýšení sazeb by mohlo ještě v letošním roce dojít.

Český sentiment se překlápí do ostražitosti

Hypotéky začaly zdražovat hned v okamžiku amerického útoku na Írán. Podle Swiss Life Hypoindexu se průměrná sazba hypoték zvedla ze 4,89 na 5,19 procenta. Jelikož nikdo neví, jak se bude konflikt dál vyvíjet, je rozumné učinit rozhodnutí teď.

Ceny nemovitostí, starých i nových, rostou zhruba o dvanáct procent ročně. V médiích den co den čteme sdělení developerů, že se málo staví kvůli pomalému povolování nových staveb. Nebo že se dokonce nestaví vůbec kvůli drahým stavebním materiálům a práci. Opět implikace: čeho je málo, bude drahé. Další impuls pro lidi, kteří zvažují hypotéku.

Celkově nyní nepanuje dobré prostředí pro půjčky. Český sentiment se po dvou letech optimismu překlápí do ostražitosti, vyčkávání. Maloobchodní tržby sice v březnu ještě solidně rostly, meziročně o 4,9 procenta. Spotřeba domácností nadále držela růst české ekonomiky. Nicméně veškeré instituce od ČNB po ministerstvo financí odhad růstu ekonomiky korigují směrem dolů.

Zlaté časy před propadem

Růst půjček na bydlení, co do počtu i objemu, je evidentně posledním záchvěvem před očekávaným zpomalením trhu. Je logický: lidé si chtějí ještě na poslední chvíli pořídit bydlení, které zdražuje a zdražovat bude, a to před očekávaným zvýšením inflace a neodvratnou reakcí národní banky v podobě „úpravy“ sazeb.

Vzít si teď hypotéku je sprint v cílové rovince, těsně před páskou. Bankéři očekávají, že letošní rok se bude z hlediska objemu podobat loňskému roku, který byl druhý nejlepší v české historii. Je to jako když Indiana Jones prchal ve filmu Dobyvatelé ztracené archy před obří koulí, která se na něj neodvratně řítila. Totéž se nyní děje na českém hypotečním trhu. Zlaté časy před propadem.

Projekt zpracování manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky má podle nového nezávislého ekonomického posudku lepší potenciál, než se původně předpokládalo. Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské Euro Manganese, počítá s provozní marží 48 procent a zahájením provozu přibližně v roce 2032.

Projekt těžby a zpracování manganu z odkališť u Chvaletic na Pardubicku má podle předběžného ekonomického hodnocení PEA výrazný ekonomický potenciál. Posudek zpracovala nezávislá společnost Tetra Tech Canada.

Podle ředitele společnosti Mangan Chvaletice Jana Votavy hodnocení potvrzuje provozní marži ve výši 48 procent. Firma zároveň uvádí, že navzdory inflaci zůstávají náklady v souladu s původními odhady z roku 2022.

„Projekt tak vykazuje vyšší efektivitu, neboť aktuální rozpočet počítá s vyšší produkční kapacitou vysoce čistého síranu manganatého a tržby nově podpoří i prodej vedlejšího produktu uhličitanu hořečnatého,“ uvedl Votava.

Roční produkce má dosáhnout 150 tisíc tun

Projekt počítá s roční produkcí 50 tisíc tun vysoce čistého kovového manganu. Ten má být následně konvertován na 150 tisíc tun vysoce čistého monohydrátu síranu manganatého, známého pod zkratkou HPMSM. Tato surovina je důležitá pro výrobu většiny lithium-iontových baterií.

Životnost projektu je plánována na 26 let. Čistá současná hodnota po zdanění má podle aktuálních odhadů dosáhnout 492 milionů dolarů, tedy zhruba 10,3 miliardy korun, při diskontní sazbě osm procent.

Společnost do ekonomického modelu nově zahrnula také výrobu uhličitanu hořečnatého jako vedlejšího produktu. Té by mohlo vznikat až 20 tisíc tun ročně, což má zvýšit celkovou výnosnost projektu.

Výstavba má proběhnout ve dvou fázích

Firma počítá s dvoufázovou výstavbou. Tento postup má snížit počáteční kapitálovou náročnost projektu a zároveň omezit rizika při financování.

Celkové náklady na vybudování závodu na výrobu vysoce čistých manganových produktů se dříve odhadovaly přibližně na 750 milionů dolarů, tedy asi 15,7 miliardy korun. Závod by měl vytvořit kolem 400 pracovních míst, část z nich v nepřetržitém provozu.

Studie proveditelnosti má být hotová v roce 2027

Společnost se nyní zaměří na přípravu úplné studie proveditelnosti. Dokončit ji chce v první polovině roku 2027. Samotný provoz by mohl začít přibližně v roce 2032.

„Aktualizovaná data potvrzují, že projekt má veškeré předpoklady pro to, aby z naší země učinil klíčového hráče na evropském trhu s kritickými surovinami,“ uvedl Votava. Podle něj je cílem finální zpracování materiálu s vysokou přidanou hodnotou přímo v místě.

Strategická surovina pro Evropu

Mangan se využívá jako přísada do slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. V případě chvaletického projektu je klíčový především jeho potenciál pro bateriový průmysl.

Podle Votavy se zhruba 90 procent manganu zatím dováží z Číny. Projekt u Chvaletic by tak mohl posílit evropskou soběstačnost v oblasti kritických surovin.

Zásoby manganu poblíž Chvaletic byly rozhodnutím vlády zařazeny mezi ložiska strategického významu. Společnost Mangan Chvaletice chce přebudovat odkaliště, která vznikla v letech 1951 až 1975 u Chvaletic, Trnávky a Řečan.

Euro Manganese bude podle Votavy pokračovat v jednáních s potenciálními zákazníky, přípravě financování, zajištění zbývajících práv k pozemkům i ve využívání evropských a českých nástrojů na podporu strategických průmyslových projektů.

