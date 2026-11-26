Teplice získají novou dominantu. Přestavba Stínadel dostala zelenou, fanoušci přijdou o výhled na Krušné hory
Fotbalový stadion Na Stínadlech čeká zásadní proměna. FK Teplice získal pravomocné stavební povolení na rozsáhlou rekonstrukci, která má ze současného stadionu vytvořit moderní multifunkční arénu. Klub sní o evropských pohárech i reprezentačních zápasech. Nejdřív ale musí vyřešit financování, při němž spoléhá také na město, kraj a stát.
Fotbalové Teplice jsou o krok blíž novému stadionu. Projekt Stínadla 2.0, který počítá s komplexní rekonstrukcí tradičního domácího stánku FK Teplice, získal pravomocné stavební povolení. Rozhodnutí nabylo právní moci v pátek 20. listopadu 2026 a klubu otevírá cestu k další fázi příprav. Současný stadion by se měl v budoucnu proměnit v moderní sportovní a společenskou arénu, která nebude sloužit pouze fotbalu.
Získání stavebního povolení znamená dokončení jedné z nejdůležitějších etap přípravy projektu. Samotné zahájení stavebních prací však zatím není jisté. Klub nyní musí především sestavit finanční model, který umožní rozsáhlou investici uskutečnit. Vedení FK Teplice proto připravuje jednání s veřejnými institucemi i dalšími potenciálními partnery.
Ostravští radní schválili smlouvu na projektovou dokumentaci nového stadionu na Bazalech. Za přípravu projektu areny pro zhruba 20 tisíc diváků má město zaplatit přibližně 273 milionů korun, stavební povolení chce získat do dvou let. Celý projekt Ostrava odhaduje na pět miliard korun. O financování chce jednat se státem a zvažuje také zapojení soukromých partnerů.
Návrat Baníku na Bazaly za pět miliard. Ostrava by zvládla zaplatit polovinu
Reality
Ostravští radní schválili smlouvu na projektovou dokumentaci nového stadionu na Bazalech. Za přípravu projektu areny pro zhruba 20 tisíc diváků má město zaplatit přibližně 273 milionů korun, stavební povolení chce získat do dvou let. Celý projekt Ostrava odhaduje na pět miliard korun. O financování chce jednat se státem a zvažuje také zapojení soukromých partnerů.
Stadion pro evropské poháry i českou reprezentaci
Ambice teplického klubu sahají daleko za hranice domácí ligy. Nová Stínadla mají nabídnout podmínky pro pořádání významných mezinárodních utkání, evropských pohárových soutěží i zápasů české fotbalové reprezentace. Pořádání těchto duelů však bude záviset také na splnění dalších požadavků příslušných soutěží.
Projekt zároveň počítá s tím, že stadion nebude žít pouze během fotbalových zápasů. Nové prostory mají sloužit kulturním, společenským, firemním a komunitním akcím. Teplice tak chtějí vytvořit multifunkční areál využitelný po celý rok, který posílí sportovní i společenské zázemí města a celého Ústeckého kraje.
Nový stadion Sparty na Strahově by mohl nést rukopis jednoho z nejslavnějších architektů světa. Miliardář Daniel Křetínský podle informací Newstreamu jednal s Normanem Fosterem, jehož ateliér navrhl mimo jiné futuristickou arénu Manchesteru United pro sto tisíc diváků. Pražská Sparta plánuje stadion pro 40 tisíc fanoušků, který má být mnohem víc než jen místem fotbalových zápasů. Zapojí se do projektu i Foster?
Sparta by mohla mít stadion od ikony světové architektury. Křetínský jednal s Normanem Fosterem
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Nový stadion Sparty na Strahově by mohl nést rukopis jednoho z nejslavnějších architektů světa. Miliardář Daniel Křetínský podle informací Newstreamu jednal s Normanem Fosterem, jehož ateliér navrhl mimo jiné futuristickou arénu Manchesteru United pro sto tisíc diváků. Pražská Sparta plánuje stadion pro 40 tisíc fanoušků, který má být mnohem víc než jen místem fotbalových zápasů. Zapojí se do projektu i Foster?
Kdo přestavbu zaplatí? Klub se obrací na město, kraj i stát
Největší otevřenou otázkou zůstávají peníze. FK Teplice chce financování postavit na spolupráci soukromého a veřejného sektoru, přičemž významnou roli by podle jeho představ mělo sehrát statutární město Teplice. Klub argumentuje tím, že ve většině českých měst sportovní infrastrukturu vlastní nebo financuje právě samospráva.
Vedle města plánuje vedení klubu jednat také s Ústeckým krajem, Národní sportovní agenturou a dalšími možnými partnery. Cílem je sestavit dlouhodobě udržitelný model financování, který bude odpovídat rozsahu plánované investice a jejímu významu pro region. Konkrétní rozpočet rekonstrukce ani termín zahájení stavebních prací zatím není znám.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.