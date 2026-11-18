Pařížská je plná a drahá. Luxusní značky dál dobývají centrum Prahy
Pražská Pařížská patří mezi 20 nejdražších nákupních ulic světa. Roční nájemné zde dosahuje 2820 eur za metr čtvereční, přesto jsou všechny obchody obsazené. Luxusní značky dál expandují a Praha potvrzuje pozici nejdražší nákupní adresy střední a východní Evropy.
Pražská Pařížská ulice si i letos udržela pozici mezi dvaceti nejdražšími nákupními třídami světa. V žebříčku Main Streets Across the World, který každoročně sestavuje realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield, obsadila stejně jako loni 19. místo.
Roční nájemné za metr čtvereční maloobchodních prostor dosahuje 2820 eur, v přepočtu téměř 69 tisíc korun za metr čtvereční, tedy zhruba 5 700 korun měsíčně, a meziročně se nezměnilo. Praha tak zůstává nejdražší nákupní lokalitou střední a východní Evropy a svou cenovou úrovní se prakticky vyrovná například Amsterdamu. Tamní ulice P. C. Hooftstraat je s nájemným 2800 eur za metr čtvereční hned za českou metropolí.
Na Pařížské vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.
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Na Pařížské vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.
Pozice Pařížské je pozoruhodná především tím, že zatímco řada světových nákupních tříd zažívá výrazné výkyvy nájemného, pražská luxusní adresa si udržuje stabilní ceny i plnou obsazenost obchodních prostor. Podle Cushman & Wakefield přitom zájem světových značek nepolevuje. Nové obchody otevírají nejen v Pařížské, ale také v dalších částech pražského centra, kde poptávka po atraktivních maloobchodních prostorách nadále převyšuje nabídku.
Pařížská je plná. Luxusní značky se přesto tlačí do centra
„Pařížská ulice si dlouhodobě udržuje výjimečné postavení nejen v rámci České republiky, ale celé střední a východní Evropy. Stabilní výše nájemného v letošním roce potvrzuje její odolnost a silnou pozici na trhu, v kombinaci se stoprocentní obsazeností maloobchodních prostor,“ uvedl Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních jednotek ve střední a východní Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield.
Proměna Pařížské ulice přitom v posledních letech výrazně zrychlila. Významným impulzem bylo znovuotevření zrekonstruovaného hotelu Fairmont Golden Prague, v jehož prostorách vznikly nové luxusní obchody a gastronomické provozy. Své vlajkové prodejny zde otevřely například značky Max Mara, Ermanno Scervino, Damiani nebo Pasquale Bruni. V samotné Pařížské letos přibyly také obchody Massimo Dutti, Patek Philippe a Longines, zatímco Brunello Cucinelli a Cartier rozšířily své dosavadní prostory.
Náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague má projít proměnou za 150 milionů korun. Po kritice původní „kostky“ vybrali vlastníci hotelu v mezinárodní soutěži dánské studio ADEPT. Nový pavilon má vydělávat, ale také odstínit prostor od hluku Pařížské ulice.
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Náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague má projít proměnou za 150 milionů korun. Po kritice původní „kostky“ vybrali vlastníci hotelu v mezinárodní soutěži dánské studio ADEPT. Nový pavilon má vydělávat, ale také odstínit prostor od hluku Pařížské ulice.
Další změny přinese plánovaná revitalizace náměstí Miloše Formana, která naváže na rekonstrukci hotelu Fairmont. Projekt připravovaný podle návrhu dánského studia Adept má kromě úprav veřejného prostoru nabídnout další obchodní jednotky pro luxusní značky.
Zara chystá obří obchod, Praha láká další značky
Expanze mezinárodních řetězců se ovšem neomezuje jen na Pařížskou. Téměř stejně vysokého nájemného dosahuje také ulice Na Příkopě, kde v poslední době otevřely nové velké prodejny značky Oysho a Lego. Oysho zde obsadilo téměř 1200 metrů čtverečních, což z pražské pobočky činí jednu z největších prodejen značky na světě.
Další významné otevření se připravuje na Václavském náměstí. Ještě letos by zde měla začít fungovat nová prodejna Zara o rozloze přibližně deset tisíc metrů čtverečních, která se zařadí mezi největší v Evropě. V centru Prahy se očekává také otevření obchodů Stradivarius nebo Peek & Cloppenburg.
Další etapa projektu Savarin má zelenou. Po rekonstrukci barokního paláce developerská skupina Crestyl začne chystat proměnu zatím uzavřeného nádvoří a také obnovu historické jízdárny.
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Další etapa projektu Savarin má zelenou. Po rekonstrukci barokního paláce developerská skupina Crestyl začne chystat proměnu zatím uzavřeného nádvoří a také obnovu historické jízdárny.
Podle Cushman & Wakefield se právě oblast mezi Pařížskou ulicí, ulicí Na Příkopě a Václavským náměstím stává stále významnější maloobchodní destinací. Její další proměnu mají podpořit projekty Savarin, rekonstrukce obchodního domu Kotva nebo revitalizace horní části Václavského náměstí. Nabídka prémiových obchodních prostor je však v centru omezená, což vytváří tlak na udržení vysokých nájmů.
New York je zpátky na vrcholu. Praha drží krok s Evropou
Zatímco Praha obhájila loňské umístění, na čele světového žebříčku se pořadí změnilo. Na první místo se po třech letech vrátila newyorská Upper Fifth Avenue, kde nájemné meziročně vyskočilo o 35 procent na 24 998 eur za metr čtvereční ročně. Druhá skončila londýnská New Bond Street s 20 642 eury a třetí milánská Via Montenapoleone s 20 tisíci eur.
V evropském srovnání dosáhl průměrný meziroční růst nájemného 2,9 procenta. Ze 57 sledovaných nákupních ulic zaznamenaly pokles pouze dvě, vídeňský Kohlmarkt a berlínská Tauentzienstraße, shodně přibližně o dvě procenta. Nejvýraznější zdražení naopak vykázala bukurešťská Calea Victoriei, kde nájmy vzrostly o 29 procent.
Barokní palác Savarin v centru města se začíná plnit novými obchody i gastro podniky. Kromě butiku s vůněmi a kosmetikou Chanel, tam bude obchod Kytky od Pepy, kavárna Starbucks a polský koncept Piano Bar.
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Barokní palác Savarin v centru města se začíná plnit novými obchody i gastro podniky. Kromě butiku s vůněmi a kosmetikou Chanel, tam bude obchod Kytky od Pepy, kavárna Starbucks a polský koncept Piano Bar.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.