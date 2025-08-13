Trump: Pokud Putin nepřistoupí na mír, Rusko ponese důsledky
Pokud Vladimir Putin po pátečním summitu na Aljašce neodsouhlasí konec války, bude to mít vážné důsledky, řekl bez dalších podrobností Donald Trump. Evropští lídři byli pro tento případ sdílnější. Chtějí jít cestou ekonomických sankcí.
Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že pokud ruský prezident Vladimir Putin po pátečním summitu obou lídrů na Aljašce nebude souhlasit s ukončením války proti Ukrajině, bude to mít pro Rusko velmi vážné důsledky. Šéf Bílého domu tyto důsledky neupřesnil, píše agentura AP. Novinářům řekl, že pokud se schůzka s jeho ruským protějškem vydaří, rád by nedlouho poté uspořádal další, které by se zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického protějšku Donalda Trumpa se blíží. Oba státníci se již v tento pátek sejdou na Aljašce. Jedním z hlavních témat má být válka na Ukrajině. Americký ekonom Richard Portes uvedl, že ruský prezident je vítězem ještě před samotným rokováním. A to především kvůli oslabující ruské ekonomice, kterou konflikt na Ukrajině poslední roky ždímá.
Summit na Aljašce? Už teď je Putin vítěz, tvrdí americký ekonom
Dnešní videokonferenci s evropskými politiky včetně Zelenského hodnotil jako velmi dobrou. „Měli jsme velmi dobrý rozhovor. Byl na lince. Prezident Zelenskyj byl na lince. Ohodnotil bych to desítkou, velmi přátelské,“ řekl Trump.
Konkrétnější varování Putinovi, než které vyslovil Trump, doručili po jednání takzvané koalice ochotných lídři Německa, Británie a Francie. Západ by měl dál zpřísnit sankce a další hospodářská opatření vůči Rusku, pokud prezident Vladimir Putin na pátečním summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce nebude souhlasit s příměřím ve válce na Ukrajině, stojí v jejich společném prohlášení. Ukrajina podle nich musí také dostat robustní a důvěryhodné bezpečnostní záruky.
Západ: Bez příměří přijdou další sankce
„Mírová jednání, která mají význam, lze vést jen v kontextu příměří nebo trvajícího a významného klidu zbraní,“ uvedli německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron, kteří jednání koalice ochotných spolupředsedali. Pokud Putin nebude na pátečním rusko-americkém summitu s příměřím souhlasit, je podle nich třeba uvalit na Rusko další sankce, které by zvýšily tlak na ruské válečné hospodářství.
Trojice státníků rovněž v prohlášení odmítla, aby se mezinárodní hranice měnily za použití násilí.
„Ukrajina musí dostat robustní a důvěryhodné bezpečnostní garance, aby mohla účinně bránit svou suverenitu a územní celistvost,“ uvedly dále Německo, Británie a Francie. Koalice ochotných je podle nich připravena hrát v tomto směru „aktivní roli, a to i prostřednictvím plánů těch, kteří jsou ochotni nasadit zklidňující síly, jakmile přestanou nepřátelské akce“.
Trojice zemí také odmítla jakékoli omezení kapacity ukrajinských ozbrojených sil a jejich spolupráci s jinými státy. „Rusko nemůže dostat právo veta vůči ukrajinské cestě do EU a NATO,“ uvedli Merz, Starmer a Macron.
Ruská válečná ekonomika lapá po dechu
Rusko se kvůli své vojenské invazi na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých hospodářských sankcí ze strany západních zemí. Ruská ekonomika následně prokázala vysokou odolnost vůči sankcím, protože hospodářský růst podporovaly masivní vojenské výdaje. V poslední době však přibývají známky zpomalování hospodářské aktivity v Rusku, píše Reuters.
Hrubý domácí produkt (HDP) Ruské federace ve druhém čtvrtletí vzrostl meziročně o 1,1 procenta, což je výrazné zpomalení ve srovnání se čtyřmi procenty v loňském druhém čtvrtletí. S odkazem na dnešní zprávu ruských statistiků to píše agentura Reuters.
Ruské podniky si stěžují například na negativní dopady vysokých úrokových sazeb, kterými se ruská centrální banka snaží potlačit inflaci. Ruský ministr hospodářství Maxim Rešetnikov v červnu prohlásil, že ruská ekonomika se nachází na pokraji recese. Dodal, že recese není nevyhnutelná, záviset podle něj bude na vývoji měnové politiky, zejména úrokových sazeb.
Ruský prezident Vladimir Putin však o několik dnů později odmítl tvrzení, že válka na Ukrajině ničí ruskou ekonomiku. Poukázal v této souvislosti na pokračující hospodářský růst, nízké zadlužení a diverzifikaci ekonomiky.
Rusko přesouvá své jednotky způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Rozhodně se nechystá na příměří nebo ukončení války. Ve svém pravidelném poselství to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin chce podle něj prezentovat chystané setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem jako své osobní vítězství a pokračovat ve svém dosavadním jednání. Moskva se k tomuto tvrzení nevyjádřila.
Zelenskyj: Rusko se nechystá na konec války, ale na nové útoky
