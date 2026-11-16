Když se o architekturu soutěží. Jihlava sklízí ceny, Brno kritiku
Jihlava sklízí prestižní architektonická ocenění, Brno kritiku. Zatímco Horácká aréna vzešla z architektonické soutěže a sbírá ceny, brněnský sportovní areál za Anthroposem za 358 milionů korun vzniká bez ní. Architekti se ptají, proč. Město má přitom už stavební povolení a po letech průtahů se chystá stavět.
Dvě moravská města, dva odlišné přístupy k přípravě veřejných staveb? Jihlava slaví úspěch své nové Horácké multifunkční arény, která získala Českou cenu za architekturu 2026 i Cenu veřejnosti. Stavba navržená architektonickým studiem CHYBIK + KRISTOF vzešla z architektonické soutěže. V Brně mezitím vyvolává diskusi příprava sportovně-rekreačního areálu za Anthroposem v Pisárkách. Projekt za přibližně 358 milionů korun získal na začátku listopadu pravomocné povolení záměru, kritici však upozorňují, že jeho podobě nepředcházela otevřená architektonická soutěž.
Na rozdílný přístup upozornil na sociálních sítích ateliér Holky rády architekturu. Podle jeho zástupců představuje architektonická soutěž základní nástroj pro výběr kvalitního řešení významných veřejných investic. Kritika přichází právě ve chvíli, kdy se Brno po téměř osmi letech příprav a komplikací chystá zahájit realizaci nového areálu.
Jihlava ukázala, co může přinést architektonická soutěž
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě, kterou navrhlo studio CHYBIK + KRISTOF, získala hlavní ocenění České ceny za architekturu 2026. Stavba s charakteristickou červenou fasádou vznikla na místě původního zimního stadionu nedaleko historického centra města. Vedle sportovních a kulturních akcí nabízí také další veřejně přístupné funkce. Výsledný návrh vzešel z architektonické soutěže, která umožnila porovnat různé přístupy k podobě nové městské dominanty.
Právě jihlavský příklad zmiňují kritici brněnského projektu. „Brno se rádo prezentuje jako město, kterému záleží na kvalitě veřejného prostoru. O to víc nás překvapuje, když zásadní záměry, jako je nová podoba areálu Za Anthroposem, vznikají bez otevřené architektonické soutěže a bez širší odborné debaty,“ uvedl ateliér Holky rády architekturu na Instagramu.
„Architektonická soutěž je základní a spolehlivý nástroj, jak pro město vybrat to nejlepší řešení. Jde to v Jihlavě, šlo to u Velodromu nebo na Moravském náměstí. Proč to u Anthroposu nejde?“ ptají se autoři příspěvku.
Červená aréna v Jihlavě zastínila pražské i brněnské stavby. Nejvyšší ocenění Grand Prix Architektů 2026 získalo studio Chybik + Kristof. Porotu zaujaly také nové nádraží v pražských Bubnech, školka ve Vokovicích či proměna plzeňské náplavky. Česká architektura ukazuje, že velké věci vznikají i mimo metropole.
Ani Praha, ani Brno. Architektonický triumf slaví Jihlava, Horácká aréna získala prestižní cenu
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Červená aréna v Jihlavě zastínila pražské i brněnské stavby. Nejvyšší ocenění Grand Prix Architektů 2026 získalo studio Chybik + Kristof. Porotu zaujaly také nové nádraží v pražských Bubnech, školka ve Vokovicích či proměna plzeňské náplavky. Česká architektura ukazuje, že velké věci vznikají i mimo metropole.
Brno připravuje dvanáct sportovišť za 358 milionů
Nový sportovně-rekreační komplex má vyrůst v bývalém vojenském areálu za Anthroposem v brněnských Pisárkách, který město získalo od ministerstva obrany v roce 2019. Projekt za 358 milionů korun bez DPH počítá s vybudováním dvanácti sportovišť, včetně horolezecké stěny, víceúčelových hřišť, in-line okruhů, pumptracku či fotbalových hřišť.
Přípravy projektu začaly už v roce 2018, jeho realizaci však provázely komplikace. V roce 2023 stavební úřad zrušil povolení po námitkách účastníků řízení a město muselo projekt upravit. Následovaly také majetkové spory, které Brno vyřešilo směnou nemovitostí se společností Aurus Investments a dohodou s Agenturou SAIN. Ta následně stáhla své odvolání, díky čemuž povolení záměru začátkem listopadu nabylo právní moci.
Výstavbu zajistí společnost Metrostav CZ, dříve Metrostav DIZ, která má na dokončení areálu 17 měsíců. Původně vysoutěžená cena necelých 339 milionů korun se po úpravách požadovaných budoucími uživateli zvýšila na 358 milionů korun.
Praha ztrácí tempo, Brno naopak hlásí výrazný růst prodejů nových bytů. Ceny ale rostou v obou městech, přestože nabídka novostaveb výrazně vzrostla. Metr čtvereční nového bytu stojí v Praze téměř 194 tisíc korun, v Brně přes 158 tisíc. Za běžný dvoupokojový byt tak kupující v hlavním městě zaplatí zhruba o dva miliony korun více.
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Praha ztrácí tempo, Brno naopak hlásí výrazný růst prodejů nových bytů. Ceny ale rostou v obou městech, přestože nabídka novostaveb výrazně vzrostla. Metr čtvereční nového bytu stojí v Praze téměř 194 tisíc korun, v Brně přes 158 tisíc. Za běžný dvoupokojový byt tak kupující v hlavním městě zaplatí zhruba o dva miliony korun více.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.