Švédský realitní gigant SBB zvažuje prodej. Nemá na splácení dluhu

Švédský nemovitostní gigant SBB se otřásá v základech. Doplácí na prudce rostoucí zadlužení z minulých let. Akcie firmy s portfoliem nájemních bytů a komerčních nemovitostí o celkové hodnotě 13 miliard dolarů, tedy zhruba 290 miliard korun, spadly o více než 90 procent oproti vrcholu v roce 2021. Představenstvo nyní uvedlo, že zvažuje prodej jednotlivých divizí, specifických aktiv, nebo dokonce celé firmy.

Vývoj na švédském trhu, kde v minulých letech rostly ceny nemovitostí nejrychlejším tempem v Evropě, vyvolává obavy v dalších zemích. Prakticky celý evropský realitní sektor nyní čelí problémům plynoucím z nárůstu úrokových sazeb.

Společnost SBB, jak je Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB více známá, zahájila strategickou revizi, která by mohla vyústit v „prodej společnosti, obchodních divizí nebo konkrétních aktiv, stejně jako další strategické transakce,“ stojí v prohlášení představenstva SBB.

Dluh firmy se vyšplhal do astronomické výše osmi miliard dolarů, v přepočtu asi 177 miliard korun. Generální ředitel SBB Ilija Batljan založil SBB v roce 2016. Dnes 55letý byznysmen původem z Černé Hory uprchl z bývalé Jugoslávie během válečného konfliktu v 90. letech. Po studiích na Stockholmské univerzitě se stal aktivním politikem švédské sociální demokracie.

Cesta do dluhové pasti

Klíčem k agresivnímu růstu SBB v předchozích letech byla dluhová marnotratnost, která se opírala o levné financování na dluhopisových trzích, píše agentura Bloomberg.

Avšak s klesajícími výnosy dluhopisů a dražšími úvěry se hromada dluhu společnosti v astronomické výši osmi miliard dolarů najednou stala neudržitelnou. Tváří v tvář požadavkům investorů a ratingových firem, aby snížila pákový efekt, se SBB zavázala prodat aktiva v hodnotě šesti miliard švédských korun, tedy přes půl miliardy dolarů.

Tato snaha ale nemohla přinést dostatečný efekt. Cíl šest miliard švédských korun „je velmi málo ve vztahu k účetní bilanci 160 miliard korun,“ přiznal nyní Batljan. Právě k této částce totiž dospěly společnosti odpovědné za veřejné ratingy SBB.

Propad ratingu

Firma přišla tento měsíc o úvěrový status investičního stupně coby zásadní nástroj k odblokování levného financování, a to jak u S&P Global Rating, tak u ratingové agentury Fitch. Krok S&P z 8. května vyvolal mezi investory paniku a vedl k 40procentnímu propadu ceny akcií. SBB tak byla nucena odložit výplatu dividendy a zrušila plány na prodej akcií.

„To, co k této situaci vedlo, je úroveň, na které se obchoduje s akciemi společnosti,” řekl Batljan. „Tržní hodnota SBB se velmi silně odchyluje od vnitřní hodnoty našeho vlastního kapitálu. Pokud prodáme celou společnost, budeme chtít velmi dobrou cenu,” zdůraznill generální ředitel SBB.

Kdo bude další?

Problém švédského realitního trhu je ovšem širší. Jak uvedl Bloomberg, tamní realitní společnosti budou v příštích pěti letech refinancovat dluhy ve výši přes 40,8 miliardy dolarů, z nichž čtvrtina je splatná už v letošním roce. Švédsko je tak považováno za lakmusový papírek vývoje evropského nemovitostního trhu po konci éry levných peněz.

