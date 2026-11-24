Sen o vlastním domě se prodražuje. Stavba za 5,5 milionu může vyjít na 7,6 milionu
Postavit si vlastní rodinný dům za pět milionů? Na papíře možná. Nová analýza 742 typových domů ukazuje, že běžná novostavba o rozloze kolem 110 metrů čtverečních vychází přibližně na 5,5 milionu korun. Jenže po započtení dalších výdajů se modelový rozpočet vyšplhá až na 7,6 milionu. A to stále bez pozemku. Stavební práce i materiály navíc dál zdražují.
Vlastní dům se zahradou zůstává pro řadu Čechů životním snem. Jenže kolik dnes vlastně stojí ho postavit? Při procházení katalogů stavebních firem může budoucí stavebník snadno nabýt dojmu, že se s několika miliony korun pohodlně vejde do rozpočtu. Realita plánování stavby je ale složitější. Cena samotného domu totiž zdaleka nemusí odpovídat částce, kterou bude nakonec potřebovat.
Podle nového Kolaudo indexu cen typových domů vychází běžný rodinný dům o rozloze 100 až 120 metrů čtverečních přibližně na 5,5 milionu korun. Když se však připočtou další náklady spojené se stavbou a dokončením bydlení, modelový rozpočet roste na zhruba 7,6 milionu korun. A to ještě nepočítá s nákupem pozemku, který může celkovou investici výrazně navýšit.
Po pětadvaceti letech navrhování pro jiné postavil dům pro sebe. Architekt Jan Jakub Tesař do něj otiskl všechno, co se za svou profesní dráhu naučil, a z komplikované pražské proluky vytěžil maximum. Vznikl dům bez klasické chodby, s jídelnou vysokou přes čtyři metry a podlažími posunutými o půl patra.
Tři rezavé garáže a skoro nezastavitelná parcela. Architekt tam postavil vlastní dům
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Po pětadvaceti letech navrhování pro jiné postavil dům pro sebe. Architekt Jan Jakub Tesař do něj otiskl všechno, co se za svou profesní dráhu naučil, a z komplikované pražské proluky vytěžil maximum. Vznikl dům bez klasické chodby, s jídelnou vysokou přes čtyři metry a podlažími posunutými o půl patra.
Katalogová cena je jen část příběhu
Index porovnává nabídky 742 typových domů od 38 českých stavebních společností. Srovnávat jejich ceny ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Každá firma totiž do základní nabídky zahrnuje jiný rozsah prací a vybavení. Autor analýzy, datový analytik Vojtěch Kunc, proto ceny převedl na společný základ zahrnující dokončení na klíč, základovou desku, tepelné čerpadlo, projektovou dokumentaci, dopravu i DPH. Položky, které v cenících chyběly, doplnil odhadem.
Rozdíl není zanedbatelný. Medián cen uváděných stavebními firmami dosahuje 46 471 korun za metr čtvereční. Po sjednocení rozsahu dodávky stoupá na 51 790 korun, tedy přibližně o jedenáct procent. Nejde přitom o skutečně zaplacené ceny dokončených staveb, ale o přepočtené nabídkové ceny, které umožňují jednotlivé domy lépe porovnat.
České nemovitosti dál zdražují a ve třetím čtvrtletí se jejich ceny dostaly na nová maxima. Byty meziročně přidaly 9,3 procenta, rodinné domy 8,4 procenta a nejrychleji rostly ceny pozemků, které zdražily o více než desetinu. U bytů se ale tempo růstu začíná brzdit, mimo jiné kvůli dražším hypotékám a přísnějším podmínkám pro financování investičních nemovitostí.
Byty jsou opět dražší. Pozemky ale zdražují ještě rychleji
Reality
České nemovitosti dál zdražují a ve třetím čtvrtletí se jejich ceny dostaly na nová maxima. Byty meziročně přidaly 9,3 procenta, rodinné domy 8,4 procenta a nejrychleji rostly ceny pozemků, které zdražily o více než desetinu. U bytů se ale tempo růstu začíná brzdit, mimo jiné kvůli dražším hypotékám a přísnějším podmínkám pro financování investičních nemovitostí.
