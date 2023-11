Kde hledat zajímavé investiční příležitosti? Jsou jako diamanty, je těžké je najít a hodně záleží na zpracování

Krátkodobě v investování dokáže uspět kde kdo. Je to jako když jednou za čas najdeme minci na chodníku. Potěší, ale jen na chvíli. Dosahovat zajímavé výnosy dlouhodobě je mnohem těžší a vyžaduje především vytrvalost a znalost tohoto řemesla. Dobré investiční příležitosti totiž zpravidla nejsou k nalezení jako mince na chodníku.

Teorie efektivních trhů

Dle teorie je finanční trh místem kde jsou všechny dostupné informace okamžitě zohledněny v cenách cenných papírů. Všechny cenné papíry by tedy měli být obchodovány za správnou cenu reflektující jejich opravdovou hodnotu a trh by měl reagovat jenom na nové informace. Z tohoto hlediska by tedy vůbec nemělo být možné vyhledáváním a analýzou informací najít podhodnocené investice a dlouhodobě a systematicky dosahovat nadvýnos oproti trhu. Všichni ale víme, že realita je jiná. Dobré příležitosti existují, ale jsou vzácné. Kde a jak tedy dává smysl snažit se skryté diamanty vydolovat?

Zajímavé příležitosti mizí rychle

Teorie efektivních trhů vychází z předpokladu, že informace jsou volně dostupné, všem srozumitelné a každý má volný přístup k celému trhu. Jakákoliv příležitost vzniklá novou informací, například o lukrativní zakázce, kterou firma právě získala, by tedy měla okamžitě z trhu zmizet, jakmile cena akcie vyletí. Ve skutečnosti ale nemáme všichni vždy stejné a správné informace, a naše výhledy do budoucna se liší. A rovněž neplatí, že jsou všechny segmenty trhu volně přístupné. Bez pochyb ale platí, že příležitosti z trhu mizí rychle. Než se tedy něco dočtete v novinách bude zpravidla pozdě.

Kde se investiční klenoty nacházejí a jak je hledat?

Zpravidla tam, kde předpoklady teorie nejsou splněny. To znamená že jsou informace těžce dostupné, nebo jejich správná interpretace náročná. Nebo se jedná o část trhu, která je některým investorům nepřístupná. Zde je několik příkladů.

Klenoty ve stínu

Médiím většinou dominuje několik vybraných investičních témat a trendů. Ten, kdo svou pozornost obrátí k firmám, které jsou z nějakého důvodu ve stínu, má šanci objevit skryté podklady. Jedná se například o kvalitní firmy v sektorech, které jsou právě v nepřízni investorů. Nebo menší firmy, které jsou z důvodu malé kapitalizace pro velké hráče nezajímavé (tzv. small caps a micro caps).

Nepřístupné segmenty trhu

Běžný investor má přístup jenom k omezenému množství finančních nástrojů. Spousta cenných papírů je ale obchodována mimo veřejný trh, tzv. „over the counter“ tedy přímo mezi protistranami obchodu. Některé jsou obchodované na aukcích, nebo na různých platformách. Vzhledem na omezený počet hráčů je šance na zajímavý výnos mnohým větší. Nutným předpokladem je ale expertní znalost daného trhu.

Speciality a komplexita

Také na veřejném trhu jsou nástroje jako deriváty a strukturované produkty které jsou složitější a nesou vyšší riziko. Mezi profesionály jsou nedílnou součástí portfolií. Komplexitu jako výhodu využívají také specializované fondy, které svou pozornost soustředí na vybrané sektory, jako například zdravotnictví nebo technologie. Podrobná znalost specifik dané oblasti těmto hráčům pomáhá identifikovat příležitosti dříve, než si je povšimne mainstram.

Panika

Jednou za čas se také kvalitní firmy propadnou vlivem paniky. V takové situaci je ale klíčové umět rozlišit klenoty od obyčejných kamenů a jednat rychle. V tom případě tedy opět platí, že výhodu mají hráči s podrobnou znalostí.

Vyhledávání investičních příležitostí je tedy jako těžba diamantů nebo zlata. Jsou vzácné, dobře skryté hluboko pod zemí, těžce identifikovatelné a jejich zpracování je náročná disciplína. Šance že o ně zakopneme náhodou je malá. Zpravidla je potřeba si jejich získání odpracovat.