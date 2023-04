Poptávka po stříbře loni překonala rekord. Pomohl i odklon od fosilních paliv

Světová poptávka po stříbře v loňském roce vzrostla o 18 procent na rekordních 1,24 miliardy uncí. To vytvořilo obrovský deficit nabídky, který by měl pokračovat i v nadcházejících letech. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila odvětvová organizace Silver Institute.

Poptávka po stříbře byla rekordní od všech hlavních uživatelů – od výrobců šperků, z průmyslu i kupců mincí a slitků. Stříbro se používá v mnoha průmyslových odvětvích, včetně elektroniky a solárních panelů. Poptávka po něm roste spolu s tím, jak se svět odklání od fosilních paliv.

V loňském roce převýšila poptávka nabídku o 237,7 milionu uncí, což byl pravděpodobně rekordní údaj, upozornil Silver Institute. Loňský deficit nabídky spolu s deficitem 51,1 milionu uncí v roce 2021 tak vymazaly kumulativní přebytky z předchozího desetiletí. V letošním roce by poptávka měla překonat nabídku o 142,1 milionu uncí.

Cena nemusí prudce růst

Konzultant společnosti Metal Focus, která připravila údaje pro Silver Institute, Philip Newman ale upozornil, že nedostatek stříbra na trhu nemusí nutně způsobit prudký růst cen. Viditelné zásoby stříbra sice klesají, obrovské množství kovu však vlastní jednotlivci a investoři, což by mohlo vyplnit mezery v nabídce.

Ceny stříbra od roku 2020 převážně klesaly, protože úrokové sazby rostly. To odrazovalo od investic do drahých kovů, které nenabízejí úrok. Letos by se cena měla v průměru pohybovat kolem 21,30 dolaru (454 korun) za troyskou unci (31,1 gramu), což je pod loňským průměrem 21,73 dolaru.

Newman také upozornil, že Indie loni dovezla obrovské množství stříbra, letos by se ale poptávka v zemi měla zmírnit. V dlouhodobějším horizontu neočekává výraznější pohyb na straně dodávek stříbra. Poptávka by ale měla zůstat silná, zvláště z průmyslu, napsala agentura Reuters.