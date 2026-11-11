Kdysi tu čepovali pivo vorařům. Dnes se tu konají svatby a celý areál je na prodej
Čtyři století historie, architektura oceňovaného ateliéru ORA a svatby rezervované téměř na celý příští rok. Na realitní trh míří výjimečná usedlost Na Lisu nedaleko Roudnice nad Labem, kterou její majitelé zachránili před zkázou a proměnili ve vyhledávané místo pro svatby a společenské akce. Nemovitost z roku 1608 nabízí ubytování, téměř šest tisíc metrů čtverečních pozemku i zavedený provoz.
Na samotě nad pravým břehem Labe, nedaleko Roudnice nad Labem, stojí dům, jehož historie sahá až do roku 1608. Kdysi se tu lisovalo víno, později se v místní hospodě tančilo a čepovalo pivo. Pak přišla desetiletí chátrání. Dnes je z někdejší lisovny vyhledávané místo pro svatby, oslavy a soukromé pobyty. A právě tato historická usedlost v Brzánkách se nyní objevila v nabídce realitní kanceláře Czech Republic Sotheby’s International Realty.
Nejde přitom jen o prodej zajímavé historické nemovitosti. Nový majitel může převzít také fungující svatební a eventový areál s kompletním vybavením a již sjednanými rezervacemi. Podle realitní kanceláře je svatební sezona 2027 téměř obsazená. Kolik bude muset zájemce za usedlost zaplatit, nabídka neprozrazuje. Cena je k dispozici pouze na vyžádání.
Z ruiny vznikl architektonický unikát
Příběh domu Na Lisu je pozoruhodný především tím, jak málo chybělo k jeho úplnému zániku. Na podzim roku 2020 získala historická usedlost nové majitele, kteří se rozhodli chátrající objekt zachránit a vrátit mu život. Budova byla tehdy ve velmi špatném stavu. Po letech bez využití se stala terčem vandalů a postupně se proměnila v ruinu.
Majitelé se rozhodli dům zachránit a ke spolupráci přizvali architekta Jana Veissera ze známého ateliéru ORA. Jejich záměrem nebylo vytvořit dokonale uhlazenou novostavbu ukrytou ve starých zdech, ale zachovat maximum původní atmosféry. Rekonstrukce probíhala v letech 2021 až 2022 a část prací majitelé realizovali svépomocí.
Výsledkem je stavba, která na první pohled působí, jako by se jí rekonstrukce téměř nedotkla. Fasáda zůstala záměrně oprýskaná, místy odhaluje staré opukové zdivo a kontrastuje s výraznými zelenými okenními rámy. Uvnitř se podařilo zachovat historické konstrukce, použít stoletou opukovou dlažbu a doplnit interiér modřínovými dveřmi, kachlovými kamny na míru či ručně vyráběnými vypínači.
Rákosová střecha, dubové podlahy ze staletého dřeva a kachlová pec jako z 19. století. Na první pohled tradiční jihočeská usedlost, za jejími zdmi se ale skrývá bydlení, které má k obyčejné chalupě daleko. Více než tři sta let staré stavení na Strakonicku prošlo náročnou rekonstrukcí, při níž dostalo hlavní slovo tradiční řemeslo. Nechybí však ani sauna, vířivka či přírodní koupací jezírko. Nyní je nemovitost na prodej.
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Rákosová střecha, dubové podlahy ze staletého dřeva a kachlová pec jako z 19. století. Na první pohled tradiční jihočeská usedlost, za jejími zdmi se ale skrývá bydlení, které má k obyčejné chalupě daleko. Více než tři sta let staré stavení na Strakonicku prošlo náročnou rekonstrukcí, při níž dostalo hlavní slovo tradiční řemeslo. Nechybí však ani sauna, vířivka či přírodní koupací jezírko. Nyní je nemovitost na prodej.
Za víkendovou svatbu přes sto tisíc korun
Z investičního pohledu je zajímavé, že se usedlost Na Lisu neprodává jen jako historická nemovitost, ale také jako zavedený svatební byznys. Pronájem celého areálu na víkend v hlavní sezoně vyjde podle aktuálního ceníku na 112 tisíc korun, mimo sezonu na 94 600 korun. Další příjmy může přinášet catering, za který si provozovatelé obvykle účtují 1500 až 3000 korun na osobu a den.
O popularitě místa svědčí i téměř zaplněný svatební kalendář na rok 2027. V hlavní sezoně zbývají podle webu areálu pouze dva volné víkendové termíny, a to 10. července a 25. září. Nakolik je však svatební byznys skutečně výnosný, není jasné. Provozovatelé totiž údaje o tržbách, nákladech ani zisku nezveřejňují.
Šest pokojů, zahrada a vlastní svatební místo
Usedlost nabízí 380 metrů čtverečních podlahové plochy a dispozici 8+1. V šesti ubytovacích pokojích může na běžných lůžkách přespat 14 hostů, další kapacitu lze vytvořit pomocí přistýlek. Každý pokoj disponuje vlastní koupelnou. Součástí objektu je také společenský sál, bar, kuchyňské a cateringové zázemí a vybavení pro pořádání větších akcí.
K domu náleží zahrada o rozloze 5913 metrů čtverečních s venkovním obřadním místem, ohništěm, grilem a odpočinkovými zónami. Hosté mohou využívat také koupací sud na vyhlídkové terase, připravuje se wellness. Parkoviště pojme až 27 automobilů. Podle podkladů realitní kanceláře se objekt nachází mimo záplavovou zónu a nepodléhá památkové ochraně.
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Kdysi svatební dar, později majetek čečenských miliardářů a dnes nemovitost hledající nového majitele. Uprostřed krušnohorských lesů nedaleko Karlových Varů se prodává historický lovecký zámeček Favorit. Rozlehlý areál s kaplí, hájovnou a tanečním sálem nabízí realitní kancelář Sotheby's International Realty.
Pivo pro voraře a zaniklé vinice
Historie místa přitom nabízí příběh, který by se neztratil ani ve filmu. Původní dům sloužil jako lisovna vína a v okolních svazích se kdysi rozkládaly vinice. Ještě v padesátých letech minulého století zde fungovala hospoda s tanečním sálem. Její provozovatel, pan Vališ, podle vzpomínek zaznamenaných na webu usedlosti provozoval také přívoz přes Labe, aby přilákal hosty z protějšího břehu.
Mezi štamgasty patřili i voraři. Ti si údajně nechávali čepovat pivo přímo během plavby po řece. Hospodský jim ho z břehu přeléval do nádob, které si vezli s sebou. Právě společenská tradice místa se po rekonstrukci vrátila, byť místo tanečních zábav dnes převažují svatby a soukromé oslavy.
Kolik ale bude muset nový majitel za svatební ráj na břehu Labe zaplatit? Sotheby’s cenu veřejně neuvádí a odkrývá ji pouze vážným zájemcům. Podle orientačního odhadu, který zohledňuje rozlohu pozemku, nákladnou rekonstrukci, atraktivitu místa i zavedený svatební byznys, by se cenovka mohla pohybovat mezi 30 a 40 miliony korun. Pomyslný střed tak leží kolem 35 milionů. Jde však pouze o odhad, nikoliv o potvrzenou prodejní cenu.
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Český trh s historickými sídly se v posledních letech výrazně proměnil. Investoři dnes pečlivě zvažují nejen kupní cenu, ale především náklady na rekonstrukci, budoucí provoz a možnosti využití objektu. Zámek už dávno není impulzivní koupi, ale dlouhodobým projektem.
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