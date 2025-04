Poradila Trumpovi výpočet cel umělá inteligence? Populární chatboty navrhly stejný postup

Metodiku výpočtu, kterou zvolila Trumpova administrativa, doporučují i ChatGPT, Gemini, Grok a Claude. Umělá inteligence přitom v návrzích s různou závažností upozornila na to, že takové řešení může přinést komplikace.

Výpočet takzvaných recipročních cel, která ve středu oznámil americký prezident Donald Trump, připomíná práci umělé inteligence (AI). Napsal to portál The Verge, podle kterého podobnou metodiku výpočtu, kterou Trumpova administrativa zvolila, doporučují i chatboty ChatGPT, Gemini, Grok a Claude. Zda umělou inteligenci prezidentovi lidé skutečně použili, není podle portálu známo.

Spojené státy od soboty začnou vybírat plošné desetiprocentní clo na dovoz prakticky ze všech zemí. Od 9. dubna budou na zboží z vybraných zemí platit cla vyšší, v případě EU to bude 20 procent. Trump dovozní poplatky označil za reciproční cla a za odpověď na nespravedlivá cla, kterými podle něj ostatní státy import amerického zboží zatěžují.

Metodika výpočtu, kterou zveřejnil úřad vládního zmocněnce pro obchod, ukazuje, že Trumpova administrativa nevychází ze skutečných cel, ale z obchodních schodků. Součástí metodiky jsou ještě dvě veličiny, konkrétně cenová elasticita poptávky po dovozu a elasticita dovozních cen s ohledem na cla. Jejich součin je ale jedna, takže na výpočet nemají tyto veličiny vliv.

Navoněná verze

Na domněnku, že základem výpočtu je obchodní deficit USA s konkrétní zemí vydělený celkovým objemem zboží dovezeného z této země, poukázal například ekonom James Surowiecki. Z vydělení výsledku dvěma pak vzejde takzvané zlevněné reciproční clo, jak Trump výši poplatku označil. Proti takovému tvrzení se Bílý dům ohradil, zveřejněný vzorec ale podle serveru Politico vypadá jako navoněná verze Surowieckého metody.

Otázkou podle The Verge zůstává, proč Trumpův tým takto zvláštní výpočet použil. Jako odpověď se nabízí to, že stejně jako mnoho lidí, kteří jsou pod tlakem blížícího se termínu odevzdání vypracovaného úkolu, se i Trumpova administrativa dostala do pokušení využít umělou inteligenci, poznamenal server.

Řada uživatelů na síti X upozornila na to, že chatboty ChatGPT, Gemini, Grok a Claude v hledání jednoduchého řešení obchodních deficitů pozoruhodně shodně navrhují právě výše zmíněný postup. The Verge proto položil chatbotům dotaz, jak snadno vypočítat clo, aby se obchodní deficit snížil na nulu. „Všechny čtyři platformy nám daly stejný základní návrh,“ napsal portál.

Určité rozdíly v návrzích byly, ale všechny odpovědi měly více společného než odlišného. Například z chatbotů Grok a Claude vzešel návrh na vydělení cla dvěma, což Grok označil za přiměřený výsledek. Tato hodnota pak připomíná Trumpovu slevu.

Umělá inteligence ve svých návrzích rovněž s různou závažností upozornila na to, že takové řešení může přinést komplikace. Nejdůraznější varování podal chatbot Gemini, podle kterého by zvolený postup mohl vést k vážným důsledkům. Poznamenal také, že mnozí ekonomové nepovažují cla za účinný nástroj pro dosažení vyrovnané obchodní bilance.

