Hugo Boss v úzkých. Akcie firmy zaznamenaly nejhorší denní výkon za osm let

Akcie německého prodejce oděvů a kosmetiky Hugo Boss na burze ve Frankfurtu nad Mohanem odepisovaly kolem 18 procent. Navázaly tak na propad akcií americké společnosti Foot Locker, které ve středu klesly téměř o 30 procent. Investory v obou případech zklamal výhled na letošní rok, uvedla agentura Reuters.

Hugo Boss ve své zprávě o výsledcích hospodaření za loňský rok mimo jiné uvádí, že za horším výhledem tržeb i provozního zisku je slabší spotřebitelská poptávka na některých evropských trzích. Firma navíc upozornila, že cíl prodeje na příští rok možná splní později, než dosud předpokládala. Snažit se bude o další snižování nákladů.

Německý módní dům na letošní rok očekává zisk před úroky a zdaněním (EBIT) od 430 do 475 milionů eur (10,9 až 12 miliard korun), zatímco loni zisk činil 410 milionů eur. Analytici nicméně počítali s výrazně lepším hospodařením a zisk dosud odhadovali na 490 milionů eur. U tržeb firma čeká růst od tří do šesti procent zhruba na 4,30 až 4,45 miliardy eur proti odhadu 4,56 miliardy eur. Znamená to zároveň citelné zpomalení tempa růstu z loňských 18 procent.

Akcie Hugo Boss krátce po poledni vykazovaly propad skoro o 17 procent na 52,50 eura. To znamená nejhorší denní výkon za osm let.

„Ačkoli jsme si vědomi, že výhled na rok 2024 může být poskytnut konzervativně, podmínky na straně poptávky se zjevně nadále zhoršují,“ napsali v poznámce investorům analytici společnosti Jefferies.

Odvětví prodeje oděvů a luxusních doplňků muselo v minulých měsících nabídnout slevy. Kvůli slabší poptávce totiž firmy v tomto sektoru začaly snižovat zásoby.

Propad hlásí i Foot Locker

Ve středu už prudce oslabily akcie americké společnosti Foot Locker, která se zaměřuje na prodej obuvi. Firma sice v klíčovém předvánočním období zaznamenala solidní výsledky, upozornila nicméně, že dlouhodobého cíle u ziskové marže dosáhne až v roce 2028, což je o dva roky později, než dosud předpokládala. Akcie firmy proto oslabily o více než 29 procent na 24,24 dolaru a další pokles vykazovaly před začátkem dnešního obchodování.

Foot Locker začal výrazně investovat, aby podpořil poptávku po svých výrobcích. To je i důvod, proč firma zatím nepočítá s výraznějším zlepšením. Její finanční ředitel Mike Baughn také řekl, aby investoři neočekávali, že se firma teď vrátí k výplatě dividend. I letos počítá s výraznými investicemi, aby se přizpůsobila posunu v prioritách zákazníků.

„Foot Locker neprokázal, že v tomto novém maloobchodním prostředí přímého prodeje zákazníkům dokáže trvale růst v celém spektru, od tržeb až po zisk,“ uvedl analytik Zachary Warring ze společnosti CFRA Research. Doporučení investorům proto změnil na 'rozhodně prodat', zatímco dosud měl k akciím doporučení 'prodat'.