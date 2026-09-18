U metra D vyroste nová čtvrť. Praha vybrala podobu tisíce bytů na Nových Dvorech
Praha vybrala architektonickou podobu nové čtvrti, která má vyrůst v okolí budoucí stanice metra D Nové Dvory. Tři městské bloky nabídnou zhruba tisíc bytů, živý parter i veřejná prostranství. Vítězné návrhy zpracovala studia re:architekti a Apropos Architects.
Pražská developerská společnost (PDS) vybrala v architektonických soutěžích podobu nové čtvrti se zhruba tisícovkou bytů. Město ji plánuje vybudovat v okolí budoucí stanice metra D Nové Dvory. Vzniknout zde mají tři domovní bloky, z nichž jeden navrhne studio re:architekti a dva studio Apropos Architects.
PDS zároveň připravuje projekty dvou budov, které budou stát přímo nad samotnou stanicí metra. Městská organizace má na starosti především přípravu pražských bytových projektů.
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„Naplňují to, co je základem urbanistické studie Nových Dvorů, tedy mají čitelnou blokovou strukturu, živý parter okolo budoucí stanice metra D a návaznost na veřejná prostranství. To vše tvoří plnohodnotnou městskou čtvrť, ve které se bude dobře žít,“ uvedl ředitel PDS Petr Urbánek.
Vítězné návrhy propojují architekturu s dostupným bydlením
Návrh studia re:architekti podle odborné poroty vhodně reaguje na sousední sídliště i na plánované centrum Nových Dvorů. Pracuje s nárožími, různými výškovými úrovněmi, zahrádkami a výhledy, čímž vytváří rozmanité podmínky pro bydlení.
Projekt studia Apropos Architects střídá vyšší a nižší části staveb, a dává tak zástavbě různorodé měřítko. Řešení vnitrobloků má kombinovat pěší prostupnost, veřejně přístupná místa a klidnější rezidenční prostředí.
„U obou vítězů nakonec rozhodla především schopnost spojit silnou architektonickou koncepci s racionálním řešením odpovídajícím městskému nájemnímu bydlení,“ uvedl předseda poroty a architekt Šimon Vojtík.
Projektové dokumentace připraví vítězové soutěží
PDS vypsala architektonické soutěže letos v dubnu a porota návrhy posuzovala na začátku září. Tvořili ji nezávislí architekti a zástupci hlavního města, městské části Praha 4 a developerské společnosti. Do hodnocení se zapojili také specialisté na dopravu, ekonomiku, energetiku a krajinářskou architekturu.
S vítěznými studii nyní PDS zahájí jednací řízení bez uveřejnění. Následně s nimi chce uzavřít smlouvy na zpracování projektových dokumentací pro výstavbu.
Domy nad stanicí nabídnou byty, služby i kulturní sál
Městská developerská společnost připravuje také projekt dvou budov, které mají vyrůst přímo nad stanicí Nové Dvory na rohu ulic Durychova a Libušská. Vedle vstupů do metra v nich Praha plánuje byty, občanskou vybavenost, kanceláře a společenský či kulturní sál.
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Metro E zatím nemá schválenou trasu ani termín výstavby, přesto už může ovlivňovat očekávání na pražském realitním trhu. Zkušenosti s metrem, železnicí i dálnicemi ukazují, že nová doprava dokáže zvýšit hodnotu bydlení. Rozhoduje však hlavně ušetřený čas, jistota projektu a poloha nemovitosti.
Podobu celé nové čtvrti v okolí stanice určuje územní studie, kterou si vedení magistrátu nechalo zpracovat již dříve. Záměrem je vybudovat plnohodnotnou městskou čtvrť, jež propojí bydlení, služby, veřejná prostranství a dopravní infrastrukturu.
Metro D má na Nové Dvory dorazit v roce 2032
Stanice Nové Dvory bude součástí linky metra D, která má v budoucnu propojit náměstí Míru s Písnicí. Výstavba první části nové trasy začala v roce 2022.
Podle aktuálního harmonogramu by měl být úsek mezi Pankrácí a Novými Dvory uveden do provozu ve druhé polovině roku 2032. Na trase mají jezdit automatické soupravy bez strojvedoucích. Ve vzdálenější budoucnosti Praha počítá také s prodloužením linky z náměstí Míru na náměstí Republiky.
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