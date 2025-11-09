Nový magazín právě vychází!

Peníze nerostou na stromě. Kontribuce i daně zdražují bydlení, říká Dušan Kunovský

Dušan Kunovský z Central Groupu na snímku z roku 2019
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když jsem četl programové prohlášení vlády, řada kroků je rozvojová, říká Dušan Kunovský zakladatel a majitel největšího stavitele bytů v zemi, společnosti Central Group. Řada opatření souzní s tím, co firma již posledních deset let říká. „Klíčové je přenést to z papíru, který snese všechno, do praxe,“ hodnotí plány budoucí vlády v oblasti bytové výstavby.

Nejdůležitější je zrychlení povolování nových staveb. „Povolovací procesy se dostaly do absolutně krizové situace,“ tvrdí. V Praze trvá někdy i více než deset let získat povolení na běžný bytový dům.

Za vlády Petra Fialy se podle Kunovského krize ještě prohloubila. Ze stavebních úřadů odešla řada lidí a některé úřady jsou úplně paralyzované. Nyní vláda deklaruje rozvoj bytové výstavby jako jednu z priorit. Jak ovšem upozorňuje Kunovský, nic neproběhne rychle. Je třeba projít legislativním procesem, úředníci musejí nová pravidla vstřebat. „Když se bude intenzivně konat, na konci tohoto volebního období by se to mohlo pozitivně projevit,“ domnívá se šéf Central Group.

Jistě se bude čekat, co bude s digitalizací. A teprve až ta bude funkční, a lidé se s ní naučí pracovat, přichází na řadu schvalování staveb. Kdyby se celý proces podařil do čtyř let, bylo by to „skoro na ohňostroj“. S tím souvisí i územní plánování, které je v Praze stále rigidní. Přestože náměstek primátora Petr Havlíček na podzim představil nový územní plán. Ten však bude schválen nejdříve v polovině příštího roku.

Důležitou otázkou je také rozpočtové určení daní, kdy velká část jejich výběru míří do regionů, a nedostatečné množství jde do velkých měst, kam se lidé z obcí chtějí přesouvat. „Myslím, že by se to určitě řešit mělo. Ale je to velmi horký politický brambor, takže fakticky chápu, proč Praha nebo jiná velká města zavádějí kontribuce,“ říká Kunovský. Kontribuce znamená, že developer kromě bytů staví třeba kruhové objezdy nebo školky. Což se ovšem promítá do ceny nových bytů. „Kontribuce jsou v průměru čtvrt milionu na byt. Peníze se projeví v ceně pro klienta. To je matematika, peníze nerostou na stromě,“ tvrdí Dušan Kunovský.

Majitelé bytů často zneužívají silnější postavení vůči nájemcům, tvrdí sdružení nájemníků

Projekt Habitat v Malešicích nabídne po dokončení až tisícovku bytů.
Se svolením Skanska Residential
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

O nájemní bydlení je v Česku stále větší zájem. Kvůli převisu poptávky jsou majitelé ve výhodnější pozici než nájemník. Této situace podle Lenky Veselé, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR, majitelé často zneužívají.

„Všechno začíná inzerátem, a právě tady se často objevují první problémy,“ uvedla Veselá na konferenci o nájemním bydlení, která koncem týdne v Senátu. V inzerátech jsou podle ní nejasné nebo zavádějící informace, špatně nastavené zálohy či nezákonné poplatky.

Dotazníky pro nájemce podle ní často zavánějí zásahem do osobnostních práv, kdy si majitelé nechávají podepisovat například zákaz kouření v bytě nebo domácí zvíře. Často také chtějí informace o lidech, kteří domácnost obývají. A to třeba měsíc dopředu, což například u těhotných matek není možné relevantně takovou informaci doručit.

Ve velké míře je také rozšířená praxe, kdy provizi platí nájemce, přestože službu objednává pronajímatel. Nájemce službu nemůže ovlivnit ani se jí vyhnout.Tato praxe je v rozporu se zákonem o realitním zprostředkování – službu má hradit ten, kdo si ji objednal.

Rozšiřuje se také nekalá praxe, kdy pronajímatel požaduje takzvaný administrativní poplatek ve výši několika tisíc koroun. Žádají ho dokonce tak velcí vlastníci jako je společnost Heimstaden nebo CPI byty.

Společnosti, které si od vlastníků pronajímají byty a dál je poskytují do podnájmu třetím osobám (uživatelům), mají podle Veselá snahu obejít zákonnou ochranu nájemce. Účtují si nezákonné poplatky, například za vystavení podkladů pro získání dávky státní sociální pomoci, poplatek za změnu osob v domácnosti nebo poplatek za vybavení bytu. A také si účtují pokuty, například právě za zvíře v bytě nebo dětské nálepky na nábytku.

Lidé kvůli těmto pokutám podle zkušenosti sdružení nájemníků nechodí k soudu, jelikož soud je finančně a časově nákladný. I za běžné opotřebení, si nárokují náhradu škody. Také je málo rozšířené povědomí, že majitel by měl vracet kauci i s úroky v zákonné výši.

V příštím roce by měli majitelé bytů dostat k ruce některé nástroje, které by je ochránili před neplatiči nájmů nebo lidem, kteří porušují pravidla. Je to například „rozkaz k vyklizení nemovitosti,“ který výrazně zkracuje dobu, po kterou by neplatič protiprávně obýval. Také se mají zvýšit limity pro nájemce za drobné opravy. Od těchto úprav si účastníci trhu slibují, že by si majitelé mohli dovolit i delší než jednoleté nájemní smlouvy.

Samostatnou kapitolou je půotom takzvané sociální bydlení. Na konferenci prezentovala své závěry z průzkumů, dělaných v Plzni a v Ústí nad Labem, Platforma pro sociální bydlení. Mimochodem, v Česku pobírá nějakou sociální podporu spojenou s bydlením 400 tisíc lidí. V oblasti sociálního bydlení se často vyskytují i smlouvy na jeden nebo tři měsíce. Lidé v průzkumu opakovaně tvrdili, že se nemají na koho obrátit v případě potížíí. Pokud jde o soukromého pronajímatele, město to neřeší.

„Lidé většinou přicházejí v zoufalém rozpoložení, většina klientů bývá plačtivá, což kolikrát vede třeba i agresivnímu jednání,“ citoval jeden z poznatků průzkumu šéf projektu Mikuláš Opletal.

„Je dobře, že vláda deklaruje bydlení jako veřejný zájem. Na druhé straně, musí existovat mechanismus, jak vystěhovat neplatící nájemníky. Nemám rád sousloví obchod s chudobou. Je to obchod se sociálními dávkami. Tady se bez státu neobejdeme,“ poznamenal ombudsman Stanislav Křeček.

Zajímavou statistiku předložil Martin Lux ze Sociologického ústavu Akademie věd. Podle jejich zjištění bydlí 28,5 procenta mileniálů, tedy lidí mezi 18 a 35 let, ve vlastním bydlení. Rádo by tak ovšem chtělo bydlet s ohledem na své reálné možnosti sedmdesát procent z nich. Kdyby se neměli dívat na cenu, chtělo by vlastnické bydlení 97,5 procenta mladých.

Průzkum jasně ilustruje, že současná poptávka po nájemním bydlení je krokem z nouze v době rychle zdražujících nemovitostí. Podle indexu ČSOB Hypoteční banky byty meziročně zdražily o 14,8 procenta, zatímco reálné mzdy rostly „jen“ o 4,5 procenta.

