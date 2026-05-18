Ropa dál zdražuje. Trh se bojí výpadků dodávek kvůli válce s Íránem
Ceny ropy na světových trzích pokračují v růstu. Investory dál znepokojuje narušení dodávek z Perského zálivu a uzavřený Hormuzský průliv, kterým před konfliktem procházela přibližně pětina světových dodávek ropy. Obavy z nedostatku suroviny převážily i nad zprávami íránských médií o údajném dočasném zrušení amerických sankcí na íránskou ropu, které později podle CNBC popřel představitel Bílého domu.
Cena severomořské ropy Brent se kolem 18:00 zvyšovala o 1,53 procenta na 110,93 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 1,38 procenta a obchodovala se za 106,88 dolaru za barel.
Trh znervózňuje uzavřený Hormuzský průliv
Minulý týden ceny ropy vzrostly o více než sedm procent. Reagovaly tak na slábnoucí naděje na mírovou dohodu, která by mohla ukončit blokádu Hormuzského průlivu. Ten je uzavřený od začátku března.
Před vypuknutím války touto strategickou námořní trasou procházela přibližně pětina globálních dodávek ropy. Její uzavření proto výrazně zasáhlo světový trh s energetickými surovinami.
IEA varuje před rychlým úbytkem zásob
Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol uvedl, že komerční zásoby ropy velmi rychle klesají. Dodávky z Perského zálivu podle něj dál narušuje válka na Blízkém východě. Zásoby podle Birola vystačí už jen na několik týdnů, informovala agentura Reuters.
Uvolnění strategických zásob podle něj dodalo na trh 2,5 milionu barelů ropy denně. Birol ale upozornil, že tyto zásoby nejsou neomezené. S příchodem jarního setí a letní turistické sezony navíc poroste poptávka po naftě, hnojivech, leteckém palivu i benzinu.
Konflikt zatím nemá řešení
Írán zablokoval přepravu ropy a plynu Hormuzským průlivem v odvetě za útoky Spojených států a Izraele z konce února. Ceny ropy na to tehdy reagovaly prudkým růstem.
Jednání o ukončení konfliktu, která by mohla obnovit dodávky a snížit ceny, zatím uvázla na mrtvém bodě. Americký prezident Donald Trump v neděli varoval, že čas běží, a pohrozil Íránu tvrdými následky, pokud se nepodaří uzavřít mírovou dohodu.
Nabídka má být letos nižší než poptávka
IEA minulý týden uvedla, že celosvětová nabídka ropy letos zřejmě nedosáhne úrovně poptávky. Konflikt v Íránu má podle agentury devastující dopad na produkci ropy na Blízkém východě a zásoby se vyčerpávají nebývalým tempem.
Ještě před válkou přitom IEA na letošní rok očekávala přebytek ropy na trhu. Podle agentury globální zásoby ropy v březnu a dubnu klesaly rekordním tempem, celkem o 246 milionů barelů.