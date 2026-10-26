Češi objevili levnější cestu k bydlení. Za cenu pražského bytu mohou mít dům se zahradou
Rodinné domy se letos prodávají výrazně častěji než loni, jejich ceny ale zůstávají překvapivě stabilní. Za prvních sedm měsíců se v Česku prodalo přes 23 tisíc domů, meziročně téměř o 28 procent více a nejvíce za posledních pět let. Průměrná červencová cena přitom dosáhla 5,8 milionu korun, jen asi o procento více než před rokem.
Trh s rodinnými domy letos výrazně ožil. Za prvních sedm měsíců se v Česku prodalo 23 148 domů, meziročně téměř o 28 procent více a zároveň nejvíce za stejné období za posledních pět let. Ceny přitom nerostly zdaleka tak rychle jako počet transakcí. V červenci se dům prodával v průměru za 5,8 milionu korun, tedy jen zhruba o procento dráž než před rokem, vyplývá z analýzy Maxima Reality založené na datech z katastru nemovitostí.
Vývoj se tak liší od trhu se staršími byty. Těch se za prvních sedm měsíců prodalo 28 571, meziročně jen o tři procenta více, jejich ceny ale rostly podstatně rychleji. Mediánová cena staršího bytu v červenci vystoupala na 4,3 milionu korun, což bylo historické maximum.
Rekreační nemovitosti už nejsou jen druhým domovem, ale také investicí a součástí životního stylu. Češi přitom stále více požadují kvalitní architekturu, soukromí a špičkové služby. Jak se mění rekreační development a co rozhoduje o úspěchu projektů? O tom v diskusi Leaders Byznys Talks debatovali Jan Jerie z Crescon, Michal Čapek z Capek&co. a Petr Marek z Fipox.
Za apartmán miliony, za zážitek ještě víc. Češi mění pravidla rekreačního developmentu
Reality
Rekreační nemovitosti už nejsou jen druhým domovem, ale také investicí a součástí životního stylu. Češi přitom stále více požadují kvalitní architekturu, soukromí a špičkové služby. Jak se mění rekreační development a co rozhoduje o úspěchu projektů? O tom v diskusi Leaders Byznys Talks debatovali Jan Jerie z Crescon, Michal Čapek z Capek&co. a Petr Marek z Fipox.
Domy táhnou, ceny ale drží
Podle obchodního ředitele Maxima Reality Jakuba Šolara si trh s rodinnými domy zřejmě našel lokální maximum a tempo prodejů může začít zpomalovat. Za možné důvody označuje vysoké úrokové sazby a rostoucí ceny stavebních prací. Přesto právě současná kombinace vyšší nabídky a relativně stabilních cen dělá z rodinných domů v některých regionech výrazně dostupnější alternativu k městským bytům.
Rozdíl je patrný hlavně při srovnání s Prahou. Průměrný pražský byt o rozloze 58 metrů čtverečních stál v červenci přibližně 8,9 milionu korun. Za zhruba polovinu této částky bylo možné v Jihočeském či Plzeňském kraji nebo na Vysočině pořídit větší rodinný dům se zahradou.
Beskydskou Ostravici čeká další etapa proměny areálu Arcibiskupské pily. Ridera Development tam v rámci projektu Kořeny Ostravice za zhruba 700 milionů korun vybuduje sedm nízkopodlažních domů se 113 byty, zelené náměstí a komerční prostory pro kavárny, obchody a další služby. Dokončení bytů je plánováno na rok 2029.
Přes sto bytů a nové náměstí. Areál bývalé pily v Beskydech čeká proměna za 700 milionů
Reality
Beskydskou Ostravici čeká další etapa proměny areálu Arcibiskupské pily. Ridera Development tam v rámci projektu Kořeny Ostravice za zhruba 700 milionů korun vybuduje sedm nízkopodlažních domů se 113 byty, zelené náměstí a komerční prostory pro kavárny, obchody a další služby. Dokončení bytů je plánováno na rok 2029.
Pražská drahota žene rodiny za město
Nedostupnost bydlení v hlavním městě podle Šolara tlačí část rodin do okolí Prahy nebo do krajů s dobrou dopravní dostupností. Největším regionálním trhem je proto Středočeský kraj, kde se za sedm měsíců prodalo téměř 5000 rodinných domů. To představuje více než pětinu všech prodejů v Česku.
Stabilitu cen potvrzují i další data. Podle platformy Bezrealitky ceny starších rodinných domů ve třetím čtvrtletí ve většině krajů stagnovaly nebo klesaly. Meziročně se prakticky nezměnily a oproti druhému čtvrtletí spadly o tři procenta na 66 408 korun za metr čtvereční. Výrazné rozdíly ale zůstávají mezi jednotlivými nemovitostmi: moderní nízkoenergetické domy v dobrých lokalitách mohou dál zdražovat, zatímco některé starší domy se mohou stát téměř neprodejnými.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.