Další dva miliony, a stále bez pozemku
Samotnou stavbou ale výdaje nekončí. Přípojky, poplatky, stavební dozor, kuchyň, úpravy okolí domu nebo finanční rezerva představují další položky, na které se při prvotním plánování snadno zapomíná. Podle modelového propočtu Kolauda mohou k ceně typového domu přidat přibližně 2,1 milionu korun. Rodina, která počítala s investicí kolem 5,5 milionu, tak může ve výsledku potřebovat zhruba 7,6 milionu, stále bez pozemku.
Právě tento rozdíl ukazuje, proč se při výběru domu nevyplatí řídit pouze nejnižší cenovkou v katalogu. Důležité je vědět, co všechno za uvedenou částku stavební firma skutečně dodá a které práce či vybavení bude nutné zaplatit zvlášť. Částka 7,6 milionu je přitom orientační model, nikoliv doložená konečná cena konkrétní realizace.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Menší dům? Za metr zaplatíte víc
Zajímavý paradox přináší také velikost stavby. Kdo se rozhodne uskromnit a postavit menší rodinný dům, sice zpravidla ušetří na celkové investici, nikoliv však na ceně za metr čtvereční. U domů do 80 metrů čtverečních vychází jeden metr na 57 733 korun, zatímco u staveb o rozloze alespoň 150 metrů čtverečních na 46 514 korun. Rozdíl dosahuje 24 procent.
Vysvětlení je poměrně jednoduché. Kuchyň, koupelnu, technické zázemí nebo vytápění potřebuje téměř každý dům bez ohledu na velikost. Tyto náklady se ale s ubývající podlahovou plochou nesnižují stejným tempem. U většího domu se proto rozpočítají na více metrů čtverečních. Neznamená to ovšem, že je výhodnější stavět co největší dům. S jeho velikostí rostou celkové pořizovací náklady i budoucí výdaje na provoz a údržbu.
Drahé stavební parcely, úroky nad pěti procenty a tlak na nižší provozní náklady mění představu o rodinném bydlení. Místo velkých domů začínají část trhu zajímat kompaktní stavby o desítkách metrů čtverečních. Trend nahrává dřevostavbám, montovaným domům i nové podobě vícegeneračního bydlení, kdy na jednom rodinném pozemku vzniká druhý menší dům.
Pozemek spolkne miliony, na dům nezbývá. Češi objevují malé dřevostavby
Reality
Drahé stavební parcely, úroky nad pěti procenty a tlak na nižší provozní náklady mění představu o rodinném bydlení. Místo velkých domů začínají část trhu zajímat kompaktní stavby o desítkách metrů čtverečních. Trend nahrává dřevostavbám, montovaným domům i nové podobě vícegeneračního bydlení, kdy na jednom rodinném pozemku vzniká druhý menší dům.
Dřevostavba, nebo zděný dům? Cenový rozdíl překvapí
Ani volba stavební technologie nemusí přinést tak výraznou úsporu, jakou by někteří zájemci očekávali. Zděné domy vycházejí podle indexu v mediánu na 54 556 korun za metr čtvereční, zatímco dřevostavby na 51 539 korun. Rozdíl činí přibližně šest procent. Větší cenové rozdíly přitom analýza nachází mezi jednotlivými dodavateli v rámci stejné technologie než mezi oběma skupinami staveb.
Do rozpočtů navíc promlouvá pokračující zdražování stavebnictví. Podle Českého statistického úřadu byly stavební práce v říjnu 2026 meziročně dražší o 4,2 procenta. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly dokonce o 7,1 procenta. Přestože jde o statistiku celého odvětví, nikoliv pouze rodinných domů, ukazuje, že tlak na náklady stavebníků přetrvává.
Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Byznys Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
Dřeva máme dost. Na rodinný dům přiroste v českých lesích za dvě minuty
Reality
Dřevo na jeden rodinný dům přiroste podle zástupců oboru v českých lesích zhruba za dvě minuty. Tuzemští výrobci chtějí místo kulatiny vyvážet hotové stavební konstrukce a získávat více zakázek na bytové domy, školy či nemocnice. Proč se tedy ze dřeva nestaví víc? V debatě Newstream Leaders Byznys Talks zaznělo, že vedle technologií rozhodují zkušenosti projektantů, přístup veřejných zadavatelů, ekonomika developmentu i délka povolování.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.