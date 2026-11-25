Ostravský mrakodrap se mění v byty. Investoři už vsadili desítky milionů
Bytová budova v Ostravě ze šedesátých let, vysoká 72 metrů a v posledních letech nevyužívaná, se letos začala rekonstruovat. Na financování se prostřednictvím platformy Crowdberry podílejí také soukromí investoři, kterým je slibován výnos třináct procent za tři roky. Za pět měsíců se vybralo více než 47 milionů korun. Přeměna objektu probíhá podle projektu architektky Evy Jiřičné.
Mrakodrap Ostrava je starý bytový dům v Ostravě, dlouhé roky nevyužívaný. Po rekonstrukci, která začala letos v létě, nabídne 111 bytových jednotek. Na projektu je zajímavé, že se do jeho spolufinancování se slíbeným solidním výnosem zapojila investiční skupina Crowdberry. Ta nabízí za vklad ve výši minimálně 55 tisíc korun třináct procent zhodnocení v horizontu tří let.
Ostravští radní schválili smlouvu na projektovou dokumentaci nového stadionu na Bazalech. Za přípravu projektu areny pro zhruba 20 tisíc diváků má město zaplatit přibližně 273 milionů korun, stavební povolení chce získat do dvou let. Celý projekt Ostrava odhaduje na pět miliard korun. O financování chce jednat se státem a zvažuje také zapojení soukromých partnerů.
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Reality
Ostravští radní schválili smlouvu na projektovou dokumentaci nového stadionu na Bazalech. Za přípravu projektu areny pro zhruba 20 tisíc diváků má město zaplatit přibližně 273 milionů korun, stavební povolení chce získat do dvou let. Celý projekt Ostrava odhaduje na pět miliard korun. O financování chce jednat se státem a zvažuje také zapojení soukromých partnerů.
Firma nyní ukončila první kolo nabídek, ve kterém vybrala 47 milionů korun. Nyní rozjíždí druhé kolo, cílí na 43 milionů vybraných korun, z nichž budou financovány stavební náklady.
V rekonstruované budově bylo prodáno už 45 bytů. Budou v ní byty s dispozicemi 1+kk až 4+kk a výměrou od třiceti metrů po 203 metrů. V Mrakodrapu budou velkoformátová okna, interiéry bytů rozšiřují balkóny a terasy osázené zelení se samozavlažovacím systémem. Součástí revitalizace budovy bude i parková úprava bezprostředního okolí.
Ostravská ikona
Rekonstrukce Mrakodrapu Ostrava začala letos v červenci, nyní probíhá zakládání nové věže s dalšími výtahy a schodišti, chystá se demontáž fasádních panelů. „Rekonstrukce Mrakodrapu Ostrava je atraktivní investiční příležitost, která investorům umožní nejen získat zajímavý výnos, ale i přispět k rozvoji lokální ekonomiky. Kapitál zůstává ‚doma‘ a pomáhá budovat nové hodnoty, jež pozitivně ovlivňují život v regionu,“ tvrdí Michael Almásy, investiční ředitel Crowdberry pro Českou republiku.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Ostrava patří mezi nejrychleji rostoucí rezidenční trhy v Česku. Ceny bytů tam meziročně vzrostly o 11,7 procenta. Součástí projektu developera First Skyscraper bude nový parkovací dům se 188 místy a dalších 68 veřejných parkovacích stání.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.