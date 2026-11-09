Byty jsou opět dražší. Pozemky ale zdražují ještě rychleji
České nemovitosti dál zdražují a ve třetím čtvrtletí se jejich ceny dostaly na nová maxima. Byty meziročně přidaly 9,3 procenta, rodinné domy 8,4 procenta a nejrychleji rostly ceny pozemků, které zdražily o více než desetinu. U bytů se ale tempo růstu začíná brzdit, mimo jiné kvůli dražším hypotékám a přísnějším podmínkám pro financování investičních nemovitostí.
Ceny nemovitostí v Česku pokračují v růstu, tempo se ale u jednotlivých segmentů začíná výrazně lišit. Podle ČSOB Indexu bydlení zdražily byty ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,3 procenta a meziročně o 9,3 procenta. Rodinné domy přidaly za tři měsíce dvě procenta a proti loňsku 8,4 procenta. Nejvýraznější růst zaznamenaly pozemky, jejichž ceny mezičtvrtletně vzrostly o 2,6 procenta a meziročně o více než desetinu.
Byty dál zdražují, tempo ale slábne
Právě u bytů je patrné zpomalování. Mezičtvrtletní růst cen byl nejnižší za více než dva roky, což ČSOB spojuje s růstem průměrných tržních hypotečních sazeb a zpřísněním podmínek České národní banky pro hypotéky na investiční byty. Generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek očekává, že zpomalování růstu cen bude pokračovat i ve zbytku roku.
Největší zájem byl ve třetím čtvrtletí o menší byty 1+1 a 1+kk ve velkých městech. U investičních nemovitostí dominovaly dispozice 2+1 a 2+kk. Mezi jednotlivými regiony jsou ale výrazné rozdíly: ve Středočeském a Libereckém kraji ceny proti předchozímu čtvrtletí stagnovaly, zatímco ve Zlínském kraji vyskočily o 5,6 procenta a v Pardubickém o 3,6 procenta. Praha přidala jen 0,7 procenta.
Každý metr čtvereční se počítá. Při současných cenách nemovitostí může deset metrů obytné plochy představovat investici přes milion korun. Jenže i malý byt může nabídnout překvapivě velkorysé bydlení. Stačí promyšlená dispozice, chytrý nábytek nebo nečekané využití prostoru.
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Každý metr čtvereční se počítá. Při současných cenách nemovitostí může deset metrů obytné plochy představovat investici přes milion korun. Jenže i malý byt může nabídnout překvapivě velkorysé bydlení. Stačí promyšlená dispozice, chytrý nábytek nebo nečekané využití prostoru.
Domy rostou pomaleji
Rodinné domy byly z pohledu cenového růstu nejpomalejším sledovaným segmentem, mezičtvrtletně ale zdražovaly rychleji než v předchozích třech měsících. Současně mírně vzrostla jejich nabídka i počet prodejů. Výstavba rodinných domů se meziročně zvýšila, podle ČSOB však výsledek ovlivňuje nízká srovnávací základna i sezonnost, protože většina staveb se zahajuje na jaře a v létě.
„Zájemci o domy jsou opatrní a pečlivě zvažují poměr ceny, lokality a energetické náročnosti budovy,“ uvedl Vašek. Právě energetická náročnost tak vedle ceny a polohy dál patří mezi klíčové parametry, podle kterých kupující nabídku posuzují.
Pozemků ubývá, ceny rostou nejrychleji
Největší tlak na ceny zůstává u stavebních pozemků. Jejich nabídka proti druhému čtvrtletí klesla o pět procent, což podle indexu dál podporovalo zdražování. Největší zájem byl o parcely do 650 metrů čtverečních v okolí velkých měst.
Kupující zároveň dál vyhledávají lokality s dobrou dopravní dostupností, a to i ve větší vzdálenosti od velkých center. Právě kombinace omezené nabídky a přetrvávající poptávky tak z pozemků dělá segment, který ve třetím čtvrtletí zdražoval nejrychleji.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.