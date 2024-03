Fond J&T Arch Investments získal minoritní podíl ve Šmejcově holdingu

Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments se stal za 2,5 miliardy korun minoritním podílníkem Emma Alpha Holding, hlavní investiční platformy skupiny Emma Capital podnikatele Jiřího Šmejce. Podíl fondu bude činit 8,1 procenta.

„Na úrovni J&T nás s Emma Capital pojí řada projektů. Tato investice je tak zcela v souladu s naší filozofií - investovat do léta budovaných partnerství. Portfolio Emma Alpha navíc vhodně obohacuje rozložení našeho fondu o podíly v privátně vlastněných společnostech zejména ve východní a jihovýchodní Evropě,“ uvedl člen investičního výboru J&T ARCH Adam Tomis.

Emma Capital podle investičního ředitele Pavla Horáka bere vstup externího investora jako určitou sondu, která může ukázat zatím nevyužívané možnosti jejího dalšího růstu. „Současně věřím, že J&T Arch je pro takovýto krok z mnoha důvodů ideálním partnerem,“ dodal.

Emma Capital je soukromý investiční holding založený Šmejcem v roce 2012. V posledních letech se zaměřuje především na trhy ve státech Evropské unie, ale přítomen je i na dalších trzích v Evropě a Asii. Ve společnostech, kde získá kapitálový podíl, většinou hraje aktivní roli, podílí se na jejich řízení, rozvoji i případné restrukturalizaci. Šmejc, který patří mezi nejbohatší Čechy, je od června 2022 také generálním ředitelem investiční skupiny PPF.

J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství. Spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. J&T Arch Investments se obchoduje pražské burze cenných papírů, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly. Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku, J&T Direktbank v Německu či slovenská bankovní skupina 365 (dříve Poštová banka).

